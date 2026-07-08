हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मYogini Ekadashi Vrat Parana: 10 जुलाई या 11 जुलाई, योगिनी एकादशी व्रत का पारण कब करें? जानें सही तारीख, शुभ मुहूर्त और नियम

Yogini Ekadashi Vrat Parana: 10 जुलाई या 11 जुलाई, योगिनी एकादशी व्रत का पारण कब करें? जानें सही तारीख, शुभ मुहूर्त और नियम

Yogini Ekadashi Vrat Parana: योगिनी एकादशी 2026 का व्रत कब खोलें? पारण का सही समय क्या है और हरिवासर के बाद व्रत क्यों खोला जाता है? जानें 11 जुलाई का शुभ मुहूर्त, पारण की विधि और जरूरी नियम.

Written By : अणिमा शुक्ला |  Updated at : 08 Jul 2026 04:30 PM (IST)
Preferred Sources

Yogini Ekadashi Vrat Parana: शुक्रवार, 10 जुलाई 2026 को योगिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा. भगवान विष्णु को समर्पित यह एकादशी 24 एकादशियों में बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, योगिनी एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है, सुख-समृद्धि में वृद्धि होती है और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है.

इस दिन श्रद्धालु भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा-अर्चना कर निर्जला, फलाहार या सात्विक भोजन के साथ व्रत का संकल्प लेते हैं. लेकिन, एकादशी व्रत का वास्तविक फल तभी प्राप्त होता है, जब उसका पारण शास्त्रों में बताए गए नियमों और शुभ मुहूर्त के अनुसार किया जाए. ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल है कि योगिनी एकादशी का पारण 11 जुलाई को कब किया जाएगा? आइए जानते हैं पारण का सही समय, नियम और विधि.

11 जुलाई को लग जाएगी द्वादशी तिथि:

पंचांग के अनुसार, योगिनी एकादशी तिथि 10 जुलाई 2026 को सुबह 08 बजकर 16 मिनट पर शुरू होगी और 11 जुलाई 2026 को सुबह 05 बजकर 22 मिनट पर समाप्त होगी. इसके बाद द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी.

एकादशी तिथि समाप्त होने के बाद कई श्रद्धालुओं के मन में यह भ्रम रहता है कि क्या हरि वासर खत्म होते ही व्रत खोला जा सकता है या फिर किसी विशेष मुहूर्त का इंतजार करना चाहिए. शास्त्रों में पारण को लेकर साफ नियम बताए गए हैं, जिनका पालन करना जरूरी माना जाता है.

योगिनी एकादशी पारण इस समय ही क्यों करना चाहिए? (Yogini Ekadashi Vrat Parana Date and Time)

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी व्रत का पारण किसी भी समय नहीं किया जाता. इसके लिए कुछ विशेष नियम बताए गए हैं.

हरि वासर में पारण नहीं करना चाहिए:

द्वादशी तिथि का शुरुआती भाग हरि वासर कहलाता है. यह समय भगवान विष्णु की विशेष उपासना के लिए माना जाता है. शास्त्रों के अनुसार इस अवधि में व्रत खोलना उचित नहीं माना जाता.

साल 2026 में हरि वासर 11 जुलाई को सुबह 10:32 बजे तक रहेगा, इसलिए इसके समाप्त होने के बाद ही पारण करना चाहिए.

मध्याह्न काल से भी बचना चाहिए:

धार्मिक परंपराओं में मध्याह्न (दोपहर का मुख्य समय) में भी पारण करने से बचने की सलाह दी गई है. यही कारण है कि योगिनी एकादशी पारण का शुभ मुहूर्त दोपहर 01:50 बजे से शुरू होकर शाम 04:36 बजे तक माना गया है.

योगिनी एकादशी व्रत पारण से जुड़े नियम (Yogini Ekadashi Vrat Paran Niyam)

  • पारण से पहले नहाकर कर साफ कपड़े धारण करें.
  • भगवान विष्णु को घी का दीपक, तुलसी दल और सात्विक भोग अर्पित करें.
  • व्रत खोलने से पहले अपनी श्रद्धा अनुसार दान-दक्षिणा करें.
  • पारण सात्विक भोजन और अन्न ग्रहण करके ही करें.
  • पारण वाले दिन भोजन में चावल का सेवन जरूर करें.
  • पारण के दिन क्रोध, तामसिक भोजन और विवाद से बचें.

