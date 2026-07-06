भौमवती अमावस्या के दिन पीतल के दीपक में सरसों का तेल डालकर दक्षिण दिशा की तरफ रखें. संभव हो तो कोशिश करें कि ये दीपक अमावस्या की पूरी रात जलता रहे. इससे कुंडली में पितृ दोष के प्रबाव कम होते हैं. पितृ दोष हटाने के ये सबसे सरल उपायों में से एक है.