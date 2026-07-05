महाभारत का यह प्रसंग सिखाता है कि केवल ताकत सफलता की गारंटी नहीं होती. बुद्धि, धैर्य, सही रणनीति और धर्म का साथ जीवन के हर संघर्ष में विजय दिलाता है. जो व्यक्ति सही समय पर सही निर्णय लेता है और अपने उद्देश्य पर अडिग रहता है, वही सच्चा विजेता बनता है.