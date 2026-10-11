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छोटे Business के लिए ये 5 Loader Vehicles हैं काम के

Tata Ace Gold से Tata Intra V30 तक, जानें छोटे बिजनेस और सामान की डिलीवरी के लिए उपयोगी 5 Commercial Vehicles की खासियतें

Written By : हिमांशु सिंह  | Updated at : 11 Oct 2026 03:51 PM (IST)
Tata Ace Gold से Tata Intra V30 तक, जानें छोटे बिजनेस और सामान की डिलीवरी के लिए उपयोगी 5 Commercial Vehicles की खासियतें

अगर आप अपना छोटा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या सामान की डिलीवरी के लिए गाड़ी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो भारत में कई Small Commercial Vehicles उपलब्ध हैं. इनका इस्तेमाल किराना सामान, फल-सब्जियां, दूध, पार्सल और दूसरे माल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए किया जा सकता है. Tata Motors, Mahindra, Maruti Suzuki और Ashok Leyland जैसी कंपनियां अलग-अलग जरूरतों के हिसाब से छोटे मालवाहक वाहन बेचती हैं. कुछ मॉडल छोटी सड़कों पर डिलीवरी के लिए उपयोगी हैं, जबकि दूसरे ज्यादा वजन उठाने के लिए बनाए गए हैं. गाड़ी खरीदने से पहले उसकी Payload Capacity, Fuel Type, Mileage और कीमत की तुलना करना जरूरी है. आइए, ऐसे पांच वाहनों पर नजर डालते हैं जो छोटे बिजनेस के लिए उपयोगी हो सकते हैं.

