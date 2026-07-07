अमरनाथ में बनने वाले पवित्र शिवलिंग का आकार पिघलकर एक फीट रह गया है. हिमलिंग के अंतर्ध्यान होने से पहले ही एक लाख से ज्यादा श्रद्धालु पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके थे. इस तस्वीर के सामने आने के बाद श्रद्धालुओं में निराशा है.