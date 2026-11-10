क्या जनवरी में होगा IPL 2027? KKR की को-ओनर ने किया समर्थन, BCCI के सामने बड़ी चुनौती

IPL 2027 Schedule: आईपीएल के 20वें सीजन से पहले टूर्नामेंट के कार्यक्रम में बदलाव की मांग तेज हो गई है. कोलकाता नाइट राइडर्स की को-ओनर जूही चावला ने पूर्व आईपीएल कमिश्नर ललित मोदी के जनवरी में आईपीएल आयोजित कराने के प्रस्ताव का समर्थन किया है. वहीं BCCI भी गर्मी से बचने के लिए टूर्नामेंट को पहले शुरू कराने की संभावनाओं पर विचार कर रही है.

आईपीएल 2027 का आयोजन कब होगा? क्या दुनिया की सबसे बड़ी टी20 क्रिकेट लीग अब अप्रैल-मई की भीषण गर्मी के बजाय जनवरी के सुहावने मौसम में खेली जाएगी? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी के बाद अब कोलकाता नाइट राइडर्स की को-ओनर और बॉलीवुड अभिनेत्री जूही चावला ने भी टूर्नामेंट के कार्यक्रम में बड़े बदलाव की वकालत की है.

जूही चावला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए सवाल उठाया है कि आखिर आईपीएल को अप्रैल और मई की भीषण गर्मी में आयोजित कराने की जरूरत ही क्या है? जब जनवरी में मौसम काफी बेहतर रहता है तो टूर्नामेंट उस समय क्यों नहीं कराया जा सकता?

The IPL no longer needs to find its place in the cricket calendar. It has earned the right to influence it. So why keep playing the biggest cricket tournament on the planet in the harshest heat? And if the calendar is being reconsidered, why not January instead of April-May? Better conditions. Better cricket. A better experience for everyone overall! The IPL has evolved. Perhaps its calendar should too now! #JustAThought — Juhi Chawla Mehta (@iam_juhi) November 9, 2026

जूही चावला का मानना है कि जनवरी में आईपीएल का आयोजन होने से खिलाड़ियों के साथ-साथ दर्शकों को भी काफी राहत मिलेगी. इससे मैदान पर बेहतर क्रिकेट देखने को मिल सकता है और स्टेडियम में मैच देखने आने वाले लोगों का अनुभव भी अच्छा होगा.

ललित मोदी के समर्थन में उतरीं जूही चावला

दरअसल, कुछ दिन पहले आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी ने टूर्नामेंट के कार्यक्रम में बदलाव का प्रस्ताव रखा था. मोदी का कहना था कि आईपीएल अब इतना बड़ा ब्रांड बन चुका है कि उसे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट कैलेंडर में अपने लिए जगह तलाशने की जरूरत नहीं है, बल्कि आईपीएल खुद क्रिकेट कैलेंडर को प्रभावित करने की क्षमता रखता है.

ललित मोदी ने अप्रैल और मई की भीषण गर्मी में आईपीएल के आयोजन पर सवाल उठाए थे. उनका तर्क है कि इस दौरान खिलाड़ियों को गर्मी में खेलने में काफी परेशानी होती है. दूसरी तरफ स्टेडियम में मैच देखने पहुंचने वाले दर्शकों को भी मुश्किल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है.

इसके अलावा ब्रॉडकास्टर्स और टूर्नामेंट के व्यावसायिक हितों को ध्यान में रखते हुए भी आईपीएल के कार्यक्रम की समीक्षा की जानी चाहिए.

जूही चावला ने ललित मोदी की इस सोच का समर्थन करते हुए कहा कि आईपीएल अब उस मुकाम पर पहुंच चुका है, जहां वह अपने लिए क्रिकेट कैलेंडर में जगह बनाने के बजाय कैलेंडर को नया आकार दे सकता है.

उनका मानना है कि अगर आईपीएल जनवरी में आयोजित कराया जाता है तो मौसम बेहतर होगा, क्रिकेट की गुणवत्ता अच्छी हो सकती है और दर्शकों को भी बेहतर अनुभव मिलेगा.

आईपीएल को अब अलग विंडो की जरूरत नहीं?

ललित मोदी और जूही चावला के प्रस्ताव में सबसे दिलचस्प बात आईपीएल की विंडो को लेकर है. आमतौर पर आईपीएल के आयोजन के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट कैलेंडर में एक निश्चित समय निर्धारित किया जाता है, ताकि दुनिया के अलग-अलग देशों के खिलाड़ी अपनी फ्रेंचाइजी के लिए उपलब्ध रह सकें.

लेकिन ललित मोदी का मानना है कि आईपीएल की लोकप्रियता अब इतनी बढ़ चुकी है कि टूर्नामेंट के लिए कैलेंडर में अलग से जगह तलाशने की पुरानी सोच बदलने की जरूरत है.

जूही चावला ने भी इसी विचार का समर्थन किया है. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि आईपीएल को बिना किसी अंतरराष्ट्रीय तालमेल के कभी भी आयोजित कराया जा सकता है. विदेशी खिलाड़ियों की उपलब्धता और दूसरे देशों के क्रिकेट कार्यक्रम अब भी महत्वपूर्ण रहेंगे.

फिर भी इस प्रस्ताव ने एक नई बहस छेड़ दी है कि क्या आईपीएल जैसे बड़े टूर्नामेंट के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट कैलेंडर में व्यापक बदलाव किया जाना चाहिए?

