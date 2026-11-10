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हिंदी न्यूज़ऑटोBikesBest Scooty Tyre Pressure: हाइवे पर 35 या 40, स्कूटी के लिए क्या है सही टायर प्रेशर?

Best Scooty Tyre Pressure: हाइवे पर 35 या 40, स्कूटी के लिए क्या है सही टायर प्रेशर?

Best Scooty Tyre Pressure: स्कूटी के लिए 35 या 40 नहीं, बल्कि कंपनी के अनुसार फ्रंट में 22-24 और रियर में 32-36 PSI टायर प्रेशर है सही, हाइवे पर गलत प्रेशर से घटती है माइलेज और बढ़ता है हादसे का खतरा

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 10 Nov 2026 12:38 PM (IST)
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Best Scooty Tyre Pressure: हाइवे पर लंबी दूरी का सफर तय करते समय गाड़ियों के रखरखाव पर विशेष ध्यान देना जरूरी होता है. अक्सर देखा जाता है कि मैदानी या शहरी इलाकों में स्कूटी चलाने वाले लोग जब हाइवे का रुख करते हैं, तो टायरों में हवा के दबाव को लेकर काफी असमंजस में रहते हैं. इंटरनेट और सोशल मीडिया पर कई तरह के दावे किए जाते हैं, जिनमें कुछ लोग हाइवे के लिए टायरों में 35 या 40 PSI तक हवा भरने की सलाह देते हैं.

ऑटोमोबाइल विशेषज्ञों और प्रमुख टायर निर्माताओं के अनुसार, स्कूटी के टायर का आकार और क्षमता कारों या भारी बाइकों से पूरी तरह अलग होती है, इसलिए इसमें हवा का दबाव भी तय मानकों के अनुसार ही होना चाहिए.

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क्या हाइवे पर 35 या 40 पीएसआई हवा भरना सही है?

हाइवे पर स्कूटी चलाते समय टायरों में 35 या 40 PSI हवा भरना एक बेहद खतरनाक फैसला साबित हो सकता है. आमतौर पर स्थानीय हवा भरने वाली दुकानों पर लोग बिना मीटर देखे अंदाज से हवा भर देते हैं, जो गाड़ी की सुरक्षा को खतरे में डालता है.

विशेषज्ञों के अनुसार, जब गाड़ी हाइवे पर तेज रफ्तार में लगातार चलती है, तो सड़क और रबर के बीच होने वाले घर्षण के कारण टायर के अंदर की हवा गर्म हो जाती है. हवा गर्म होने से उसका दबाव अपने आप 2 से 4 PSI तक बढ़ जाता है. अगर आप पहले से ही टायर में 40 PSI हवा भरकर चलेंगे, तो गर्म होने के बाद यह दबाव और ज्यादा बढ़ जाएगा. 

स्कूटी के लिए क्या है कंपनी का सही मानक?

भारत में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली होंडा एक्टिवा, टीवीएस जुपिटर और सुजुकी एक्सेस जैसी मुख्य स्कूटर्स के लिए कंपनियां एक खास एयर प्रेशर चार्ट निर्धारित करती हैं. टायर निर्माताओं के आधिकारिक दिशा-निर्देशों के मुताबिक, अकेले सफर करते समय स्कूटी के अगले टायर में 22 से 24 PSI और पिछले टायर में 29 PSI हवा होनी चाहिए.

वहीं, अगर आपके साथ पीछे कोई सवारी भी बैठी है या भारी सामान लदा है, तो अगले टायर में दबाव 22 से 24 PSI ही रहेगा, लेकिन पिछले टायर में हवा का दबाव बढ़ाकर 36 PSI तक किया जा सकता है. हाइवे के लंबे सफर में गाड़ी के संतुलन को बनाए रखने के लिए फ्रंट टायर में हवा को कभी भी 25 PSI से ऊपर नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि ज्यादा हवा होने से हैंडलबार में कंपन बढ़ जाता है और झटके सीधे हाथों पर लगते हैं.

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सही टायर प्रेशर के फायदे और नुकसान

टायर में हवा का दबाव बिल्कुल सही रखने से स्कूटी की परफॉर्मेंस और माइलेज दोनों में भारी सुधार देखने को मिलता है. जब टायर में सही हवा होती है, तो इंजन पर अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ता और गाड़ी स्मूथ चलती है, जिससे ईंधन की बचत होती है.

इसके विपरीत, अगर टायरों में हवा का दबाव तय मानक से बहुत कम होगा, तो टायर के साइडवॉल पर दबाव पड़ेगा और गाड़ी का संतुलन बिगड़ने लगेगा. कम हवा के कारण टायर सड़क पर ज्यादा रगड़ खाएगा, जिससे माइलेज घट जाएगा और टायर समय से पहले ही घिसकर खराब हो जाएगा. हाइवे पर निकलने से पहले हमेशा ठंडे टायरों में ही हवा की जांच करानी चाहिए.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह एबीपी लाइव में ऑटो सेक्शन में कार्यरत हैं. जहां वह ऑटोमोबाइल से जुड़ी खबरों, नए मॉडल्स, कार-बाइक लॉन्च, ऑफर्स और ऑटो इंडस्ट्री से जुड़े विभिन्न विषयों पर खबरें लिखने की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उनका सफर वर्ष 2022 में डीएनपी इंडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने राजनीति, खेल और शिक्षा से जुड़ी खबरों पर काम किया. इसके साथ ही उन्होंने स्पोर्ट्स से संबंधित वीडियो भी तैयार किए.

इसके बाद उन्होंने Sportzwiki के साथ काम किया जहां उन्होंने मुख्य रूप से खेल जगत की खबरें लिखीं और सोशल मीडिया के लिए स्पोर्ट्स वीडियो बनाये. इसके बाद उन्होंने Hawk Martech में अपनी सेवाएं दीं. वर्तमान में वह एबीपी लाइव के साथ जुड़े हुए हैं और ऑटो बीट पर काम कर रहे हैं।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने रामा यूनिवर्सिटी, कानपुर से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता के दौरान उन्होंने न्यूज राइटिंग, डिजिटल कंटेंट, स्पोर्ट्स कवरेज, वीडियो कंटेंट और सोशल मीडिया के लिए कंटेंट तैयार करने का अनुभव हासिल किया है.
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Published at : 10 Nov 2026 12:38 PM (IST)
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