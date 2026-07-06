इस कथा से सीख मिलती है कि केवल शारीरिक बल ही सफलता नहीं दिलाता. सही मार्गदर्शन, धैर्य, बुद्धिमत्ता और उचित समय पर लिया गया निर्णय सबसे बड़ी शक्ति बन जाते हैं. जब साहस के साथ धर्म और विवेक का साथ हो, तब सबसे शक्तिशाली शत्रु पर भी विजय प्राप्त की जा सकती है.