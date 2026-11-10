'दिल्ली प्रदूषण के लिए पटाखों को विलेन बनाना बंद करें', व्यापारी संघ ने जताई नाराजगी

दिवाली में देशभर में जलाए गए लाखों पटाखों के बाद से वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) में भयंकर उछाल देखा गया. दिवाली की शाम दिल्ली का AQI 3000 तक पहुंचने का दावा किया गया था. वहीं, अलग-अलग राज्यों में यह 1500 से 2500 के बीच में रहा था. इस बीच सवाल उठने लगे कि क्या पटाखे जलाना अपने देश की हवा बचाने से ज्यादा जरूरी है? इस मु्द्दे पर अब चेंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) ने नाराजगी जताई है. CTI चेयरमैन बृजेश गोयल राजनीतिक दलों से अपील कर रहे हैं कि दिवाली के पटाखों को 'विलेन' बनाना बंद करें और पराली जलाने के मामलों में कंट्रोल करने की कोशिश करें.

CTI चेयरमैन बृजेश गोयल का कहना है कि पटाखा कारोबारियों और पटाखों को प्रदूषण के लिए खलनायक बनाने का फैशन बंद किया जाना चाहिए. इसके लिए उन्होंने सभी राजनीतिक दलों को पत्र लिखा है और प्रदूषण के मुद्दे पर मिलकर काम करने की बात कही है.

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'पटाखा व्यापारियों की रोजी-रोटी पर ताला लगवा देंगे'

CTI का कहना है कि पटाखा व्यापारियों से बात करके, पटाखे बेचना बंद करवाकर, उनकी रोजी-रोटी पर ताला लगा देंगे, लेकिन क्या कोई गारंटी देगा कि दिवाली पर पटाखे न जलें? उसके बाद भी दिल्ली में अक्टूबर से जनवरी के बीच AQI 300 से ऊपर नहीं जाएगा?

पत्र में उन्होंने लिखा चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) स्पष्ट करती है कि हम प्रदूषण के पूरी तरह खिलाफ हैं. हम दिल्ली की हवा को साफ देखना चाहते हैं, लेकिन प्रदूषण के लिए 1 दिन की दिवाली के पटाखों को पूरी तरह जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं है. प्रदूषण के नाम पर सिर्फ पटाखा व्यापारियों की रोजी-रोटी पर ताला लगाना समाधान नहीं है.

'पटाखा कारोबार से जुड़े 10 लाख परिवार'

CTI चेयरमैन का कहना है कि पटाखा कारोबार से जुड़े हुए दिल्ली और देश के 10 लाख परिवारों की रोटी रोटी का भी ख्याल रखा जाना चाहिए. दिल्ली के बहुत सारे पटाखा कारोबारी हमसे जुड़े हुए हैं और वो उनको मना भी लेंगे कि वो अगले साल दिल्ली में पटाखों की दुकानें नहीं लगाएंगे और ना ही पटाखे बेचेंगे लेकिन कोई विश्वसनीय और जवाबदेह पार्टी या संस्था इस बात की गारंटी ले कि अक्टूबर से जनवरी के बीच में दिल्ली में प्रदूषण नहीं होगा और AQI लेवल 300 से ऊपर नहीं जाएगा.

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