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हिंदी न्यूज़ऑटोSnow Chains Installation: बर्फीली सड़कों पर नहीं फिसलेगी कार! जानें टायर में स्नो चेन लगाने का तरीका

Snow Chains Installation: बर्फीली सड़कों पर नहीं फिसलेगी कार! जानें टायर में स्नो चेन लगाने का तरीका

Snow Chains Installation: बर्फबारी वाले इलाकों में सुरक्षित ड्राइविंग के लिए कार में स्नो चेन बेहद जरूरी है, जानिए टायर साइज के हिसाब से सही चेन चुनने, इसे फिट करने और सावधानियों का आसान तरीका

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 13 Nov 2026 08:43 AM (IST)
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Snow Chains Installation: सर्दियों के मौसम में पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी शुरू होते ही सड़कों पर फिसलन काफी बढ़ जाती है. ऐसे रास्तों पर सामान्य टायरों की पकड़ कमजोर पड़ जाती है, जिससे हादसों का खतरा बना रहता है. इस परेशानी से बचने और सफर को सुरक्षित बनाने के लिए कार के टायरों में स्नो चेन लगाना बेहद जरूरी होता है. हालांकि, अगर इन्हें गलत तरीके से लगाया जाए तो टायर, अलॉय व्हील, ब्रेक लाइन और सस्पेंशन को भारी नुकसान पहुंच सकता है. इसलिए बर्फीले इलाकों में जाने से पहले स्नो चेन चुनने और लगाने का सही तरीका जानना बहुत जरूरी है.

चेन खरीदने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

स्नो चेन खरीदने से पहले अपनी गाड़ी का ओनर्स मैनुअल जरूर पढ़ें. मैनुअल में यह साफ लिखा होता है कि आपकी कार के लिए पारंपरिक मेटल चेन, लो-प्रोफाइल वायर चेन या फैब्रिक ट्रैक्शन डिवाइस में से कौन सा विकल्प सही रहेगा. इसके अलावा टायर के साइडवॉल पर लिखे साइज की जांच करें और उसी साइज के हिसाब से चेन खरीदें. सफर पर निकलने से पहले अपने साथ वॉटरप्रूफ ग्लव्स, रिफ्लेक्टिव जैकेट, वार्निंग ट्रायंगल और टॉर्च जरूर रखें. बेहतर होगा कि आप घर पर ही एक बार चेन लगाकर प्रैक्टिस कर लें.

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कार में स्नो चेन लगाने का स्टेप-बाय-स्टेप तरीका

सुरक्षित जगह पर गाड़ी रोकें- चेन लगाने के लिए ट्रैफिक से दूर किसी समतल और सख्त जगह पर कार पार्क करें. गाड़ी की हैजर्ड लाइट्स ऑन करें, पार्किंग ब्रेक लगाएं और इंजन बंद कर दें. ऑटोमैटिक कार को पार्क मोड और मैनुअल को पहले गियर में डालें. बाहर निकलने से पहले रिफ्लेक्टिव जैकेट पहन लें.

चेन की जांच करें- स्नो चेन को जमीन पर सीधा फैलाएं और उसकी उलझनों को सुलझा लें. ध्यान से देखें कि चेन की कोई कड़ी टूटी न हो या हुक खराब न हुआ हो.

सही पहियों की पहचान करें- यह जरूरी नहीं कि चेन हमेशा आगे के पहियों में ही लगे. फ्रंट-व्हील ड्राइव कारों में आगे के टायरों और रियर-व्हील ड्राइव कारों में पीछे के टायरों में चेन लगाई जाती है. वहीं, AWD या 4WD गाड़ियों के लिए कंपनी के मैनुअल में दिए गए निर्देशों का पालन करें.

टायर पर चेन फिट करें- चेन के अंदरूनी केबल को टायर के पीछे से निकालें और दिए गए निर्देशों के अनुसार सिरों को जोड़ें. चेन को टायर के बीचों-बीच बराबर फैलाएं.

चेन को अच्छी तरह कसें- बाहरी लॉकिंग सिस्टम को जोड़ें और टेंशनर या रिंच की मदद से चेन को टाइट करें. सुनिश्चित करें कि चेन ढीली न रहे और गाड़ी के सस्पेंशन या ब्रेक सिस्टम को न छुए.

थोड़ा चलाकर दोबारा चेक करें- चेन लगाने के बाद गाड़ी को धीमी गति से करीब 500 मीटर से 1 किलोमीटर तक चलाएं. इसके बाद कार रोककर फिर से जांच लें कि चेन अपनी जगह पर सही से कसी हुई है या नहीं.

यह भी पढ़ें: Used Car Buying Tips: कार में दिखें यह संकेत तो भूलकर भी न खरीदें, ऐसे बनें कार एक्सपर्ट्स

स्पीड लिमिट और चेन उतारने का सही समय

स्नो चेन लगाने के बाद गाड़ी की रफ्तार कंपनी द्वारा तय सीमा के भीतर ही रखें. कई कार निर्माता चेन लगे होने पर 30 किलोमीटर प्रति घंटे से कम स्पीड पर गाड़ी चलाने की सलाह देते हैं. इस दौरान अचानक ब्रेक लगाने या तेज मोड़ने से बचें. जैसे ही आप बर्फ से मुक्त साफ सड़क पर पहुंचें, तुरंत गाड़ी रोककर चेन उतार दें. साफ सड़क पर चेन लगाकर चलाने से टायर और चेन दोनों जल्दी खराब हो जाते हैं. चेन उतारने के बाद उसे साफ करके सुखा लें और फिर स्टोर करें.

यह भी पढ़ें: Midsize SUV Sales October 2026: इन 4 SUVs की किस्मत चमकी, अक्टूबर में जमकर बिकीं गाड़ियां

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह एबीपी लाइव में ऑटो सेक्शन में कार्यरत हैं. जहां वह ऑटोमोबाइल से जुड़ी खबरों, नए मॉडल्स, कार-बाइक लॉन्च, ऑफर्स और ऑटो इंडस्ट्री से जुड़े विभिन्न विषयों पर खबरें लिखने की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उनका सफर वर्ष 2022 में डीएनपी इंडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने राजनीति, खेल और शिक्षा से जुड़ी खबरों पर काम किया. इसके साथ ही उन्होंने स्पोर्ट्स से संबंधित वीडियो भी तैयार किए.

इसके बाद उन्होंने Sportzwiki के साथ काम किया जहां उन्होंने मुख्य रूप से खेल जगत की खबरें लिखीं और सोशल मीडिया के लिए स्पोर्ट्स वीडियो बनाये. इसके बाद उन्होंने Hawk Martech में अपनी सेवाएं दीं. वर्तमान में वह एबीपी लाइव के साथ जुड़े हुए हैं और ऑटो बीट पर काम कर रहे हैं।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने रामा यूनिवर्सिटी, कानपुर से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता के दौरान उन्होंने न्यूज राइटिंग, डिजिटल कंटेंट, स्पोर्ट्स कवरेज, वीडियो कंटेंट और सोशल मीडिया के लिए कंटेंट तैयार करने का अनुभव हासिल किया है.
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Published at : 13 Nov 2026 08:43 AM (IST)
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