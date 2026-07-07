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Budh Vakri 2026: 7 जुलाई से बुध की उल्टी चाल, इन 5 राशियों को रहना होगा सबसे ज्यादा सतर्क!
Budh Vakri 2026: 7 जुलाई 2026 से बुध वक्री होने जा रहे हैं. इसका असर बुद्धि, वाणी, करियर, व्यापार और रिश्तों पर पड़ सकता है. जानिए किन राशियों को इस दौरान सबसे अधिक सतर्क रहने की जरूरत होगी.
बुध वक्री 2026
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Published at : 07 Jul 2026 06:02 AM (IST)
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रुमान हाशमी, वरिष्ठ पत्रकार
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