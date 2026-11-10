'उम्मीद है आपकी मानसिक हालत...', पटाखों और खराब AQI के बीच प्रियंका का BJP MLA पर तंज

पश्चिम बंगाल की भारतीय जनता पार्टी (BJP) विधायक पापिया अधिकारी ने हाल ही में एक ऐसा बयान दिया था, जिसने भी सुना वह हैरान रह गया. दिवाली पर्व के बीच पटाखे जलाने और न जलाने को लेकर लगातार बहस छिड़ी हुई थी. कुछ लोग इस बात के समर्थन में थे कि बिना पटाखों के दिवाली नहीं मनाई जा सकती, वहीं बाकी लोगों का मानना था कि हर साल खतरनाक श्रेणी में जाती वायु गुणवत्ता को देखते हुए हमें पटाखे नहीं जलाने चाहिए. इन सबके बीच बीजेपी विधायक पापिया अधिकारी ने दावा कर दिया था कि पटाखों से कई तरह की बीमारियां ठीक हो सकती हैं. इसपर अब शिवसेना यूबीटी की पूर्व सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने तंज कसा है.

प्रियंका चतुर्वेदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पापिया अधिकारी का जिक्र करते हुए पोस्ट लिखा, "अब ज्यादातर शहरों में AQI खतरनाक श्रेणी में पहुंच चुका है, हवा की हालत बेहद खराब हो गई है. उम्मीद करती हूं आपकी मानसिक स्थिति अब ठीक हो गई होगी."

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'खूब पटाखे फोड़ें, सारी हवा में जहर घोल दें'- प्रियंका चतुर्वेदी

वहीं, तंजिया लहजे में प्रियंका चतुर्वेदी ने लोगों से भी कहा, "यह पोस्ट मैं इसलिए नहीं कर रही कि लोगों से पटाखे न जलाने की अपील कर सकूं. आप जितने चाहें उतने पटाखे फोड़ें, जब तक हम हवा के बजाय जहर में सांस न लेने लगें."

Hope she is cured of her mental health with AQI reaching hazardous levels in most cities. Also please this post isn’t about asking anyone to stop bursting crackers.. please burst away till we reach poison and toxic level of air quality. https://t.co/nHwpjO4X4s — Priyanka Chaturvedi🇮🇳 (@priyankac19) November 10, 2026

पापिया अधिकारी ने वापस लिया अपना बयान

दिवाली के पटाखों से बीमारियां ठीक होने का दावा करने वालीं अभिनेत्री और बीजेपी विधायक पापिया अधिकारी ने अपनी सफाई भी दी थी. उन्होंने कहा था, "इन परंपराओं को लेकर हमारे पूर्वजों की एक पुरानी कहावत है. मूल रूप से, यह रोशनी का त्योहार है, दीये जलाने का त्योहार, जिसका उद्देश्य सामाजिक बुराइयों को खत्म करना है. पहले के समय में, रीति-रिवाजों के माध्यम से ऐसी कई बुराइयों को दूर किया जाता था लेकिन आज हम पटाखों के दौर में जी रहे हैं और विज्ञान ने जितनी तरक्की कर ली है, उसे देखते हुए शायद वह नजरिया अब सही नहीं है. अगर किसी को ठेस पहुंची है, तो मैं माफी मांगती हूं. मैं अपना बयान वापस लेने को तैयार हूं. इसे वापस लिया हुआ ही समझें लेकिन मुख्य विचार यही है कि ऐसी सामाजिक बुराइयों को खत्म किया जा सकता था, और आज भी किया जा सकता है."

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