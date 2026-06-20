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Yoga Day 2026: योग से रोग ही नहीं, ग्रह दोष भी करें दूर, जानें किस ग्रह के लिए कौन सा योगासन
Yoga Day 2026: 21 जून को इंटरनेशनल योग दिवस है. योगासन से सिर्फ रोग ही नहीं बल्कि ग्रहों की नकारात्मकता को भी दूर किया जा सकता है. किस योगासन से कौन सा ग्रह नियंत्रित होता है जान लें.
योग दिवस 2026
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Published at : 20 Jun 2026 05:54 PM (IST)
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