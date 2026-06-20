2026 में 12वां अंतराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा. ज्योतिष के अनुसार कुंडली में जब ग्रह खराब स्थिति में हो तो सिर्फ आर्थिक ही नहीं बल्कि मानसिक और शारीरिक रूप से भी परेशानी बन जाते हैं. ऐसे में योग से ग्रहों की पीड़ा से बचा जा सकता है.