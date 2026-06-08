सावन माह में 10 अगस्त को सोम प्रदोष व्रत और 25 अगस्त 2026 को भौम प्रदोष व्रत भी रहेगा. दूसरे सावन सोमवार के दिन प्रदोष व्रत का संयोग बन रहा है जो जलाभिषेक के लिए दुर्लभ माना जाता है.