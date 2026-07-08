राजसूय यज्ञ की सफलता का आधार केवल यज्ञ नहीं, बल्कि सही व्यक्ति को सही जिम्मेदारी देना भी था. युधिष्ठिर ने सभी की योग्यता के अनुसार कार्य सौंपे. इससे सीख मिलती है कि किसी भी बड़े कार्य में टीमवर्क, विश्वास और उचित नेतृत्व ही सफलता का वास्तविक आधार बनता है.