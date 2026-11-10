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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'वो जब भी मेरे सामने आते हैं...', PM मोदी को लेकर सोनिया गांधी ने अपनी बुक में क्या लिखा?

'वो जब भी मेरे सामने आते हैं...', PM मोदी को लेकर सोनिया गांधी ने अपनी बुक में क्या लिखा?

कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी की बुक इन दिनों चर्चा में है. उन्होंने अपनी किताब में पीएम मोदी के साथ संपर्क के अलावा अपनी सास द्वारा लगाई गई इमरजेंसी को लेकर भी बात की है.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 10 Nov 2026 09:19 AM (IST)
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कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी की बुक Belonging: A Journey Of Love इन दिनों चर्चा में है. इसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ संपर्क का जिक्र किया है. उनका कहना है कि जब पीएम मोदी सामने मिलते हैं तो दूसरी तरफ देखने लगते हैं. इसके अलावा उन्होंने उनकी तारीफ भी की है और कई मौकों पर आलोचना भी की है. सोनिया गांधी ने अपनी बुक में इमरजेंसी का भी जिक्र किया है.

सोनिया गांधी ने लिखा है कि वो भारत के अपने विजन के लिए लड़ रहे थे और मैं अपने. जो न सिर्फ वर्चस्व के खिलाफ हो बल्कि ऐसा भारत जो समावेश, धर्मनिरपेक्ष और सामाजिक न्याय के लिए खड़ा हो और उसमें कुछ भी व्यक्तिगत नहीं था. उन्होंने आगे लिखा कि मेरा उनसे आज तक कोई वास्तविक संपर्क नहीं रहा है. 

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सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को लेकर क्या कहा
पीएम मोदी को लेकर सोनिया गांधी ने लिखा है कि हम कभी-कभी कहीं कार्यक्रमों में मिलते हैं, जैसे स्पीकर के चैंबर में. वो जब भी मेरे सामने आते हैं तो हम एक दूसरे को नमस्ते कहकर अभिवादन करते हैं. यह पहले के समय से अलग है, जहां अलग-अलग पार्टियों के नेता आत्मीयता से मिलते थे. उन्होंने आगे लिखा कि वो दूसरी और देखते हैं, ताकि आंख न मिलानी पड़े.

सोनिया गांधी ने लिखा है कि हमारे दौर के सत्ताधारी वर्ग को लेकर उनकी जो असहजता थी, उसे मैं भी अच्छी तरह समझने लगी थी. दिल्ली के किसी ड्राइंग रूम में राजनीतिक चर्चा के दौरान मुझे भी असहजता महसूस होती थी. मुझे लगता था कि वहां जो राय रखी जा रही है, वह भारत की असलियत से बहुत दूर है. वो निश्चित रूप से एक साधारण पृष्ठभूमि से उठकर आरएसएस में ताकतवर बने थे.

आपातकाल को गलती करार दिया
न्यूज एजेंसी पीटीआई ने द गार्जियन के हवाले से लिखा कि उन्होंने आपातकाल लागू करने के फैसले को एक गलती करार दिया और कहा कि उनका मानना है कि उनकी सास एवं तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी बाद में ऐसा ही महसूस हुआ था. यह भी लिखा है कि अगर संजय गांधी को कंट्रोल में रखा गया होता तो आपातकाल लागू होने के बाद हुए नुकसान को काफी हद तक रोका जा सकता था.

ब्रिटिश दैनिक के अनुसार, सोनिया गांधी ने कहा कि इंदिरा गांधी का आपातकाल लगाने का फैसला एक गलती थी और उनका मानना है कि उनकी सास को भी बाद में ऐसा ही महसूस हुआ था. सोनिया गांधी के मुताबिक, आपातकाल के फैसले को लेकर परिवार में भी मतभेद थे. उनके पति राजीव गांधी इस फैसले के खिलाफ थे और उन्होंने अपनी मां से अगले चुनाव तक इंतजार करने को कहा था, जबकि छोटे बेटे संजय गांधी ने आपातकाल लगाने पर जोर दिया था. 
 
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About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह पिछले एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय है. एबीपी न्यूज में नेशनल और इंटरनेशनल खबरें लिखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज़ पर फोकस रहता है. एबीपी न्यूज से पहले इनशॉर्ट्स में बतौर 5 साल सब एडिटर सेवाएं दे चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. साल 2015 में जागरण कॉलेज ऑफ मास कम्युनिकेशन से पीजी डिप्लोमा इन टीवी जर्नलिज्म किया है. संपर्क करें- santosh.jimmc@gmail.com, एक्स हैंडल- https://x.com/SantuPal000
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Published at : 10 Nov 2026 09:15 AM (IST)
Tags :
Emergency Pm Modi INDIA Sonia Gandhi
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