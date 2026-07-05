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Mahabharat: महाभारत की वो नीति जिसने दिलाई हर युद्ध में विजय
Mahabharat: महाभारत का यह प्रसंग सिखाता है कि केवल शक्ति नहीं, बल्कि बुद्धि, धैर्य, सही रणनीति और धर्म का मार्ग अपनाने वाला व्यक्ति ही हर कठिनाई में सच्ची विजय प्राप्त करता है.
महाभारत कथा
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Published at : 05 Jul 2026 06:02 AM (IST)
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