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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोSawan 2026 Tithi: सावन में जलाभिषेक के लिए ये 7 दिन बहुत खास, नोट करें श्रावण की प्रमुख तिथियां

Sawan 2026 Tithi: सावन में जलाभिषेक के लिए ये 7 दिन बहुत खास, नोट करें श्रावण की प्रमुख तिथियां

सावन 30 जुलाई से 28 अगस्त 2026 तक रहेगा. इस महीने जलाभिषेक के लिए सावन सोमवार के अलावा प्रदोष, श्रावण शिवरात्रि आदि कई महत्वपूर्ण तिथियों की डेट्स नोट कर लें.

By : जागृति सोनी बरसले  | Updated at : 08 Jun 2026 06:26 AM (IST)
सावन 30 जुलाई से 28 अगस्त 2026 तक रहेगा. इस महीने जलाभिषेक के लिए सावन सोमवार के अलावा प्रदोष, श्रावण शिवरात्रि आदि कई महत्वपूर्ण तिथियों की डेट्स नोट कर लें.

सावन 2026

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सावन माह में 10 अगस्त को सोम प्रदोष व्रत और 25 अगस्त 2026 को भौम प्रदोष व्रत भी रहेगा. दूसरे सावन सोमवार के दिन प्रदोष व्रत का संयोग बन रहा है जो जलाभिषेक के लिए दुर्लभ माना जाता है.
सावन माह में 10 अगस्त को सोम प्रदोष व्रत और 25 अगस्त 2026 को भौम प्रदोष व्रत भी रहेगा. दूसरे सावन सोमवार के दिन प्रदोष व्रत का संयोग बन रहा है जो जलाभिषेक के लिए दुर्लभ माना जाता है.
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सावन शिवरात्रि 11 अगस्त 2026. विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करने और वैवाहिक जीवन में सुख-शांति के लिए भी इस दिन जलाभिषेक करना अचूक माना गया है.
सावन शिवरात्रि 11 अगस्त 2026. विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करने और वैवाहिक जीवन में सुख-शांति के लिए भी इस दिन जलाभिषेक करना अचूक माना गया है.
Published at : 08 Jun 2026 06:26 AM (IST)
Tags :
Shiv Ji Sawan 2026 Sawan Somwar 2026

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