यह भी पढ़े- Ekadashi in July 2026: जुलाई में देवशयनी और योगिनी एकादशी कब-कब ? नोट करें डेट

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अणिमा शुक्ला

अणिमा शुक्ला | डिजिटल पत्रकार (इंटर्न), ABP Live धर्म-एस्ट्रो सेक्शन

अणिमा शुक्ला एक उभरती हुई डिजिटल पत्रकार और वीडियो स्टोरीटेलर हैं, जो वर्तमान में ABP Live के धर्म और एस्ट्रो सेक्शन में इंटर्न के रूप में कार्यरत हैं. उन्होंने AAFT, नोएडा से BAJMC और AIMC, दिल्ली से TV & Radio Journalism (TVRJ) में पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है, जिसने उनके कंटेंट को व्यावहारिक, तकनीकी रूप से मजबूत और ऑडियंस-फोकस्ड बनाया है.

अणिमा की विशेष रुचि अंक शास्त्र (Numerology), वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष और हस्तरेखा विज्ञान (Palmistry) जैसे विषयों में है. वे इन पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को सरल और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत करती हैं, ताकि डिजिटल ऑडियंस, खासतौर पर Gen-Z, उन्हें आसानी से समझ सके और अपने जीवन में लागू कर सके.

एक वीडियो स्टोरीटेलर के रूप में, अणिमा जटिल विषयों को विजुअल फॉर्मेट (short videos, reels, explainers) के माध्यम से आकर्षक और समझने योग्य बनाती हैं. उनका फोकस सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि उसे जिम्मेदारी और स्पष्टता के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि दर्शकों को भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट मिल सके.

ABP Live के साथ अपने कार्यकाल के दौरान, वे लगातार अपने कंटेंट को Google Discover-friendly, audience-centric और credibility-driven बनाने पर काम कर रही हैं, जिससे पारंपरिक विषयों को आधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जा सके.
Read More
Published at : 08 Jul 2026 04:27 PM (IST)
Tags :
Ekadashi Vrat Parana Time Yogini Ekadashi 2026 Yogini Ekadashi Parana
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Yogini Ekadashi Vrat Parana: 10 जुलाई या 11 जुलाई, योगिनी एकादशी व्रत का पारण कब करें? जानें सही तारीख, शुभ मुहूर्त और नियम
10 जुलाई या 11 जुलाई, योगिनी एकादशी व्रत का पारण कब करें? जानें सही तारीख, शुभ मुहूर्त और नियम
धर्म
Mrityu Panchak End Today: मृत्यु पंचक आज हो रहा है समाप्त, जानिए कब से शुरू होंगे शुभ कार्य और क्या है सटीक समय
मृत्यु पंचक आज हो रहा है समाप्त, जानिए कब से शुरू होंगे शुभ कार्य और क्या है सटीक समय
धर्म
Ashadha Gupt Navratri 2026 Date: आषाढ़ गुप्त नवरात्रि पर 12 साल बाद दुर्लभ योग, जानें कलश स्थापना का सही मुहूर्त और जरूरी नियम
आषाढ़ गुप्त नवरात्रि पर 12 साल बाद दुर्लभ योग, जानें कलश स्थापना का सही मुहूर्त और जरूरी नियम
धर्म
Guru Asta 2026: 14 जुलाई को गुरु अस्त, 30 दिन इन 3 राशियों के लिए बनेंगे गोल्डन पीरियड
14 जुलाई को गुरु अस्त, 30 दिन इन 3 राशियों के लिए बनेंगे गोल्डन पीरियड
Advertisement

