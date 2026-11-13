माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर ठप, भारत पर भयंकर असर, 3 उड़ानें रद्द, 2 लेट, जानें कहां-कहां सर्विस थमी

माइक्रोसॉफ्ट की वैश्विक खराबी का असर भारत में एयरलाइन सेवाओं पर दिखने लगा है. माइक्रोसॉफ्ट की इस समस्या के कारण स्पाइसजेट ने दिल्ली से अपनी तीन उड़ानें रद्द कर दी हैं. अन्य एयरलाइनों में अभी तक कोई व्यवधान नहीं आया है, लेकिन उन्होंने यात्रियों को सलाह दी है कि वे अपनी उड़ानों का स्टेटस पहले ही चेक कर लें.

स्पाइसजेट ने कैंसिल की 3 उड़ानें

माइक्रोसॉफ्ट में आई खराबी के कारण, स्पाइसजेट ने शुक्रवार सुबह दिल्ली से जाने वाली तीन उड़ानें रद्द कर दीं. इनमें दिल्ली से पुणे, दिल्ली से लेह और दिल्ली से मुंबई जाने वाली उड़ानें शामिल हैं. स्पाइसजेट की दो उड़ानें - दिल्ली से दरभंगा और दिल्ली से मुंबई - देरी से चलीं.