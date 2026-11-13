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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटवनडे में जो रूट का खास 'दोहरा शतक', ऐसा करने वाले सिर्फ तीसरे खिलाड़ी

वनडे में जो रूट का खास 'दोहरा शतक', ऐसा करने वाले सिर्फ तीसरे खिलाड़ी

Joe Root ODI Double Century: जो रूट ने वनडे क्रिकेट में खास डबल सेंचुरी लगा दी है. वह इस दोहरे शतक को पूरा करने वाले सिर्फ तीसरे इंग्लिश खिलाड़ी बने हैं.

Written By : मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 13 Nov 2026 12:47 PM (IST)
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इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज जो रूट ने वनडे क्रिकेट में बड़ा कमाल कर दिया. शुक्रवार (13 नवंबर) को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में रूट ने खास 'दोहरा शतक' पूरा कर लिया. मैदान पर उतरते ही रूट की डबल सेंचुरी पूरी हो गई थी. उन्होंने 36 गेंद में 1 चौका लगाकर 17 रन स्कोर किए. अब आप सोच रहे हैं कि सिर्फ 17 रन बनाकर कोई दोहरा शतक कैसे पूरा कर सकता है? तो आपको बता दें कि रूट ने 200 वनडे खेलने के मामले में दोहरा शतक पूरा किया है. 

पर्थ में रूट अपने 200वें वनडे के लिए मैदान पर उतरे. रूट इंग्लैंड के लिए 200 वनडे खेलने वाले सिर्फ तीसरे खिलाड़ी बन गए. उनसे पहले पूर्व कप्तान इयोन मोर्गन और जॉस बटलर ने यह कमाल किया था. 

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इंग्लैंड के लिए सबसे ज्यादा वनडे खेलने वाले खिलाड़ी 

1. इयोन मोर्गन - 225

2. जोस बटलर - 204

3. जो रूट - 200*

4. पॉल कॉलिंगवुड - 197

5. जेम्स एंडरसन - 194

जो रूट के नाम सबसे ज्यादा वनडे रन 

रूट भले ही इंग्लैंड के लिए अभी सबसे ज्यादा वनडे खेलने वाले खिलाड़ी न बने हों, लेकिन फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में वह बहुत पहले ही आगे निकल चुके हैं. रूट ने 188 पारियों में 50.16 की औसत से 8027 रन बना लिए हैं. इस दौरान उन्होंने 20 शतक और 49 अर्धशतक लगाए, जिसमें हाई स्कोर 166* रनों का रहा. 

सबसे ज्यादा वनडे खेलने वाले खिलाड़ी 

बात करें क्रिकेट इतिहास में अब तक सबसे ज्यादा वनडे खेलने वाले खिलाड़ियों की, तो यहां पर टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर टॉप पर हैं. उन्होंने अपने करियर में 463 वनडे खेले.

सचिन तेंदुलकर (भारत)- 463 वनडे 

महेला जयवर्धने (श्रीलंका)- 448 वनडे 

सनथ जयसूर्या (श्रीलंका)- 445 वनडे 

कुमार संगकारा (श्रीलंका)- 404 वनडे 

शाहिद अफरीदी (पाकिस्तान)- 398 वनडे 

सबसे ज्यादा वनडे खेलने के साथ-साथ सचिन तेंदुलकर के नाम पर फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी दर्ज है. दिग्गज तेंदुलकर ने अपने करियर में 18426 वनडे रन बनाए. लिस्ट में विराट कोहली दूसरे पायदान पर हैं, जो 15190 रन बना चुके हैं. 

सचिन तेंदुलकर- 18426 वनडे रन 

विराट कोहली*- 15190 वनडे रन 

कुमार संगकारा- 14234 वनडे रन 

रिकी पोंटिंग- 13704 वनडे रन 

सनथ जयसूर्या- 13430 वनडे रन 

 

यह भी पढ़ें: 0 पर गिरे 3 विकेट, रोहित-विराट-अय्यर ने कटवाई नाक, टीम इंडिया के नाम जुड़ा शर्मनाक रिकॉर्ड

Published at : 13 Nov 2026 12:47 PM (IST)
Tags :
Joe Root Double Century England ENG Vs AUS 1st ODI
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