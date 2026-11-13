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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियामाइक्रोसॉफ्ट का सर्वर ठप, भारत पर भयंकर असर, 3 उड़ानें रद्द, 2 लेट, जानें कहां-कहां सर्विस थमी

माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर ठप, भारत पर भयंकर असर, 3 उड़ानें रद्द, 2 लेट, जानें कहां-कहां सर्विस थमी

माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर दुनियाभर में ठप हो गया है. जिसका असर भारत में भी देखने को मिला है. इसका असर इंडिया में एयरलाइन सेवाओं पर देखने को मिला है.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 13 Nov 2026 01:29 PM (IST)
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माइक्रोसॉफ्ट की वैश्विक खराबी का असर भारत में एयरलाइन सेवाओं पर दिखने लगा है. माइक्रोसॉफ्ट की इस समस्या के कारण स्पाइसजेट ने दिल्ली से अपनी तीन उड़ानें रद्द कर दी हैं. अन्य एयरलाइनों में अभी तक कोई व्यवधान नहीं आया है, लेकिन उन्होंने यात्रियों को सलाह दी है कि वे अपनी उड़ानों का स्टेटस पहले ही चेक कर लें.

स्पाइसजेट ने कैंसिल की 3 उड़ानें

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माइक्रोसॉफ्ट में आई खराबी के कारण, स्पाइसजेट ने शुक्रवार सुबह दिल्ली से जाने वाली तीन उड़ानें रद्द कर दीं. इनमें दिल्ली से पुणे, दिल्ली से लेह और दिल्ली से मुंबई जाने वाली उड़ानें शामिल हैं. स्पाइसजेट की दो उड़ानें - दिल्ली से दरभंगा और दिल्ली से मुंबई - देरी से चलीं.

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है. संपर्क करें- Mail Id- dikshac@abpnetwork.com, X-https://x.com/Diksha29chhabra
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Published at : 13 Nov 2026 01:03 PM (IST)
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