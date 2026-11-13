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हिंदी न्यूज़ऑटोKia India: भारत में Kia का दूसरा प्लांट, अब कारों की होगी बंपर सप्लाई

Kia India: भारत में Kia का दूसरा प्लांट, अब कारों की होगी बंपर सप्लाई

Kia India: किआ इंडिया ने आंध्र प्रदेश में 2 अरब डॉलर के निवेश से दूसरा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने का ऐलान किया है. जानिए उत्पादन क्षमता, नई कारें और रोजगार की पूरी डिटेल्स.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 13 Nov 2026 10:28 AM (IST)
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Kia India: हमारे देश में अब किआ कंपनी की गाड़ियां भी खूब जलवा बिखेर रही हैं. क्योंकि किआ की कई गाड़ियां हैं जिनकी मार्केट में काफी डिमांड है और तेजी से इंडिया में अपना बाजार बनाने में सफर रही हैं. वहीं अब किआ गाड़ियों की मांग भी तेजी से बढ़ रही है. जिसके चलते अब कंपनी उन्हीं मांग को पूरा करने के लिए भारत में अपना दूसरा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करने जा रही है.

बता दें कि इस नए प्रोजेक्ट के लिए किआ इंडिया ने आंध्र प्रदेश सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर सिग्नेचर किए हैं. कंपनी और उसके सप्लायर पार्टनर्स मिलकर इस नए प्लांट पर लगभग 18,770 करोड़ रुपये का भारी-भरकम निवेश करेंगे.

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465 एकड़ में बनेगा नया प्लांट

जानकारी दें दे कि किआ इंडिया का यह दूसरा प्लांट आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में ही मौजूदा फैक्ट्री के विस्तार के तौर पर 465 एकड़ जमीन पर तैयार किया जाएगा. इसमें मुख्य कार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के साथ-साथ कंपोनेंट सप्लायर्स के लिए भी विशेष सुविधाएं बनाई जाएंगी.

वहीं इस नए प्लांट में गाड़ी निर्माण की सभी प्रमुख प्रक्रियाएं जैसे स्टैम्पिंग, वेल्डिंग, पेंटिंग और फाइनल असेंबली की जाएंगी. कंपनी की योजना के मुताबिक इस नए प्लांट में साल 2030 की शुरुआत से गाड़ियों का कमर्शियल उत्पादन शुरू हो जाएगा.

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हर साल 6.3 लाख कारें बनाने की होगी क्षमता

बता दें कि किआ के मौजूदा अनंतपुर प्लांट की सालाना उत्पादन क्षमता 4.30 लाख यूनिट्स है. लेकिन नए प्लांट के शुरू होने से कंपनी की क्षमता में 2 लाख यूनिट्स प्रति वर्ष का अतिरिक्त इजाफा होगा.

जिसके चलते दोनों प्लांट्स को मिलाकर किआ इंडिया की कुल सालाना उत्पादन क्षमता बढ़कर 6.30 लाख कारों तक पहुंच जाएगी. इससे न केवल भारतीय ग्राहकों को कारों की बंपर और तेज सप्लाई मिल सकेगी बल्कि भारत से दुनिया के अन्य देशों में एक्सपोर्ट भी तेजी से बढ़ेगा.

इलेक्ट्रिक गाड़ियों का होगा निर्माण

किआ इंडिया के एमडी और सीईओ ग्वांगगु ली के मुताबिक यह नया प्लांट कंपनी को भविष्य के नए मॉडल्स लॉन्च करने में बड़ी मदद करेगा. इस फैसिलिटी में पारंपरिक पेट्रोल-डीजल इंजन वाली गाड़ियों के साथ-साथ आधुनिक इलेक्ट्रिक वाहनों का भी निर्माण किया जाएगा. दोनों प्लांट्स को मिलाकर भारत में किआ का कुल निवेश अब 5 करीब 47,000 करोड़ रुपये के आंकड़े को छू लेगा.

12,000 लोगों को मिलेगा रोजगार

बता दें कि इस मेगा निवेश से स्थानीय अर्थव्यवस्था और रोजगार के क्षेत्र में भी बड़ा उछाल देखने को मिलेगा. क्योंकि कंपनी के मुताबिक नए प्लांट के बनने से आंध्र प्रदेश में लगभग 12,000 नए रोजगार पैदा होंगे. साल 2019 में शुरू हुआ किआ का पहला प्लांट पहले से ही 24,000 से अधिक लोगों को रोजगार दे रहा है और कंपनी ने हाल ही में अक्टूबर 2026 में अपनी अब तक की सबसे बड़ी मासिक बिक्री दर्ज की है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह एबीपी लाइव में ऑटो सेक्शन में कार्यरत हैं. जहां वह ऑटोमोबाइल से जुड़ी खबरों, नए मॉडल्स, कार-बाइक लॉन्च, ऑफर्स और ऑटो इंडस्ट्री से जुड़े विभिन्न विषयों पर खबरें लिखने की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उनका सफर वर्ष 2022 में डीएनपी इंडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने राजनीति, खेल और शिक्षा से जुड़ी खबरों पर काम किया. इसके साथ ही उन्होंने स्पोर्ट्स से संबंधित वीडियो भी तैयार किए.

इसके बाद उन्होंने Sportzwiki के साथ काम किया जहां उन्होंने मुख्य रूप से खेल जगत की खबरें लिखीं और सोशल मीडिया के लिए स्पोर्ट्स वीडियो बनाये. इसके बाद उन्होंने Hawk Martech में अपनी सेवाएं दीं. वर्तमान में वह एबीपी लाइव के साथ जुड़े हुए हैं और ऑटो बीट पर काम कर रहे हैं।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने रामा यूनिवर्सिटी, कानपुर से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता के दौरान उन्होंने न्यूज राइटिंग, डिजिटल कंटेंट, स्पोर्ट्स कवरेज, वीडियो कंटेंट और सोशल मीडिया के लिए कंटेंट तैयार करने का अनुभव हासिल किया है.
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Published at : 13 Nov 2026 10:28 AM (IST)
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