JLR Raids BYD: ऑटोमोबाइल मार्केट में चीनी ऑटो कंपनियों पर डिजाइन और टेक्नोलॉजी चुराने के आरोप पहले ही लग चुकें हैं. जबकि अब फिर एक बार ऐसा मामला आया है जिसने सभी को हैरान कर दिया है. दरअसल ब्रिटिश लग्जरी कार निर्माता कंपनी Jaguar Land Rover की उल्लंघन याचिका के बाद नीदरलैंड्स में चीनी ईवी दिग्गज BYD के दफ्तर पर आधिकारिक छापेमारी की गई है.

क्योंकि JLR का गंभीर आरोप है कि BYD की नई 7-सीटर एसयूवी Ti7 उनकी सबसे लोकप्रिय और बेस्ट-सेलिंग एसयूवी Land Rover Defender 110 की लकल की है. चलिए जानतें हैं पूरा मामला क्या है.

हुई छापेमारी और कानूनी कार्रवाई

आपको बता दें कि पूरा मामला तब गहराया जब BYD अपनी नई बड़ी एसयूवी Ti7 को यूके के बाजार में लॉन्च करने की तैयारी कर रही थी. जिसके बाद JLR को शक है कि चीनी कंपनी ने न सिर्फ डिफेंडर के बॉक्सी और आइकॉनिक डिजाइन की नकल की है.

बल्कि इसकी एडवांस्ड ऑफ-रोडिंग टेक्नोलॉजी की रिवर्स इंजीनियरिंग भी की है. इसी आशंका के आधार पर कानूनी प्रक्रिया के तहत नीदरलैंड्स स्थित BYD के मुख्य ऑफिस पर रेड की गई ताकि सबूत और दस्तावेज जुटाए जा सकें.

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क्या कार्बन कॉपी है Ti7?

अब बात करें अगर BYD Ti7 के लुक और प्रोफाइल की तो साइड से देखने पर इसका साइड प्रोफाइल, पिलर्स और बॉक्सी एसयूवी सिलुएट काफी हद तक लैंड रोवर डिफेंडर से मिलता-जुलता नजर आता है.

लेकिन कार का फ्रंट लुक काफी अलग और आधुनिक है. जिसके चलते ऑटो एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह कार डिफेंडर की 100% कार्बन कॉपी तो नहीं है लेकिन इसकी ओवरऑल डिजाइन लैंग्वेज और ऑफ-रोड स्टांस को देखकर इसे डिफेंडर का क्लोन जरूर कहा जा रहा है.

क्यों इतनी अहम है डिफेंडर?

आपको बता दें कि लैंड रोवर के लिए डिफेंडर सिर्फ एक गाड़ी नहीं बल्कि उनका सबसे ज्यादा मुनाफा और बिक्री देने वाला मॉडल है. रेट्रो-बॉक्सी लुक वाली डिफेंडर की सफलता के बाद ही पूरी दुनिया में बॉक्सी एसयूवी का ट्रेंड वापस लौटा है.

यही वजह है कि JLR अपनी इस आइकॉनिक कार की पहचान और पेटेंट को लेकर बेहद सख्त है. क्योंकि इससे पहले भी JLR ने किसी चीनी कार निर्माता कंपनी के खिलाफ अपने डिजाइन कॉपी करने के मामले में कार्यवाही की थी.

क्या भारत आएगी यह कार?

जानकारी दें दे कि फिलहाल JLR या BYD में से किसी भी कंपनी ने आधिकारिक बयान देने से इनकार कर दिया है. जबकि जहां तक भारतीय बाजार का सवाल है तो BYD की यह Ti7 एसयूवी हाल-फिलहाल भारत में लॉन्च नहीं होने वाली है.

लेकिन कोर्ट केस का यह फैसला तय करेगा कि क्या BYD इस एसयूवी को यूरोप और यूके में बेच पाएगी या नहीं. दो बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियों के बीच छिड़ी यह कानूनी जंग आने वाले दिनों में और दिलचस्प होने वाली है.

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