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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोYoga Day 2026: योग से रोग ही नहीं, ग्रह दोष भी करें दूर, जानें किस ग्रह के लिए कौन सा योगासन

Yoga Day 2026: योग से रोग ही नहीं, ग्रह दोष भी करें दूर, जानें किस ग्रह के लिए कौन सा योगासन

Yoga Day 2026: 21 जून को इंटरनेशनल योग दिवस है. योगासन से सिर्फ रोग ही नहीं बल्कि ग्रहों की नकारात्मकता को भी दूर किया जा सकता है. किस योगासन से कौन सा ग्रह नियंत्रित होता है जान लें.

Written By : जागृति सोनी बरसले  | Updated at : 20 Jun 2026 05:54 PM (IST)
Yoga Day 2026: 21 जून को इंटरनेशनल योग दिवस है. योगासन से सिर्फ रोग ही नहीं बल्कि ग्रहों की नकारात्मकता को भी दूर किया जा सकता है. किस योगासन से कौन सा ग्रह नियंत्रित होता है जान लें.

योग दिवस 2026

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2026 में 12वां अंतराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा. ज्योतिष के अनुसार कुंडली में जब ग्रह खराब स्थिति में हो तो सिर्फ आर्थिक ही नहीं बल्कि मानसिक और शारीरिक रूप से भी परेशानी बन जाते हैं. ऐसे में योग से ग्रहों की पीड़ा से बचा जा सकता है.
2026 में 12वां अंतराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा. ज्योतिष के अनुसार कुंडली में जब ग्रह खराब स्थिति में हो तो सिर्फ आर्थिक ही नहीं बल्कि मानसिक और शारीरिक रूप से भी परेशानी बन जाते हैं. ऐसे में योग से ग्रहों की पीड़ा से बचा जा सकता है.
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सूर्य का संबंध ऊर्जा, आत्मबल, लीडरशिप से है. कुंडली में सूर्य कमजोर हो तो इन क्षेत्रों के अलावा आंखों और हृदय के संतुलन के लिए सूर्य नमस्कार, भस्त्रिका प्राणायाम और अनुलोम-विलोम को उपयोगी माना जाता है.
सूर्य का संबंध ऊर्जा, आत्मबल, लीडरशिप से है. कुंडली में सूर्य कमजोर हो तो इन क्षेत्रों के अलावा आंखों और हृदय के संतुलन के लिए सूर्य नमस्कार, भस्त्रिका प्राणायाम और अनुलोम-विलोम को उपयोगी माना जाता है.
Published at : 20 Jun 2026 05:54 PM (IST)
Tags :
Yoga Day 2026 Yog Divas International Yoga Day Dharm

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