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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्र'उम्मीद है आपकी मानसिक हालत...', पटाखों और खराब AQI के बीच प्रियंका का BJP MLA पर तंज

'उम्मीद है आपकी मानसिक हालत...', पटाखों और खराब AQI के बीच प्रियंका का BJP MLA पर तंज

पापिया अधिकारी के पटाखों से बीमारियां ठीक होने के दावे पर प्रियंका चतुर्वेदी ने तंज कसा. उन्होंने बीजेपी विधायक से कहा कि अब जो हवा खराब हो गई है, उम्मीद है आपकी मानसिक हालत बेहतर हो गई होगी.

Written By : निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 10 Nov 2026 12:22 PM (IST)
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पश्चिम बंगाल की भारतीय जनता पार्टी (BJP) विधायक पापिया अधिकारी ने हाल ही में एक ऐसा बयान दिया था, जिसने भी सुना वह हैरान रह गया. दिवाली पर्व के बीच पटाखे जलाने और न जलाने को लेकर लगातार बहस छिड़ी हुई थी. कुछ लोग इस बात के समर्थन में थे कि बिना पटाखों के दिवाली नहीं मनाई जा सकती, वहीं बाकी लोगों का मानना था कि हर साल खतरनाक श्रेणी में जाती वायु गुणवत्ता को देखते हुए हमें पटाखे नहीं जलाने चाहिए. इन सबके बीच बीजेपी विधायक पापिया अधिकारी ने दावा कर दिया था कि पटाखों से कई तरह की बीमारियां ठीक हो सकती हैं. इसपर अब शिवसेना यूबीटी की पूर्व सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने तंज कसा है.

प्रियंका चतुर्वेदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पापिया अधिकारी का जिक्र करते हुए पोस्ट लिखा, "अब ज्यादातर शहरों में AQI खतरनाक श्रेणी में पहुंच चुका है, हवा की हालत बेहद खराब हो गई है. उम्मीद करती हूं आपकी मानसिक स्थिति अब ठीक हो गई होगी."

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'खूब पटाखे फोड़ें, सारी हवा में जहर घोल दें'- प्रियंका चतुर्वेदी

वहीं, तंजिया लहजे में प्रियंका चतुर्वेदी ने लोगों से भी कहा, "यह पोस्ट मैं इसलिए नहीं कर रही कि लोगों से पटाखे न जलाने की अपील कर सकूं. आप जितने चाहें उतने पटाखे फोड़ें, जब तक हम हवा के बजाय जहर में सांस न लेने लगें."

पापिया अधिकारी ने वापस लिया अपना बयान

दिवाली के पटाखों से बीमारियां ठीक होने का दावा करने वालीं अभिनेत्री और बीजेपी विधायक पापिया अधिकारी ने अपनी सफाई भी दी थी. उन्होंने कहा था, "इन परंपराओं को लेकर हमारे पूर्वजों की एक पुरानी कहावत है. मूल रूप से, यह रोशनी का त्योहार है, दीये जलाने का त्योहार, जिसका उद्देश्य सामाजिक बुराइयों को खत्म करना है. पहले के समय में, रीति-रिवाजों के माध्यम से ऐसी कई बुराइयों को दूर किया जाता था लेकिन आज हम पटाखों के दौर में जी रहे हैं और विज्ञान ने जितनी तरक्की कर ली है, उसे देखते हुए शायद वह नजरिया अब सही नहीं है. अगर किसी को ठेस पहुंची है, तो मैं माफी मांगती हूं. मैं अपना बयान वापस लेने को तैयार हूं. इसे वापस लिया हुआ ही समझें लेकिन मुख्य विचार यही है कि ऐसी सामाजिक बुराइयों को खत्म किया जा सकता था, और आज भी किया जा सकता है."

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About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य, सरकार की नीतियों, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों की कवरेज में है. उन्होंने उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड, पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत हिंदी पट्टी के विभिन्न राज्यों के चुनावी विश्लेषण पर काम किया है. निमिषा श्रीवास्तव ने साल 2020 से पत्रकारिता जगत में आधिकारिक रूप से कदम रखा और अपने करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. पिछले चार वर्षों से वह एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ी हुई हैं. उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता की शुरुआत से पहले उन्होंने प्रिंट, टीवी, रेडियो और एनजीओ क्षेत्रों में इंटर्नशिप के जरिए अनुभव प्राप्त किया. निमिषा को चुनाव, राजनीति और साहित्य से जुड़े विषयों पर लिखने और पढ़ने में विशेष रुचि है.
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Published at : 10 Nov 2026 12:18 PM (IST)
Tags :
Priyanka Chaturvedi MAHARSHTRA NEWS
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