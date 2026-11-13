EV Charging Safety: देश में इलेक्ट्रिक स्कूटर और कारों का चलन तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन इनके इस्तेमाल और चार्जिंग से जुड़ी छोटी सी लापरवाही भी भारी पड़ सकती है. अक्सर लोग लंबी दूरी तय करने के बाद घर या ऑफिस पहुंचते ही अपने इलेक्ट्रिक वाहन को तुरंत चार्जिंग पर लगा देते हैं.

ऑटोमोबाइल और बैटरी विशेषज्ञों का मानना है कि सफर के ठीक बाद ईवी को चार्ज करना बैटरी की सेहत और सुरक्षा दोनों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है. भारत जैसे गर्म जलवायु वाले देश में यह समस्या और भी गंभीर हो जाती है, जिसे लेकर आईआईटी मद्रास के शोधकर्ता भी बैटरी ओवरहीटिंग से निपटने के तरीकों पर अध्ययन कर रहे हैं.

सफर के बाद क्यों गर्म हो जाती है ईवी बैटरी

इलेक्ट्रिक वाहनों में इस्तेमाल होने वाली लिथियम-आयन बैटरी जब भी डिस्चार्ज होती है, तो उसमें गर्मी पैदा होती है. गाड़ी को जितनी तेज रफ्तार या ज्यादा लोड पर चलाया जाता है, बैटरी उतनी ही अधिक गर्म होती है. रिसर्च में यह बात सामने आई है कि जब बाहरी तापमान 35 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक होता है और बैटरी ज्यादा क्षमता से काम करती है, तो इसका तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार जा सकता है. विशेषज्ञ बैटरी की सुरक्षा और थर्मल मैनेजमेंट के लिए 45 डिग्री सेल्सियस को एक बेहद अहम सीमा मानते हैं.

तुरंत चार्जिंग पर लगाने से बढ़ता है खतरा

गाड़ी बंद कर देने के तुरंत बाद बैटरी का तापमान कम नहीं होता है. दूसरी तरफ, चार्जिंग की प्रक्रिया के दौरान भी बैटरी में अतिरिक्त गर्मी पैदा होती है. ऐसे में यदि पहले से गर्म बैटरी को तुरंत चार्जर से जोड़ दिया जाए, तो उस पर थर्मल दबाव काफी बढ़ जाता है. लगातार ज्यादा तापमान में चार्ज होने से बैटरी की उम्र तेजी से घटने लगती है और उसकी चार्ज स्टोर करने की क्षमता धीरे-धीरे कम हो जाती है. बहुत अधिक गर्मी होने पर बैटरी में आग लगने या अन्य गंभीर तकनीकी खराबी का जोखिम भी पैदा हो सकता है.

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बैटरी को सुरक्षित रखने के लिए क्या करें

ईवी विशेषज्ञों के अनुसार, बैटरी की सुरक्षा केवल कूलिंग सिस्टम पर निर्भर नहीं करती, बल्कि वाहन मालिक की आदतों पर भी टिकी होती है. लंबी राइड के बाद वाहन को कम से कम 20 से 30 मिनट तक छांव में खड़ा रहने दें, ताकि बैटरी का तापमान सामान्य हो सके. इसके अलावा हमेशा कंपनी द्वारा दिए गए ओरिजिनल चार्जर और भरोसेमंद चार्जिंग स्टेशन का ही उपयोग करें. मौसम और बैटरी के तापमान को ध्यान में रखकर चार्जिंग करने से न केवल वाहन सुरक्षित रहता है, बल्कि बैटरी सालों तक बेहतरीन रेंज भी देती है.

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