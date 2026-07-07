7 जुलाई 2026 से बुध वक्री होने जा रहे हैं. ज्योतिष में बुध को बुद्धि, वाणी, व्यापार, शिक्षा, संचार और तर्क का ग्रह माना जाता है. जब बुध उल्टी चाल चलते हैं तो कई राशियों के कामों में देरी, गलतफहमियां और निर्णय लेने में भ्रम की स्थिति बन सकती है. आइए जानते हैं कि इस दौरान राशियों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है.