वीडियोज

Mumbai Rains: हर तरफ से 'कटा', मुंबई बना टापू! |ABPLIVE
Sansani: ट्रेन के आरक्षित डिब्बे में चलता-फिरता जंगल? | Nagpur
Breaking | Wayanad Landslide | Kerala: वायनाड में पहाड़ से उतरी तबाही! | Rain Alert | ABP News
Ram Mandir Chori Update | Janhit: चंपत ने बताया..चढ़ावा किसने चुराया? | UP News | Ayodhya | SIT
Rain Fury : मानसून की मार,सैलाब ही सैलाब!| Mumbai Weather Red Alert | Flood News | Delhi | China
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Prabhas Mandal Encounter: 'बेटे ने गलत किया, नहीं चाहिए उसका शव, जो चाहो वो करो', बंगाल रेप आरोपी के एनकाउंटर पर बोली मां
'बेटे ने गलत किया, नहीं चाहिए उसका शव, जो चाहो वो करो', बंगाल रेप आरोपी के एनकाउंटर पर बोली मां
दिल्ली NCR
अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक की हालत और बिगड़ी, 7 किलो से ज्यादा घटा वजन, स्वास्थ्य बुलेटिन जारी
अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक की हालत और बिगड़ी, 7 किलो से ज्यादा घटा वजन, स्वास्थ्य बुलेटिन जारी
विश्व
US-Iran War LIVE: ईरान पर ताबड़तोड़ हमले के बाद बोले डोनाल्ड ट्रंप- तेहरान सरकार एक कैंसर, जल्द सर्जरी जरूरी
Live: ईरान पर ताबड़तोड़ हमले के बाद बोले ट्रंप- तेहरान सरकार एक कैंसर, जल्द सर्जरी जरूरी
बॉलीवुड
Dhamaal 4 Advance Booking: अजय देवगन की 'धमाल 4' की एडवांस बुकिंग हुई शुरू, जानें- रिलीज से पहले कितना कर डाला कलेक्शन
'धमाल 4' की एडवांस बुकिंग हुई शुरू, जानें- रिलीज से पहले कितना कर डाला कलेक्शन
क्रिकेट
Vaibhav Sooryavanshi: इंग्लैंड के खिलाफ लगातार दो मैच में फेल, क्या टीम से बाहर होंगे वैभव सूर्यवंशी?
Vaibhav Sooryavanshi: लगातार दो मैच में फेल, क्या टीम से बाहर होंगे वैभव सूर्यवंशी?
इंडिया
Indian Weapon Demand: ब्रह्मोस से आकाशतीर तक, दुनिया में बढ़ रही भारतीय हथियारों की मांग, इंडिया बनेगा डिफेंस किंग?
ब्रह्मोस से आकाशतीर तक, दुनिया में बढ़ रही भारतीय हथियारों की मांग, इंडिया बनेगा डिफेंस किंग?
इंडिया
'भाग सकते हैं, छिप नहीं सकते', जम्मू कश्मीर के शोपियां में मारा गया लश्कर कमांडर जाकिर गनी, सुरक्षाबलों को मिली बड़ी कामयाबी
'भाग सकते हैं, छिप नहीं सकते', जम्मू कश्मीर के शोपियां में मारा गया लश्कर कमांडर जाकिर गनी
विश्व
मेलोनी पर डोनाल्ड ट्रंप के बदले सुर, तुर्किए पहुंचकर की इटली PM की तारीफ, कहा- 'वो मुझे बहुत पसंद, लेकिन...'  
मेलोनी को लेकर ट्रंप के बदले सुर, तुर्किए पहुंचकर की इटली PM की तारीफ, कहा- 'वो मुझे बहुत पसंद, लेकिन...'  
ENT LIVE
Sanchita Bashu ने बताया एक्टिंग का सफर, कहा- सीखना कभी नहीं रुकता, बिहार से मिला खूब प्यार
Sanchita Bashu ने बताया एक्टिंग का सफर, कहा- सीखना कभी नहीं रुकता, बिहार से मिला खूब प्यार
ENT LIVE
Ramayana ने रिलीज से पहले रचा इतिहास Rs 350 करोड़ की डील से टूटा SRK की King का रिकॉर्ड
Ramayana ने रिलीज से पहले रचा इतिहास Rs 350 करोड़ की डील से टूटा SRK की King का रिकॉर्ड
ENT LIVE
Ramayana ने रिलीज से पहले रचा इतिहास! ₹350 करोड़ की डील से टूटा SRK की King का रिकॉर्ड
Ramayana ने रिलीज से पहले रचा इतिहास! ₹350 करोड़ की डील से टूटा SRK की King का रिकॉर्ड
ENT LIVE
Lock Upp 2 में Shilpa Shinde ने आते ही बदला पूरे घर का माहौल
Lock Upp 2 में Shilpa Shinde ने आते ही बदला पूरे घर का माहौल
ENT LIVE
Lock Upp 2: Shilpa Shinde ने आते ही बदला पूरे घर का माहौल
Lock Upp 2: Shilpa Shinde ने आते ही बदला पूरे घर का माहौल
Embed widget