BCCI भी बदल सकती है IPL 2027 का कार्यक्रम

दिलचस्प बात यह है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड भी आईपीएल के कार्यक्रम में बदलाव की संभावनाओं पर विचार कर रहा है. BCCI के सचिव देवजीत सैकिया पहले ही बता चुके हैं कि बोर्ड और आईपीएल गवर्निंग काउंसिल के बीच टूर्नामेंट को पहले शुरू कराने को लेकर चर्चा चल रही है.

सैकिया के मुताबिक, आईपीएल 2026 का आयोजन 28 मार्च से 31 मई तक हुआ था. लेकिन मई के दूसरे पखवाड़े में भीषण गर्मी के साथ-साथ प्री-मॉनसून बारिश की आशंका भी बनी रहती है. इस वजह से खिलाड़ियों और दर्शकों को परेशानी होती है. कई मुकाबलों के दौरान मौसम एक बड़ी चुनौती बन जाता है.

इसी समस्या को देखते हुए BCCI आईपीएल 2027 को 10 मार्च के आसपास शुरू कराने और 15 मई तक समाप्त करने की संभावना तलाश रहा है. इसके लिए बोर्ड ने संबंधित अधिकारियों को उपयुक्त विंडो तलाशने की जिम्मेदारी भी दी है.

हालांकि, BCCI की इस योजना और जूही चावला के जनवरी में आईपीएल कराने के प्रस्ताव में बड़ा अंतर है. बोर्ड फिलहाल टूर्नामेंट को कुछ सप्ताह पहले शुरू कराने की संभावनाओं पर विचार कर रहा है, जबकि जूही चावला और ललित मोदी इससे कहीं बड़े बदलाव की वकालत कर रहे हैं.

आखिर जनवरी में क्यों नहीं कराया जाता IPL?

आईपीएल की शुरुआत साल 2008 में हुई थी और पहले ही सीजन से टूर्नामेंट का आयोजन मुख्य रूप से अप्रैल और मई के दौरान किया जाता रहा है. इसके पीछे एक व्यावहारिक वजह स्कूलों की परीक्षाएं और गर्मियों की छुट्टियां भी मानी जा सकती हैं.

भारत में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों की वार्षिक परीक्षाएं फरवरी और मार्च के दौरान होती हैं. इसके बाद अप्रैल और मई में कई स्कूलों में छुट्टियां शुरू हो जाती हैं.

ऐसे में बच्चे और उनके परिवार अपेक्षाकृत अधिक खाली समय में क्रिकेट का आनंद ले सकते हैं. आईपीएल की दर्शक संख्या में युवाओं और छात्रों की भी बड़ी भागीदारी रहती है.

जनवरी में स्थिति अलग होती है. इस दौरान कई स्कूलों में परीक्षाओं की तैयारियां चल रही होती हैं. बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र भी पढ़ाई में व्यस्त रहते हैं.

इसके अलावा साल की शुरुआत में कामकाजी लोगों के अपने कार्यक्रम होते हैं. ऐसे में जनवरी में आईपीएल का आयोजन करने से दर्शकों की उपलब्धता और स्टेडियम में उपस्थिति पर क्या असर पड़ेगा, इसका आकलन करना जरूरी होगा.

हालांकि, यह कहना सही नहीं होगा कि आईपीएल की अप्रैल-मई विंडो केवल स्कूली छुट्टियों के कारण तय की गई थी. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट कैलेंडर, खिलाड़ियों की उपलब्धता और प्रसारण से जुड़े व्यावसायिक पहलू भी इसके महत्वपूर्ण कारण रहे हैं.

जनवरी में IPL कराने की राह में कई चुनौतियां

जनवरी में आईपीएल का आयोजन कराने का प्रस्ताव जितना आकर्षक दिखाई देता है, उसे लागू करना उतना ही चुनौतीपूर्ण भी हो सकता है.

सबसे बड़ी चुनौती विदेशी खिलाड़ियों की उपलब्धता होगी. जनवरी में दुनिया के कई देशों की अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सीरीज और घरेलू टी20 लीग आयोजित होती हैं.

इसके अलावा भारत के कई उत्तरी शहरों में जनवरी के दौरान कड़ाके की ठंड और घना कोहरा भी क्रिकेट मुकाबलों को प्रभावित कर सकता है.

ऐसे में BCCI को मौसम, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट कैलेंडर, स्टेडियम की उपलब्धता, ब्रॉडकास्टर्स और फ्रेंचाइजी के हितों को ध्यान में रखते हुए फैसला लेना होगा.

क्या IPL 2027 से ही लागू होगा नया फॉर्मूला?

अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आईपीएल 2027 से ही टूर्नामेंट के कार्यक्रम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा? जूही चावला और ललित मोदी जनवरी में आईपीएल कराने के पक्ष में हैं, लेकिन BCCI की तरफ से फिलहाल ऐसा कोई आधिकारिक फैसला नहीं लिया गया है.

बोर्ड के सामने एक विकल्प टूर्नामेंट को मार्च के दूसरे सप्ताह में शुरू कराने का है, जिससे मई की भीषण गर्मी और बारिश के खतरे को कुछ हद तक कम किया जा सके.

आईपीएल 2027 टूर्नामेंट का 20वां सीजन होगा. ऐसे में BCCI इस ऐतिहासिक सीजन को खास बनाने के साथ खिलाड़ियों और दर्शकों की सुविधाओं को भी प्राथमिकता देना चाहेगा. अब देखना होगा कि BCCI और आईपीएल गवर्निंग काउंसिल जूही चावला और ललित मोदी के प्रस्ताव पर क्या रुख अपनाते हैं.

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