हर महीने कितनी EMI पर मिल जाएगी Toyota Innova Crysta?

अगर आप एक बड़ी, आरामदायक और भरोसेमंद 7-सीटर कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो Toyota Innova Crysta आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन साबित हो सकती है. यह MPV कई सालों से भारतीय ग्राहकों की पसंदीदा कारों में शामिल रही है.

गाड़ी की मजबूत बिल्ड क्वालिटी, आरामदायक सीटें, शानदार ड्राइविंग फील और Toyota की भरोसेमंद सर्विस इसे खास बनाती है. हालांकि इसकी कीमत काफी ज्यादा है. ऐसे में अगर आप इस गाड़ी को खरीदने के लिए फुल पेमेंट न करके कार लोन के जरिए इसे खरीदना चाहते हैं तो आप गाड़ी को फाइनेंस करा सकते हैं.

कितनी डाउन पेमेंट पर मिल जाएगी गाड़ी?

Toyota Innova Crysta के बेस वेरिएंट को खरीदने के लिए अगर आप 6 लाख रुपये की डाउन पेमेंट करते हैं तो आपके लिए समझना जरूरी है कि इसके लिए आपको हर महीने कितनी EMI चुकानी होगी?

दिल्ली में Toyota Innova Crysta के बेस वेरिएंट की ऑन-रोड कीमत करीब 23 लाख रुपये के आसपास है. अगर ग्राहक शुरुआत में 6 लाख रुपये डाउन पेमेंट करते हैं तो बाकी करीब 17 लाख रुपये के लिए बैंक या फाइनेंस कंपनी से कार लोन लेना होगा.

अगर यह लोन 9 फीसदी सालाना ब्याज दर पर 5 साल यानी 60 महीने के लिए लिया जाता है तो हर महीने लगभग 35,000 से 37,000 रुपये की EMI बन सकती है. यह एक अनुमानित कैलकुलेशन है. इसकी EMI बैंक की ब्याज दर, लोन की राशि, प्रोसेसिंग फीस और आपके क्रेडिट प्रोफाइल के आधार पर थोड़ी कम या ज्यादा हो सकती है.

कैसे हैं Toyotra Innova Crysta के फीचर्स?

अगर ग्राहक EMI का बोझ कम करना चाहता है तो वह लोन टाइम 6 या 7 साल तक बढ़ा सकता है. इससे हर महीने की EMI कम हो जाएगी, लेकिन इसकी वजह से पूरे लोन पर चुकाया जाने वाला कुल ब्याज बढ़ जाएगा. वहीं, अगर आप ज्यादा डाउन पेमेंट करते हैं या कम टाइम के लिए लोन लेते हैं, तो कुल ब्याज कम देना पड़ेगा और कार की कुल लागत भी घट जाएगी.

Toyota Innova Crysta का बेस वेरिएंट भी कई जरूरी फीचर्स के साथ आता है. इसमें बड़ा और आरामदायक केबिन, तीन रो में बैठने की सुविधा, बेहतर सीट कम्फर्ट, पावर स्टीयरिंग, एयर कंडीशनिंग, पावर विंडो, मल्टी-इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले और कई जरूरी सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं. यही वजह है कि यह कार बड़ी फैमिली के साथ-साथ टैक्सी और कमर्शियल सेगमेंट में भी काफी पॉपुलर है.

इंजन की बात करें तो Innova Crysta में 2.4-लीटर डीजल इंजन मिलता है, जो लगभग 150 PS की पावर और 343 Nm का टॉर्क देता है. यह इंजन लंबी दूरी की यात्रा, हाईवे ड्राइविंग और भारी लोड के साथ भी शानदार परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है. बेहतर माइलेज और मजबूत परफॉर्मेंस के चलते यह इंजन भारतीय ग्राहकों के बीच काफी पसंद किया जाता है.

ये सेफ्टी फीचर्स भी गाड़ी को बनाते हैं खास

सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इस कार में एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल-स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल का फीचर भी दिया गया है. टोयोटा इनोवा क्रिस्टा के G और GX वेरिएंट में 3 एयरबैग का फीचर दिया गया है. वहीं इसके VX और ZX वेरिएंट में 7 एयरबैग का फीचर दिया गया है. टोयोटा के नए वेरिएंट में भी सेफ्टी के लिए एयरबैग्स दिए गए हैं.

इस कार में लगे एलईडी हेडलैम्प्स गाड़ी को शानदार लुक देते हैं. इनोवा क्रिस्टा में 20.32 सेंटीमीटर डिस्प्ले लगा है, जिसमें एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी का फीचर दिया गया है. इससे आप अपने मोबाइल फोन को कार के साथ आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं.

इन शर्तों के बारे में जानना जरूरी

अगर आप Innova Crysta खरीदने का मन बना चुके हैं तो लोन लेने से पहले अलग-अलग बैंकों और फाइनेंस कंपनियों की ब्याज दरों की तुलना जरूर करें. इसके साथ ही प्रोसेसिंग फीस, प्री-पेमेंट चार्ज और अन्य शर्तों को भी अच्छी तरह समझ लें. सही फाइनेंस प्लान चुनने से आपकी मासिक EMI का बोझ कम हो सकता है और भविष्य में बड़े खर्च से भी बचा जा सकता है.

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