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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीधर्मMahabharat: पद नहीं, सेवा और विनम्रता ही इंसान को सबसे महान बनाती है

Mahabharat: पद नहीं, सेवा और विनम्रता ही इंसान को सबसे महान बनाती है

Mahabharat: श्रीकृष्ण ने स्वयं ब्राह्मणों की सेवा कर यह सिद्ध किया कि सच्ची महानता पद में नहीं, बल्कि विनम्रता और सेवा भाव में होती है. यह प्रसंग हर इंसान के लिए प्रेरणा का स्रोत है.

Written By : अणिमा शुक्ला  | Updated at : 08 Jul 2026 06:05 AM (IST)
Mahabharat: श्रीकृष्ण ने स्वयं ब्राह्मणों की सेवा कर यह सिद्ध किया कि सच्ची महानता पद में नहीं, बल्कि विनम्रता और सेवा भाव में होती है. यह प्रसंग हर इंसान के लिए प्रेरणा का स्रोत है.

महाभारत कथा

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राजसूय यज्ञ की सफलता का आधार केवल यज्ञ नहीं, बल्कि सही व्यक्ति को सही जिम्मेदारी देना भी था. युधिष्ठिर ने सभी की योग्यता के अनुसार कार्य सौंपे. इससे सीख मिलती है कि किसी भी बड़े कार्य में टीमवर्क, विश्वास और उचित नेतृत्व ही सफलता का वास्तविक आधार बनता है.
राजसूय यज्ञ की सफलता का आधार केवल यज्ञ नहीं, बल्कि सही व्यक्ति को सही जिम्मेदारी देना भी था. युधिष्ठिर ने सभी की योग्यता के अनुसार कार्य सौंपे. इससे सीख मिलती है कि किसी भी बड़े कार्य में टीमवर्क, विश्वास और उचित नेतृत्व ही सफलता का वास्तविक आधार बनता है.
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श्रीकृष्ण ने स्वयं ब्राह्मणों के चरण धोकर यह संदेश दिया कि सच्चा महान वही है जो पद और प्रतिष्ठा से ऊपर उठकर सेवा को अपनाता है. विनम्रता व्यक्ति के चरित्र को महान बनाती है और सेवा का भाव समाज में सम्मान और प्रेम दोनों दिलाता है.
श्रीकृष्ण ने स्वयं ब्राह्मणों के चरण धोकर यह संदेश दिया कि सच्चा महान वही है जो पद और प्रतिष्ठा से ऊपर उठकर सेवा को अपनाता है. विनम्रता व्यक्ति के चरित्र को महान बनाती है और सेवा का भाव समाज में सम्मान और प्रेम दोनों दिलाता है.
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युधिष्ठिर ने दूर दूर से आए सभी राजाओं, ऋषियों और ब्राह्मणों का आदरपूर्वक स्वागत किया. इससे शिक्षा मिलती है कि अतिथि का सम्मान केवल परंपरा नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण संस्कार है. सम्मान और मधुर व्यवहार रिश्तों को मजबूत बनाते हैं.
युधिष्ठिर ने दूर दूर से आए सभी राजाओं, ऋषियों और ब्राह्मणों का आदरपूर्वक स्वागत किया. इससे शिक्षा मिलती है कि अतिथि का सम्मान केवल परंपरा नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण संस्कार है. सम्मान और मधुर व्यवहार रिश्तों को मजबूत बनाते हैं.
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राजसूय यज्ञ में सभी को उनकी पात्रता के अनुसार दान दिया गया. इससे यह संदेश मिलता है कि दान केवल धन देना नहीं, बल्कि योग्य व्यक्ति की आवश्यकता को समझकर सहायता करना है. निस्वार्थ भाव से किया गया दान समाज और आत्मा दोनों को समृद्ध करता है.
राजसूय यज्ञ में सभी को उनकी पात्रता के अनुसार दान दिया गया. इससे यह संदेश मिलता है कि दान केवल धन देना नहीं, बल्कि योग्य व्यक्ति की आवश्यकता को समझकर सहायता करना है. निस्वार्थ भाव से किया गया दान समाज और आत्मा दोनों को समृद्ध करता है.
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सभा में श्रीकृष्ण को अग्रपूजा के योग्य माना गया क्योंकि वे धर्म, ज्ञान और लोककल्याण के प्रतीक थे. इससे सीख मिलती है कि सम्मान हमेशा योग्यता, चरित्र और कर्म के आधार पर होना चाहिए, न कि केवल पद, शक्ति या धन के कारण.
सभा में श्रीकृष्ण को अग्रपूजा के योग्य माना गया क्योंकि वे धर्म, ज्ञान और लोककल्याण के प्रतीक थे. इससे सीख मिलती है कि सम्मान हमेशा योग्यता, चरित्र और कर्म के आधार पर होना चाहिए, न कि केवल पद, शक्ति या धन के कारण.
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राजा होकर भी युधिष्ठिर ने सभी से परामर्श लिया और स्वयं को सबसे बड़ा नहीं माना. एक श्रेष्ठ नेता वही होता है जो दूसरों की राय का सम्मान करे, सभी को साथ लेकर चले और अपने निर्णयों में अहंकार के बजाय विवेक और धर्म को स्थान दे.
राजा होकर भी युधिष्ठिर ने सभी से परामर्श लिया और स्वयं को सबसे बड़ा नहीं माना. एक श्रेष्ठ नेता वही होता है जो दूसरों की राय का सम्मान करे, सभी को साथ लेकर चले और अपने निर्णयों में अहंकार के बजाय विवेक और धर्म को स्थान दे.
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राजसूय यज्ञ की सफलता केवल वैभव से नहीं, बल्कि धर्म, सहयोग, अनुशासन और आपसी सद्भाव से संभव हुई. यह प्रसंग सिखाता है कि जब लोग मिलकर निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं, तब हर कठिन लक्ष्य भी सहज रूप से प्राप्त किया जा सकता है.
राजसूय यज्ञ की सफलता केवल वैभव से नहीं, बल्कि धर्म, सहयोग, अनुशासन और आपसी सद्भाव से संभव हुई. यह प्रसंग सिखाता है कि जब लोग मिलकर निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं, तब हर कठिन लक्ष्य भी सहज रूप से प्राप्त किया जा सकता है.
Published at : 08 Jul 2026 06:05 AM (IST)
Tags :
Mahabharat Katha Pandavas Mahabharat Shri Krishna

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