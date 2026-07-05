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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीधर्मMahabharat: महाभारत की वो नीति जिसने दिलाई हर युद्ध में विजय

Mahabharat: महाभारत की वो नीति जिसने दिलाई हर युद्ध में विजय

Mahabharat: महाभारत का यह प्रसंग सिखाता है कि केवल शक्ति नहीं, बल्कि बुद्धि, धैर्य, सही रणनीति और धर्म का मार्ग अपनाने वाला व्यक्ति ही हर कठिनाई में सच्ची विजय प्राप्त करता है.

Written By : अणिमा शुक्ला  | Updated at : 05 Jul 2026 06:02 AM (IST)
Mahabharat: महाभारत का यह प्रसंग सिखाता है कि केवल शक्ति नहीं, बल्कि बुद्धि, धैर्य, सही रणनीति और धर्म का मार्ग अपनाने वाला व्यक्ति ही हर कठिनाई में सच्ची विजय प्राप्त करता है.

महाभारत कथा

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श्रीकृष्ण बताते हैं कि केवल बल के भरोसे युद्ध नहीं जीता जाता. बुद्धि, धैर्य और सही समय पर लिया गया निर्णय सबसे बड़ा हथियार होता है. जो व्यक्ति परिस्थितियों को समझकर रणनीति बनाता है, वही अंततः सफलता प्राप्त करता है. यही सच्ची विजय का आधार है.
श्रीकृष्ण बताते हैं कि केवल बल के भरोसे युद्ध नहीं जीता जाता. बुद्धि, धैर्य और सही समय पर लिया गया निर्णय सबसे बड़ा हथियार होता है. जो व्यक्ति परिस्थितियों को समझकर रणनीति बनाता है, वही अंततः सफलता प्राप्त करता है. यही सच्ची विजय का आधार है.
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इस भाग में श्रीकृष्ण समझाते हैं कि शक्तिशाली शत्रु से सीधे टकराने के बजाय उसकी कमजोरी पहचाननी चाहिए. धैर्य, संयम और सही अवसर का इंतजार ही बुद्धिमान योद्धा की पहचान है. जल्दबाजी कई बार हार का कारण बन जाती है.
इस भाग में श्रीकृष्ण समझाते हैं कि शक्तिशाली शत्रु से सीधे टकराने के बजाय उसकी कमजोरी पहचाननी चाहिए. धैर्य, संयम और सही अवसर का इंतजार ही बुद्धिमान योद्धा की पहचान है. जल्दबाजी कई बार हार का कारण बन जाती है.
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श्रीकृष्ण, भीम और अर्जुन जरासंध का सामना करने के लिए मगध की ओर प्रस्थान करते हैं. मार्ग में वे अनेक नदियाँ, पर्वत और वन पार करते हैं. यह यात्रा केवल युद्ध की नहीं, बल्कि साहस, धैर्य और धर्म की रक्षा के संकल्प का प्रतीक भी है.
श्रीकृष्ण, भीम और अर्जुन जरासंध का सामना करने के लिए मगध की ओर प्रस्थान करते हैं. मार्ग में वे अनेक नदियाँ, पर्वत और वन पार करते हैं. यह यात्रा केवल युद्ध की नहीं, बल्कि साहस, धैर्य और धर्म की रक्षा के संकल्प का प्रतीक भी है.
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भीम अपने बल पर विश्वास जताते हैं, लेकिन श्रीकृष्ण उन्हें याद दिलाते हैं कि विजय के लिए केवल शक्ति नहीं, बल्कि सही योजना भी आवश्यक है. अर्जुन भी इस अभियान में साथ रहते हैं. तीनों मिलकर धर्म की रक्षा के उद्देश्य से आगे बढ़ते हैं.
भीम अपने बल पर विश्वास जताते हैं, लेकिन श्रीकृष्ण उन्हें याद दिलाते हैं कि विजय के लिए केवल शक्ति नहीं, बल्कि सही योजना भी आवश्यक है. अर्जुन भी इस अभियान में साथ रहते हैं. तीनों मिलकर धर्म की रक्षा के उद्देश्य से आगे बढ़ते हैं.
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मगध पहुंचने के बाद श्रीकृष्ण जरासंध का सामना करने की योजना बनाते हैं. वे बताते हैं कि कठिन परिस्थितियों में धैर्य, बुद्धिमत्ता और साहस का संतुलन ही सफलता दिलाता है. सच्चा योद्धा वही है जो संकट में भी अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होता.
मगध पहुंचने के बाद श्रीकृष्ण जरासंध का सामना करने की योजना बनाते हैं. वे बताते हैं कि कठिन परिस्थितियों में धैर्य, बुद्धिमत्ता और साहस का संतुलन ही सफलता दिलाता है. सच्चा योद्धा वही है जो संकट में भी अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होता.
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महाभारत का यह प्रसंग सिखाता है कि केवल ताकत सफलता की गारंटी नहीं होती. बुद्धि, धैर्य, सही रणनीति और धर्म का साथ जीवन के हर संघर्ष में विजय दिलाता है. जो व्यक्ति सही समय पर सही निर्णय लेता है और अपने उद्देश्य पर अडिग रहता है, वही सच्चा विजेता बनता है.
महाभारत का यह प्रसंग सिखाता है कि केवल ताकत सफलता की गारंटी नहीं होती. बुद्धि, धैर्य, सही रणनीति और धर्म का साथ जीवन के हर संघर्ष में विजय दिलाता है. जो व्यक्ति सही समय पर सही निर्णय लेता है और अपने उद्देश्य पर अडिग रहता है, वही सच्चा विजेता बनता है.
Published at : 05 Jul 2026 06:02 AM (IST)
Tags :
Mahabharat Katha Pandavas Mahabharat Shri Krishna

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