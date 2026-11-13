ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोEV Charging Safety: लंबी राइड के तुरंत बाद न करें EV चार्ज, बैटरी को हो सकता है बड़ा नुकसान

EV Charging Safety: लंबी राइड के तुरंत बाद न करें EV चार्ज, बैटरी को हो सकता है बड़ा नुकसान

EV Charging Safety: लंबी राइड के तुरंत बाद इलेक्ट्रिक वाहन चार्ज करने से बैटरी ओवरहीट हो सकती है, जानिए तापमान बढ़ने से बैटरी लाइफ और सुरक्षा पर क्या असर पड़ता है और चार्जिंग का सही तरीका क्या है

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 13 Nov 2026 08:36 AM (IST)
Preferred Sources

EV Charging Safety: देश में इलेक्ट्रिक स्कूटर और कारों का चलन तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन इनके इस्तेमाल और चार्जिंग से जुड़ी छोटी सी लापरवाही भी भारी पड़ सकती है. अक्सर लोग लंबी दूरी तय करने के बाद घर या ऑफिस पहुंचते ही अपने इलेक्ट्रिक वाहन को तुरंत चार्जिंग पर लगा देते हैं.

ऑटोमोबाइल और बैटरी विशेषज्ञों का मानना है कि सफर के ठीक बाद ईवी को चार्ज करना बैटरी की सेहत और सुरक्षा दोनों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है. भारत जैसे गर्म जलवायु वाले देश में यह समस्या और भी गंभीर हो जाती है, जिसे लेकर आईआईटी मद्रास के शोधकर्ता भी बैटरी ओवरहीटिंग से निपटने के तरीकों पर अध्ययन कर रहे हैं.

रिलेटेड स्टोरी >>

ऑटो
Honda SUV Launch: 2 दिसंबर को आ रही Honda की पहली इलेक्ट्रिक SUV, जानें क्या होगा खास?
2 दिसंबर को आ रही Honda की पहली इलेक्ट्रिक SUV, जानें क्या होगा खास?
ऑटो
BYD DM-i Plug in Hybrid: EV भी, Petrol भी, BYD की नई Hybrid Technology का कमाल
EV भी, Petrol भी, BYD की नई Hybrid Technology का कमाल
ऑटो
VinFast Electric Bike: भारत में इलेक्ट्रिक स्कूटर और बाइक लाएगी VinFast, पेटेंट कराया डिजाइन
भारत में इलेक्ट्रिक स्कूटर और बाइक लाएगी VinFast, पेटेंट कराया डिजाइन
ऑटो
National Highways Authority Fine: टोल प्लाजा पर अब नहीं चलेगी मनमानी, NHAI ने लिया बड़ा एक्शन
टोल प्लाजा पर अब नहीं चलेगी मनमानी, NHAI ने लिया बड़ा एक्शन

सफर के बाद क्यों गर्म हो जाती है ईवी बैटरी

इलेक्ट्रिक वाहनों में इस्तेमाल होने वाली लिथियम-आयन बैटरी जब भी डिस्चार्ज होती है, तो उसमें गर्मी पैदा होती है. गाड़ी को जितनी तेज रफ्तार या ज्यादा लोड पर चलाया जाता है, बैटरी उतनी ही अधिक गर्म होती है. रिसर्च में यह बात सामने आई है कि जब बाहरी तापमान 35 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक होता है और बैटरी ज्यादा क्षमता से काम करती है, तो इसका तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार जा सकता है. विशेषज्ञ बैटरी की सुरक्षा और थर्मल मैनेजमेंट के लिए 45 डिग्री सेल्सियस को एक बेहद अहम सीमा मानते हैं.

तुरंत चार्जिंग पर लगाने से बढ़ता है खतरा

गाड़ी बंद कर देने के तुरंत बाद बैटरी का तापमान कम नहीं होता है. दूसरी तरफ, चार्जिंग की प्रक्रिया के दौरान भी बैटरी में अतिरिक्त गर्मी पैदा होती है. ऐसे में यदि पहले से गर्म बैटरी को तुरंत चार्जर से जोड़ दिया जाए, तो उस पर थर्मल दबाव काफी बढ़ जाता है. लगातार ज्यादा तापमान में चार्ज होने से बैटरी की उम्र तेजी से घटने लगती है और उसकी चार्ज स्टोर करने की क्षमता धीरे-धीरे कम हो जाती है. बहुत अधिक गर्मी होने पर बैटरी में आग लगने या अन्य गंभीर तकनीकी खराबी का जोखिम भी पैदा हो सकता है.

यह भी पढ़ें: Jaguar EV India: कब तक मार्केट में आएगी जगुआर की EV, क्या खत्म होने वाला है इंतजार?

बैटरी को सुरक्षित रखने के लिए क्या करें

ईवी विशेषज्ञों के अनुसार, बैटरी की सुरक्षा केवल कूलिंग सिस्टम पर निर्भर नहीं करती, बल्कि वाहन मालिक की आदतों पर भी टिकी होती है. लंबी राइड के बाद वाहन को कम से कम 20 से 30 मिनट तक छांव में खड़ा रहने दें, ताकि बैटरी का तापमान सामान्य हो सके. इसके अलावा हमेशा कंपनी द्वारा दिए गए ओरिजिनल चार्जर और भरोसेमंद चार्जिंग स्टेशन का ही उपयोग करें. मौसम और बैटरी के तापमान को ध्यान में रखकर चार्जिंग करने से न केवल वाहन सुरक्षित रहता है, बल्कि बैटरी सालों तक बेहतरीन रेंज भी देती है.

