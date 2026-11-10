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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCR'दिल्ली प्रदूषण के लिए पटाखों को विलेन बनाना बंद करें', व्यापारी संघ ने जताई नाराजगी

'दिल्ली प्रदूषण के लिए पटाखों को विलेन बनाना बंद करें', व्यापारी संघ ने जताई नाराजगी

CTI चेयरमैन बृजेश गोयल ने तमाम राजनीतिक दलों को पत्र लिखकर यह अपील की है कि प्रदूषण के मुद्दे पर मिलकर काम करेन की जरूरत है. अपेन राज्यों में पराली का समाधान निकालें, पटाखों को दोषी मत बनाएं.

Written By : निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 10 Nov 2026 12:36 PM (IST)
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दिवाली में देशभर में जलाए गए लाखों पटाखों के बाद से वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) में भयंकर उछाल देखा गया. दिवाली की शाम दिल्ली का AQI 3000 तक पहुंचने का दावा किया गया था. वहीं, अलग-अलग राज्यों में यह 1500 से 2500 के बीच में रहा था. इस बीच सवाल उठने लगे कि क्या पटाखे जलाना अपने देश की हवा बचाने से ज्यादा जरूरी है? इस मु्द्दे पर अब चेंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) ने नाराजगी जताई है. CTI चेयरमैन बृजेश गोयल राजनीतिक दलों से अपील कर रहे हैं कि दिवाली के पटाखों को 'विलेन' बनाना बंद करें और पराली जलाने के मामलों में कंट्रोल करने की कोशिश करें. 

CTI चेयरमैन बृजेश गोयल का कहना है कि पटाखा कारोबारियों और पटाखों को प्रदूषण के लिए खलनायक बनाने का फैशन बंद किया जाना चाहिए. इसके लिए उन्होंने सभी राजनीतिक दलों को पत्र लिखा है और  प्रदूषण के मुद्दे पर मिलकर काम करने की बात कही है.

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'पटाखा व्यापारियों की रोजी-रोटी पर ताला लगवा देंगे'

CTI का कहना है कि पटाखा व्यापारियों से बात करके, पटाखे बेचना बंद करवाकर, उनकी रोजी-रोटी पर ताला लगा देंगे, लेकिन क्या कोई गारंटी देगा कि दिवाली पर पटाखे न जलें? उसके बाद भी दिल्ली में अक्टूबर से जनवरी के बीच AQI 300 से ऊपर नहीं जाएगा?

पत्र में उन्होंने लिखा चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) स्पष्ट करती है कि हम प्रदूषण के पूरी तरह खिलाफ हैं. हम दिल्ली की हवा को साफ देखना चाहते हैं, लेकिन प्रदूषण के लिए 1 दिन की दिवाली के पटाखों को पूरी तरह जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं है. प्रदूषण के नाम पर सिर्फ पटाखा व्यापारियों की रोजी-रोटी पर ताला लगाना समाधान नहीं है.

'पटाखा कारोबार से जुड़े 10 लाख परिवार'

CTI चेयरमैन का कहना है कि पटाखा कारोबार से जुड़े हुए दिल्ली और देश के 10  लाख परिवारों की रोटी रोटी का भी ख्याल रखा जाना चाहिए. दिल्ली के बहुत सारे पटाखा कारोबारी हमसे जुड़े हुए हैं और वो उनको मना भी लेंगे कि वो अगले साल दिल्ली में पटाखों की दुकानें नहीं लगाएंगे और ना ही पटाखे बेचेंगे  लेकिन कोई विश्वसनीय और जवाबदेह पार्टी या संस्था इस बात की गारंटी ले कि अक्टूबर से जनवरी के बीच में दिल्ली में प्रदूषण नहीं होगा और AQI लेवल 300 से ऊपर नहीं जाएगा.

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About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य, सरकार की नीतियों, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों की कवरेज में है. उन्होंने उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड, पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत हिंदी पट्टी के विभिन्न राज्यों के चुनावी विश्लेषण पर काम किया है. निमिषा श्रीवास्तव ने साल 2020 से पत्रकारिता जगत में आधिकारिक रूप से कदम रखा और अपने करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. पिछले चार वर्षों से वह एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ी हुई हैं. उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता की शुरुआत से पहले उन्होंने प्रिंट, टीवी, रेडियो और एनजीओ क्षेत्रों में इंटर्नशिप के जरिए अनुभव प्राप्त किया. निमिषा को चुनाव, राजनीति और साहित्य से जुड़े विषयों पर लिखने और पढ़ने में विशेष रुचि है.
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Published at : 10 Nov 2026 12:36 PM (IST)
Tags :
CTI DELHI NEWS AQI Diwali 2026
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