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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीराशिफलBudh Vakri 2026: 7 जुलाई से बुध की उल्टी चाल, इन 5 राशियों को रहना होगा सबसे ज्यादा सतर्क!

Budh Vakri 2026: 7 जुलाई से बुध की उल्टी चाल, इन 5 राशियों को रहना होगा सबसे ज्यादा सतर्क!

Budh Vakri 2026: 7 जुलाई 2026 से बुध वक्री होने जा रहे हैं. इसका असर बुद्धि, वाणी, करियर, व्यापार और रिश्तों पर पड़ सकता है. जानिए किन राशियों को इस दौरान सबसे अधिक सतर्क रहने की जरूरत होगी.

Written By : अणिमा शुक्ला  | Updated at : 07 Jul 2026 06:02 AM (IST)
Budh Vakri 2026: 7 जुलाई 2026 से बुध वक्री होने जा रहे हैं. इसका असर बुद्धि, वाणी, करियर, व्यापार और रिश्तों पर पड़ सकता है. जानिए किन राशियों को इस दौरान सबसे अधिक सतर्क रहने की जरूरत होगी.

बुध वक्री 2026

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7 जुलाई 2026 से बुध वक्री होने जा रहे हैं. ज्योतिष में बुध को बुद्धि, वाणी, व्यापार, शिक्षा, संचार और तर्क का ग्रह माना जाता है. जब बुध उल्टी चाल चलते हैं तो कई राशियों के कामों में देरी, गलतफहमियां और निर्णय लेने में भ्रम की स्थिति बन सकती है. आइए जानते हैं कि इस दौरान राशियों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है.
7 जुलाई 2026 से बुध वक्री होने जा रहे हैं. ज्योतिष में बुध को बुद्धि, वाणी, व्यापार, शिक्षा, संचार और तर्क का ग्रह माना जाता है. जब बुध उल्टी चाल चलते हैं तो कई राशियों के कामों में देरी, गलतफहमियां और निर्णय लेने में भ्रम की स्थिति बन सकती है. आइए जानते हैं कि इस दौरान राशियों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है.
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बुध वक्री के दौरान मेष राशि वालों को बातचीत और निर्णय लेने में विशेष सावधानी रखनी होगी. ऑफिस में छोटी-छोटी गलतफहमियां बढ़ सकती हैं, इसलिए हर काम सोच-समझकर करें. यात्रा और दस्तावेजों से जुड़े मामलों में जल्दबाजी से बचें. परिवार के साथ धैर्य बनाए रखने से कई समस्याएं अपने आप सुलझ जाएंगी.
बुध वक्री के दौरान मेष राशि वालों को बातचीत और निर्णय लेने में विशेष सावधानी रखनी होगी. ऑफिस में छोटी-छोटी गलतफहमियां बढ़ सकती हैं, इसलिए हर काम सोच-समझकर करें. यात्रा और दस्तावेजों से जुड़े मामलों में जल्दबाजी से बचें. परिवार के साथ धैर्य बनाए रखने से कई समस्याएं अपने आप सुलझ जाएंगी.
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मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं, इसलिए इस वक्री का प्रभाव सबसे अधिक महसूस हो सकता है. आत्मविश्वास में कमी, निर्णय लेने में उलझन और करियर में भ्रम जैसी स्थितियां बन सकती हैं. किसी भी महत्वपूर्ण मीटिंग, इंटरव्यू या नए प्रोजेक्ट में अतिरिक्त तैयारी रखें और जल्दबाजी से बचें.
मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं, इसलिए इस वक्री का प्रभाव सबसे अधिक महसूस हो सकता है. आत्मविश्वास में कमी, निर्णय लेने में उलझन और करियर में भ्रम जैसी स्थितियां बन सकती हैं. किसी भी महत्वपूर्ण मीटिंग, इंटरव्यू या नए प्रोजेक्ट में अतिरिक्त तैयारी रखें और जल्दबाजी से बचें.
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कर्क राशि वालों के लिए बुध वक्री आत्ममंथन का समय रहेगा. पुराने अधूरे काम दोबारा सामने आ सकते हैं. परिवार और रिश्तों में संवाद की कमी से गलतफहमियां बढ़ सकती हैं. किसी भी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय धैर्य रखें. मानसिक शांति बनाए रखने से परिस्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी.
कर्क राशि वालों के लिए बुध वक्री आत्ममंथन का समय रहेगा. पुराने अधूरे काम दोबारा सामने आ सकते हैं. परिवार और रिश्तों में संवाद की कमी से गलतफहमियां बढ़ सकती हैं. किसी भी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय धैर्य रखें. मानसिक शांति बनाए रखने से परिस्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी.
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सिंह राशि के लोगों को मित्रों और कार्यस्थल पर कम्युनिकेशन में सावधानी रखनी होगी. किसी की बात का गलत अर्थ निकालने से रिश्तों में दूरी आ सकती है. नए लक्ष्य तय करने से पहले पुराने कार्य पूरे करें. सोशल मीडिया या ऑनलाइन बातचीत में भी संयम रखना आपके लिए बेहतर रहेगा.
सिंह राशि के लोगों को मित्रों और कार्यस्थल पर कम्युनिकेशन में सावधानी रखनी होगी. किसी की बात का गलत अर्थ निकालने से रिश्तों में दूरी आ सकती है. नए लक्ष्य तय करने से पहले पुराने कार्य पूरे करें. सोशल मीडिया या ऑनलाइन बातचीत में भी संयम रखना आपके लिए बेहतर रहेगा.
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तुला राशि वालों के लिए बुध वक्री शिक्षा, यात्रा और कानूनी मामलों में थोड़ी रुकावट ला सकता है. महत्वपूर्ण योजनाओं में देरी संभव है. नई जानकारी पर तुरंत भरोसा करने की बजाय उसकी पुष्टि करें. परिवार और मित्रों के साथ साफ संवाद बनाए रखने से अनावश्यक विवादों से बचेंगे.
तुला राशि वालों के लिए बुध वक्री शिक्षा, यात्रा और कानूनी मामलों में थोड़ी रुकावट ला सकता है. महत्वपूर्ण योजनाओं में देरी संभव है. नई जानकारी पर तुरंत भरोसा करने की बजाय उसकी पुष्टि करें. परिवार और मित्रों के साथ साफ संवाद बनाए रखने से अनावश्यक विवादों से बचेंगे.
Published at : 07 Jul 2026 06:02 AM (IST)
Tags :
Astrology Horoscope 2026 Mercury Retrograde 2026 Budh Vakri 2026

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