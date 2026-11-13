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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियासोनिया गांधी की किताब पर बीजेपी से राहुल गांधी बोले- 'थैंक्यू, जितना बयान देंगे...'

सोनिया गांधी की किताब पर बीजेपी से राहुल गांधी बोले- 'थैंक्यू, जितना बयान देंगे...'

सोनिया गांधी की किताब को लेकर बीजेपी की प्रतिक्रिया पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि कृप्या किताब पर और टिप्पणी करें, जितना बयान देंगे, उतना अच्छा रहेगा. थैंक्यू.

Written By : जीवन प्रकाश |  Updated at : 13 Nov 2026 12:59 PM (IST)
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नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मां सोनिया गांधी की किताब की आलोचना किए जाने पर तंज किया है. उन्होंने बीजेपी नेताओं से कहा कि अच्छी किताब है. वो सभी पढ़ रहे हैं. वो सिर्फ पढ़ नहीं रहे हैं, बल्कि वो इसपर प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं. 

उन्होंने शुक्रवार को इंस्टाग्राम स्टोरी में वीडियो शेयर कर कहा, ''असल बात है कि कई गुप्त रूप से वो पसंद भी करते हैं और मानते हैं कि अच्छे हैं. दुर्भाग्य से वो ये कह नहीं सकते हैं. भक्त कृप्या किताब पर टिप्पणी करें, जितना बयान देंगे, उतना अच्छा रहेगा. थैंक्यू.'' सोनिया गांधी की किताब 'बिलॉन्गिंग : ए जर्नी ऑफ लव' 10 नवंबर को लॉन्च हुई है.

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बीजेपी बाबरी मस्जिद विध्वंस, सिख विरोधी दंगों, गोधरा और पीएम पद पर किए गए सोनिया गांधी के दावों पर उन्हें घेर रही है. बीजेपी के नेता रविशंकर प्रसाद ने सवाल किया कि जब दिल्ली में हजारों सिखों का नरसंहार हुआ, तब सोनिया गांधी के आंसू क्यों नहीं निकले?

बीजेपी कहा कि सोनिया गांधी ने अपने संस्मरण में 1975 में आपातकाल लागू किए जाने को उचित ठहराने की कोशिश की है. 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में अपने दिवंगत पति राजीव गांधी को क्लीन चिट दी है.

प्रियंका गांधी ने क्या कहा?

वहीं कांग्रेस का कहना है कि सोनिया गांधी ने किताब में सच्चाई लिखी है. गुरुवार को ही वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस ने उनकी मां सोनिया गांधी के बारे में हमेशा झूठ फैलाए और अब जब वह अपने संस्मरण के जरिये अपनी बात रख रही हैं, तो उसे झूठा बताया जा रहा है.

प्रियंका गांधी ने वायनाड में कहा, ‘‘वे इतने लंबे समय से मेरी मां के बारे में झूठ बोलते रहे. अब वह सच बता रही हैं. जाहिर है कि वे उनकी बातों को झूठा ही कहेंगे. वे और क्या कह सकते हैं? मुझे खुशी है कि वे उनकी किताब पढ़ रहे हैं.''

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About the author जीवन प्रकाश

जीवन प्रकाश, एबीपी न्यूज़ में नेशनल टीम लीड हैं. राजनीतिक खबरों में दिलचस्पी है और लगातार लिखते रहे हैं. नई और बड़ी खबरों की तलाश रहती है. ब्रेकिंग न्यूज़ पर खास फोकस रखते हैं. 8 सालों से अधिक समय से एबीपी में कार्यरत है. 2019 के लोकसभा चुनाव में कवरेज के लिए एबीपी न्यूज ने श्रेष्ठ सम्मान से नवाजा. पत्रकारिता जगत में करीब 11 सालों का अनुभव है. एबीपी न्यूज़ से पहले न्यूज़ नेशन में बतौर सब एडिटर कार्यरत रहे. 2015 में जिया न्यूज से इंटर्नशिप शुरू करने के बाद एनएनआईएस न्यूज एजेंसी, न्यूजरूम पोस्ट वेबसाइट में काम किया. माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय (MCU) से मास कम्युनिकेशन में 2015 में मास्टर की डिग्री ली. पत्रकारिता में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते प्रभाव को समझने की कोशिश कर रहे हैं. फैक्ट चेक और सोशल मीडिया को लेकर कई वर्कशॉप किए हैं.

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Published at : 13 Nov 2026 12:55 PM (IST)
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