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Tata Ace Gold छोटे कारोबारियों के बीच लोकप्रिय Mini Truck है. इसका इस्तेमाल किराना सामान, फल-सब्जियां, पार्सल और दूसरे छोटे माल की डिलीवरी के लिए किया जा सकता है. पेट्रोल, डीजल और CNG जैसे विकल्पों में उपलब्ध Ace Gold परिवार ग्राहकों को अपनी जरूरत के हिसाब से वाहन चुनने की सुविधा देता है. इसके कुछ वेरिएंट में 900 किलोग्राम तक की Payload Capacity मिलती है. इसकी कीमत वेरिएंट और शहर के हिसाब से अलग हो सकती है.
Tata Ace Gold छोटे कारोबारियों के बीच लोकप्रिय Mini Truck है. इसका इस्तेमाल किराना सामान, फल-सब्जियां, पार्सल और दूसरे छोटे माल की डिलीवरी के लिए किया जा सकता है. पेट्रोल, डीजल और CNG जैसे विकल्पों में उपलब्ध Ace Gold परिवार ग्राहकों को अपनी जरूरत के हिसाब से वाहन चुनने की सुविधा देता है. इसके कुछ वेरिएंट में 900 किलोग्राम तक की Payload Capacity मिलती है. इसकी कीमत वेरिएंट और शहर के हिसाब से अलग हो सकती है.
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Ashok Leyland Dost+ उन कारोबारियों के लिए बनाया गया है जिन्हें Mini Truck से ज्यादा सामान ले जाने की जरूरत होती है. इसकी Payload Capacity लगभग 1,500 किलोग्राम है. इसका इस्तेमाल थोक बाजार से दुकानों तक सामान पहुंचाने, FMCG डिलीवरी और दूसरे छोटे व्यावसायिक परिवहन कार्यों में किया जा सकता है. खरीदने से पहले अपने बिजनेस के लोड, रोजाना के रूट और ईंधन खर्च के हिसाब से वेरिएंट चुनना जरूरी है.
Ashok Leyland Dost+ उन कारोबारियों के लिए बनाया गया है जिन्हें Mini Truck से ज्यादा सामान ले जाने की जरूरत होती है. इसकी Payload Capacity लगभग 1,500 किलोग्राम है. इसका इस्तेमाल थोक बाजार से दुकानों तक सामान पहुंचाने, FMCG डिलीवरी और दूसरे छोटे व्यावसायिक परिवहन कार्यों में किया जा सकता है. खरीदने से पहले अपने बिजनेस के लोड, रोजाना के रूट और ईंधन खर्च के हिसाब से वेरिएंट चुनना जरूरी है.
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Maruti Suzuki Super Carry छोटे व्यापारियों और डिलीवरी बिजनेस के लिए एक उपयोगी Commercial Vehicle है. इसका इस्तेमाल दुकानों तक सामान पहुंचाने, स्थानीय डिलीवरी और छोटे कारोबार की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जा सकता है. यह पेट्रोल और CNG विकल्पों में उपलब्ध रहा है. इसे चुनते समय लोड बॉडी के आकार, पेलोड क्षमता और रोजाना चलने वाली दूरी को ध्यान में रखना चाहिए. मौजूदा वेरिएंट और कीमत की जानकारी अधिकृत डीलर से लेना बेहतर होगा.
Maruti Suzuki Super Carry छोटे व्यापारियों और डिलीवरी बिजनेस के लिए एक उपयोगी Commercial Vehicle है. इसका इस्तेमाल दुकानों तक सामान पहुंचाने, स्थानीय डिलीवरी और छोटे कारोबार की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जा सकता है. यह पेट्रोल और CNG विकल्पों में उपलब्ध रहा है. इसे चुनते समय लोड बॉडी के आकार, पेलोड क्षमता और रोजाना चलने वाली दूरी को ध्यान में रखना चाहिए. मौजूदा वेरिएंट और कीमत की जानकारी अधिकृत डीलर से लेना बेहतर होगा.
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Tata Intra V30 उन कारोबारियों के लिए एक विकल्प है, जिन्हें ज्यादा वजन उठाने की क्षमता वाला Pickup चाहिए. कंपनी के मुताबिक, इसके कुछ वेरिएंट में 1,300 किलोग्राम तक की Payload Capacity मिलती है. इसमें 1.5-लीटर डीजल इंजन दिया गया है, जो 52kW की पावर और 160 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इसका इस्तेमाल निर्माण सामग्री, कृषि उत्पाद और दूसरे भारी सामान को पहुंचाने के लिए किया जा सकता है.
Tata Intra V30 उन कारोबारियों के लिए एक विकल्प है, जिन्हें ज्यादा वजन उठाने की क्षमता वाला Pickup चाहिए. कंपनी के मुताबिक, इसके कुछ वेरिएंट में 1,300 किलोग्राम तक की Payload Capacity मिलती है. इसमें 1.5-लीटर डीजल इंजन दिया गया है, जो 52kW की पावर और 160 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इसका इस्तेमाल निर्माण सामग्री, कृषि उत्पाद और दूसरे भारी सामान को पहुंचाने के लिए किया जा सकता है.
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Mahindra Jeeto Strong उन कारोबारियों के लिए एक विकल्प है, जिन्हें छोटे आकार की मालवाहक गाड़ी चाहिए. कंपनी के अनुसार, इसके डीजल वेरिएंट की Payload Capacity 815 किलोग्राम और CNG वेरिएंट की 750 किलोग्राम है. कंपनी ने डीजल वेरिएंट के लिए 32 km/l और CNG वेरिएंट के लिए 35 km/kg का माइलेज बताया है. ये कंपनी के घोषित आंकड़े हैं, वास्तविक माइलेज इस्तेमाल और सड़क की स्थिति के अनुसार अलग हो सकता है.
Mahindra Jeeto Strong उन कारोबारियों के लिए एक विकल्प है, जिन्हें छोटे आकार की मालवाहक गाड़ी चाहिए. कंपनी के अनुसार, इसके डीजल वेरिएंट की Payload Capacity 815 किलोग्राम और CNG वेरिएंट की 750 किलोग्राम है. कंपनी ने डीजल वेरिएंट के लिए 32 km/l और CNG वेरिएंट के लिए 35 km/kg का माइलेज बताया है. ये कंपनी के घोषित आंकड़े हैं, वास्तविक माइलेज इस्तेमाल और सड़क की स्थिति के अनुसार अलग हो सकता है.
Published at : 11 Oct 2026 03:51 PM (IST)
Tags :
5 Commercial Vehicles

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