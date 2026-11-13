सोनिया गांधी की किताब पर बीजेपी से राहुल गांधी बोले- 'थैंक्यू, जितना बयान देंगे...'

नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मां सोनिया गांधी की किताब की आलोचना किए जाने पर तंज किया है. उन्होंने बीजेपी नेताओं से कहा कि अच्छी किताब है. वो सभी पढ़ रहे हैं. वो सिर्फ पढ़ नहीं रहे हैं, बल्कि वो इसपर प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं.

उन्होंने शुक्रवार को इंस्टाग्राम स्टोरी में वीडियो शेयर कर कहा, ''असल बात है कि कई गुप्त रूप से वो पसंद भी करते हैं और मानते हैं कि अच्छे हैं. दुर्भाग्य से वो ये कह नहीं सकते हैं. भक्त कृप्या किताब पर टिप्पणी करें, जितना बयान देंगे, उतना अच्छा रहेगा. थैंक्यू.'' सोनिया गांधी की किताब 'बिलॉन्गिंग : ए जर्नी ऑफ लव' 10 नवंबर को लॉन्च हुई है.

“𝐓𝐡𝐞 𝐦𝐨𝐫𝐞 𝐲𝐨𝐮 𝐜𝐨𝐦𝐦𝐞𝐧𝐭, 𝐭𝐡𝐞 𝐛𝐞𝐭𝐭𝐞𝐫 𝐢𝐭 𝐝𝐨𝐞𝐬.” LoP Shri @RahulGandhi's message to those commenting on CPP Chairperson Smt. Sonia Gandhi ji’s book, 'Belonging: A Journey of Love'. https://t.co/8qnT00BnRH — Congress (@INCIndia) November 13, 2026

बीजेपी बाबरी मस्जिद विध्वंस, सिख विरोधी दंगों, गोधरा और पीएम पद पर किए गए सोनिया गांधी के दावों पर उन्हें घेर रही है. बीजेपी के नेता रविशंकर प्रसाद ने सवाल किया कि जब दिल्ली में हजारों सिखों का नरसंहार हुआ, तब सोनिया गांधी के आंसू क्यों नहीं निकले?

बीजेपी कहा कि सोनिया गांधी ने अपने संस्मरण में 1975 में आपातकाल लागू किए जाने को उचित ठहराने की कोशिश की है. 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में अपने दिवंगत पति राजीव गांधी को क्लीन चिट दी है.

प्रियंका गांधी ने क्या कहा?

वहीं कांग्रेस का कहना है कि सोनिया गांधी ने किताब में सच्चाई लिखी है. गुरुवार को ही वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस ने उनकी मां सोनिया गांधी के बारे में हमेशा झूठ फैलाए और अब जब वह अपने संस्मरण के जरिये अपनी बात रख रही हैं, तो उसे झूठा बताया जा रहा है.

प्रियंका गांधी ने वायनाड में कहा, ‘‘वे इतने लंबे समय से मेरी मां के बारे में झूठ बोलते रहे. अब वह सच बता रही हैं. जाहिर है कि वे उनकी बातों को झूठा ही कहेंगे. वे और क्या कह सकते हैं? मुझे खुशी है कि वे उनकी किताब पढ़ रहे हैं.''