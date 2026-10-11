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छोटे Business के लिए ये 5 Loader Vehicles हैं काम के
Tata Ace Gold से Tata Intra V30 तक, जानें छोटे बिजनेस और सामान की डिलीवरी के लिए उपयोगी 5 Commercial Vehicles की खासियतें
अगर आप अपना छोटा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या सामान की डिलीवरी के लिए गाड़ी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो भारत में कई Small Commercial Vehicles उपलब्ध हैं. इनका इस्तेमाल किराना सामान, फल-सब्जियां, दूध, पार्सल और दूसरे माल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए किया जा सकता है. Tata Motors, Mahindra, Maruti Suzuki और Ashok Leyland जैसी कंपनियां अलग-अलग जरूरतों के हिसाब से छोटे मालवाहक वाहन बेचती हैं. कुछ मॉडल छोटी सड़कों पर डिलीवरी के लिए उपयोगी हैं, जबकि दूसरे ज्यादा वजन उठाने के लिए बनाए गए हैं. गाड़ी खरीदने से पहले उसकी Payload Capacity, Fuel Type, Mileage और कीमत की तुलना करना जरूरी है. आइए, ऐसे पांच वाहनों पर नजर डालते हैं जो छोटे बिजनेस के लिए उपयोगी हो सकते हैं.
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Published at : 11 Oct 2026 03:51 PM (IST)
Tags :5 Commercial Vehicles
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