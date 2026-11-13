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हिंदी न्यूज़ऑटोCarCar Engine Comparison: कार के इंजन में 4 सिलेंडर और 3 सिलेंडर क्या होता है, दोनों में क्या है अंतर?

Car Engine Comparison: कार के इंजन में 4 सिलेंडर और 3 सिलेंडर क्या होता है, दोनों में क्या है अंतर?

Car Engine Comparison: कार खरीदते समय 3-सिलेंडर और 4-सिलेंडर इंजन को लेकर अक्सर कन्फ्यूजन रहता है, जानिए दोनों इंजन कैसे काम करते हैं और माइलेज, पावर व परफॉर्मेंस के मामले में इनमें क्या बड़ा अंतर है.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 13 Nov 2026 12:25 PM (IST)
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Car Engine Comparison: त्योहारी सीजन हो या आम दिन, नई कार खरीदने के लिए शोरूम पहुंचने वाले ज्यादातर ग्राहकों का ध्यान गाड़ी के लुक्स, सनरूफ और टचस्क्रीन जैसे फीचर्स पर ही टिका रहता है. लेकिन कार की असली जान यानी उसके इंजन की बारीकियों पर कम ही लोग गौर करते हैं. सेल्सपर्सन जब 3-सिलेंडर और 4-सिलेंडर इंजन का जिक्र करता है, तो अक्सर खरीदार उलझन में पड़ जाते हैं.

इंजन की यह तकनीक न सिर्फ आपकी गाड़ी के माइलेज और पिकअप को तय करती है, बल्कि लंबे सफर में केबिन के भीतर आने वाले शोर और आपकी जेब पर पड़ने वाले खर्च का भी सीधा हिसाब रखती है. ऐसे में आइए जानते हैं कि 3 सिलेंडर और 4 सिलेंडर इंजन क्या होता है? 

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इंजन में क्या होता है सिलेंडर का काम?

आसान शब्दों में समझें तो सिलेंडर इंजन के भीतर बना वह मजबूत हिस्सा है, जिसके अंदर पिस्टन तेजी से ऊपर-नीचे चलता है. इसी हिस्से में हवा और ईंधन के जलने से ताकत पैदा होती है, जिससे गाड़ी के पहिए घूमते हैं. जिस इंजन में ऐसे तीन चैंबर और पिस्टन लगे होते हैं, उसे 3-सिलेंडर इंजन कहते हैं. वहीं, चार चैंबर वाले इंजन को 4-सिलेंडर इंजन कहा जाता है.

बजट कारों में क्यों बढ़ी 3-सिलेंडर इंजन की मांग?

भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार की बात करें तो आजकल ज्यादातर बजट हैचबैक और कॉम्पैक्ट एसयूवी गाड़ियों में 3-सिलेंडर इंजन का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है. इसकी सबसे बड़ी वजह कम लागत और बेहतर माइलेज है. चूंकि इसमें पुर्जे कम होते हैं, इसलिए इंजन का वजन हल्का रहता है और अंदरूनी हिस्सों में घर्षण कम होता है. यही कारण है कि शहर के रोजमर्रा के ट्रैफिक में ये गाड़ियां कम ईंधन पीती हैं और इनकी कीमत भी आम खरीदार के बजट में फिट बैठती है.

3-सिलेंडर इंजन की क्या हैं व्यावहारिक कमियां?

हालांकि, 3-सिलेंडर इंजन की अपनी कुछ व्यावहारिक सीमाएं भी हैं. तीन पिस्टन होने के कारण इंजन के भीतर संतुलन पूरी तरह बराबर नहीं बन पाता. नतीजतन, गाड़ी स्टार्ट रहने पर या तेज रफ्तार पकड़ते समय स्टीयरिंग और केबिन में हल्का कंपन और इंजन की आवाज महसूस होती है. इसके अलावा, अगर कार में पांच लोग बैठे हों और पहाड़ी रास्तों पर चढ़ाई करनी हो, तो बिना टर्बो वाले सामान्य 3-सिलेंडर इंजन में ताकत की थोड़ी कमी खल सकती है.

यह भी पढ़ें: EV Charging Safety: लंबी राइड के तुरंत बाद न करें EV चार्ज, बैटरी को हो सकता है बड़ा नुकसान

4-सिलेंडर इंजन क्यों देता है ज्यादा स्मूद ड्राइव?

दूसरी तरफ, 4-सिलेंडर इंजन को ऑटोमोबाइल जगत में स्मूद ड्राइविंग का पैमाना माना जाता है. इसमें चार पिस्टन एक तय क्रम में काम करते हैं-जब दो पिस्टन ऊपर जाते हैं, तो बाकी दो नीचे आते हैं. इस तालमेल की वजह से इंजन का कंपन अपने आप खत्म हो जाता है और गाड़ी बेहद शांत चलती है. हाईवे पर तेज रफ्तार में चलने, दूसरी गाड़ियों को ओवरटेक करने या भारी सामान के साथ लंबा सफर तय करने में यह इंजन बिना थके लगातार दमदार पावर देता है.

कीमत, माइलेज और नई तकनीक का असर

लेकिन ज्यादा ताकत और स्मूदनेस की अपनी कीमत भी होती है. चार सिलेंडर होने के कारण इंजन में धातु के पुर्जे बढ़ जाते हैं, जिससे गाड़ी का वजन थोड़ा ज्यादा होता है और ईंधन की खपत भी 3-सिलेंडर के मुकाबले कुछ बढ़ जाती है. साथ ही, इसे बनाने की जटिल तकनीक के चलते ऐसी गाड़ियां थोड़ी महंगी पड़ती हैं. हालांकि, अब ऑटो कंपनियां 3-सिलेंडर इंजन में भी टर्बोचार्जर और बैलेंसर शाफ्ट जैसी आधुनिक तकनीक देकर इसके शोर को कम करने और पावर बढ़ाने पर लगातार काम कर रही हैं.

यह भी पढ़ें: Honda SUV Launch: 2 दिसंबर को आ रही Honda की पहली इलेक्ट्रिक SUV, जानें क्या होगा खास?

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह एबीपी लाइव में ऑटो सेक्शन में कार्यरत हैं. जहां वह ऑटोमोबाइल से जुड़ी खबरों, नए मॉडल्स, कार-बाइक लॉन्च, ऑफर्स और ऑटो इंडस्ट्री से जुड़े विभिन्न विषयों पर खबरें लिखने की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उनका सफर वर्ष 2022 में डीएनपी इंडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने राजनीति, खेल और शिक्षा से जुड़ी खबरों पर काम किया. इसके साथ ही उन्होंने स्पोर्ट्स से संबंधित वीडियो भी तैयार किए.

इसके बाद उन्होंने Sportzwiki के साथ काम किया जहां उन्होंने मुख्य रूप से खेल जगत की खबरें लिखीं और सोशल मीडिया के लिए स्पोर्ट्स वीडियो बनाये. इसके बाद उन्होंने Hawk Martech में अपनी सेवाएं दीं. वर्तमान में वह एबीपी लाइव के साथ जुड़े हुए हैं और ऑटो बीट पर काम कर रहे हैं।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने रामा यूनिवर्सिटी, कानपुर से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता के दौरान उन्होंने न्यूज राइटिंग, डिजिटल कंटेंट, स्पोर्ट्स कवरेज, वीडियो कंटेंट और सोशल मीडिया के लिए कंटेंट तैयार करने का अनुभव हासिल किया है.
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Published at : 13 Nov 2026 12:25 PM (IST)
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