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Amarnath Yatra 2026: अमरनाथ गुफा में 90% पिघला शिवलिंग, यात्रा शुरू होने के महज 5 दिन बाद ही आई ये तस्वीर
Amarnath Yatra 2026: अमरनाथ यात्रा के श्रद्धालुओं के लिए एक निराशाजनक खबर सामने आई है. जानकारी के मुताबिक यात्रा शुरू होने के सिर्फ पांच दिन बाद ही प्राकृतिक हिम शिवलिंग पिघल गया है.
अमरनाथ यात्रा 2026
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Published at : 07 Jul 2026 04:58 PM (IST)
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