यह भी पढ़ें: BS VII Rules For Two Wheeler: दोपहिया वाहनों पर भी लागू होंगे BS-VII के मानक, जानें कितनी होगी सख्ती?

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह एबीपी लाइव में ऑटो सेक्शन में कार्यरत हैं. जहां वह ऑटोमोबाइल से जुड़ी खबरों, नए मॉडल्स, कार-बाइक लॉन्च, ऑफर्स और ऑटो इंडस्ट्री से जुड़े विभिन्न विषयों पर खबरें लिखने की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उनका सफर वर्ष 2022 में डीएनपी इंडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने राजनीति, खेल और शिक्षा से जुड़ी खबरों पर काम किया. इसके साथ ही उन्होंने स्पोर्ट्स से संबंधित वीडियो भी तैयार किए.

इसके बाद उन्होंने Sportzwiki के साथ काम किया जहां उन्होंने मुख्य रूप से खेल जगत की खबरें लिखीं और सोशल मीडिया के लिए स्पोर्ट्स वीडियो बनाये. इसके बाद उन्होंने Hawk Martech में अपनी सेवाएं दीं. वर्तमान में वह एबीपी लाइव के साथ जुड़े हुए हैं और ऑटो बीट पर काम कर रहे हैं।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने रामा यूनिवर्सिटी, कानपुर से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता के दौरान उन्होंने न्यूज राइटिंग, डिजिटल कंटेंट, स्पोर्ट्स कवरेज, वीडियो कंटेंट और सोशल मीडिया के लिए कंटेंट तैयार करने का अनुभव हासिल किया है.
Read More
Published at : 13 Nov 2026 08:36 AM (IST)
Tags :
Auto News ABPLIVE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
Honda SUV Launch: 2 दिसंबर को आ रही Honda की पहली इलेक्ट्रिक SUV, जानें क्या होगा खास?
2 दिसंबर को आ रही Honda की पहली इलेक्ट्रिक SUV, जानें क्या होगा खास?
ऑटो
BYD DM-i Plug in Hybrid: EV भी, Petrol भी, BYD की नई Hybrid Technology का कमाल
EV भी, Petrol भी, BYD की नई Hybrid Technology का कमाल
ऑटो
VinFast Electric Bike: भारत में इलेक्ट्रिक स्कूटर और बाइक लाएगी VinFast, पेटेंट कराया डिजाइन
भारत में इलेक्ट्रिक स्कूटर और बाइक लाएगी VinFast, पेटेंट कराया डिजाइन
ऑटो
National Highways Authority Fine: टोल प्लाजा पर अब नहीं चलेगी मनमानी, NHAI ने लिया बड़ा एक्शन
टोल प्लाजा पर अब नहीं चलेगी मनमानी, NHAI ने लिया बड़ा एक्शन
Advertisement

वीडियोज

Sansani: बेटे की नजरों के सामने पिता का मर्डर !
बेकाबू कार का कहर..ऑटो को मारी तेज टक्कर, CCTV में कैद खौफनाक मंजर!
ओवैसी अब 'आजाद'... किसका क्या बिगाड़ लेंगे?
UP Elections 2027 की लड़ाई, भगवान भरोसे लड़ी जा रही?
हिंदू-मुसलमान के बाद अगड़े-पिछड़े पर UP में घमासान? सटीक विश्लेषण!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
न दिल्ली, न मुंबई, ये है आज देश का सबसे प्रदूषित शहर? देखें टॉप 10 की लिस्ट
न दिल्ली, न मुंबई, ये है आज देश का सबसे प्रदूषित शहर? देखें टॉप 10 की लिस्ट
महाराष्ट्र
महिला आरक्षण लागू करने में देरी पर भड़का विपक्ष, अनिल देसाई ने उठाए सवाल
महिला आरक्षण लागू करने में देरी पर भड़का विपक्ष, अनिल देसाई ने उठाए सवाल
इंडिया
संसद के शीतकालीन सत्र पर सस्पेंस! TMC सांसद सौगत रॉय बोले- 'हम पक्के तौर पर...'
संसद के शीतकालीन सत्र पर सस्पेंस! TMC सांसद सौगत रॉय बोले- 'हम पक्के तौर पर...'
क्रिकेट
वनडे में 264 रन, रोहित शर्मा का वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम; 12 साल पहले लगाई थी लंका
वनडे में 264 रन, रोहित शर्मा का वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम; 12 साल पहले लगाई थी लंका
बॉलीवुड
मिस इंडिया रही, 6 साल तक छिपाया शादी का राज, किस्से भारत की सबसे अमीर एक्ट्रेस जूही चावला के
जूही चावला: 6 साल तक छिपाया शादी का राज, अब हैं भारत की सबसे अमीर एक्ट्रेस
पंजाब
पंजाब में मंहगाई का झटका: वेरका ने बढ़ाए दूध के दाम, टोंड और डबल टोंड के दाम भी बढ़े
पंजाब में मंहगाई का झटका: वेरका ने बढ़ाए दूध के दाम, टोंड और डबल टोंड के दाम भी बढ़े
विश्व
कुर्सी जाते-जाते ईरान पर हमला कर सकते हैं नेतन्याहू? क्या कहता है इजरायली कानून?
कुर्सी जाते-जाते ईरान पर हमला कर सकते हैं नेतन्याहू? क्या कहता है इजरायली कानून?
ट्रेंडिंग
Viral Video: ट्रेन के अंदर आर्मी मैन और TTE में टिकट को लेकर हो गया लफड़ा, वीडियो वायरल
ट्रेन के अंदर आर्मी मैन और TTE में टिकट को लेकर हो गया लफड़ा, वीडियो वायरल
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget