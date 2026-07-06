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Ashadha Amavasya 2026: 14 जुलाई को दुर्लभ संयोग! आषाढ़ अमावस्या पर करें ये एक उपाय, पितृ दोष के साथ हनुमान जी की भी मिलेगी कृपा
Ashadha Amavasya 2026: 14 जुलाई 2026 मंगलवार को आषाढ़ अमावस्या है. ये भौमवती अमावस्या होगी. इस दिन किया गया स्नान-दान और कुछ खास उपाय जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में सहायक है.
आषाढ़ अमावस्या 2026
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Published at : 06 Jul 2026 04:23 PM (IST)
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