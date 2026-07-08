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Mahabharat: पद नहीं, सेवा और विनम्रता ही इंसान को सबसे महान बनाती है
Mahabharat: श्रीकृष्ण ने स्वयं ब्राह्मणों की सेवा कर यह सिद्ध किया कि सच्ची महानता पद में नहीं, बल्कि विनम्रता और सेवा भाव में होती है. यह प्रसंग हर इंसान के लिए प्रेरणा का स्रोत है.
महाभारत कथा
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Published at : 08 Jul 2026 06:05 AM (IST)
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