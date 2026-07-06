हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीधर्मMahabharat: सिर्फ ताकत नहीं, बुद्धि से जीता गया था जरासंध का युद्ध

Mahabharat: सिर्फ ताकत नहीं, बुद्धि से जीता गया था जरासंध का युद्ध

Mahabharat: भीम और जरासंध का युद्ध सिखाता है कि केवल शक्ति नहीं, बल्कि धैर्य, सही मार्गदर्शन और बुद्धिमानी भी सफलता की कुंजी हैं. जब उद्देश्य धर्म की रक्षा हो, तो असंभव भी संभव बन जाता है.

Written By : अणिमा शुक्ला  | Updated at : 06 Jul 2026 06:02 AM (IST)
Mahabharat: भीम और जरासंध का युद्ध सिखाता है कि केवल शक्ति नहीं, बल्कि धैर्य, सही मार्गदर्शन और बुद्धिमानी भी सफलता की कुंजी हैं. जब उद्देश्य धर्म की रक्षा हो, तो असंभव भी संभव बन जाता है.

महाभारत कथा

1/10
श्रीकृष्ण, भीम और अर्जुन ब्राह्मणों का वेश धारण कर मगध की राजधानी गिरिव्रज पहुँचे. उनका उद्देश्य अत्याचारी राजा जरासंध को चुनौती देना और उसके कारागार में बंद राजाओं को मुक्त कराना था. यह महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण अभियानों में से एक माना जाता है.
श्रीकृष्ण, भीम और अर्जुन ब्राह्मणों का वेश धारण कर मगध की राजधानी गिरिव्रज पहुँचे. उनका उद्देश्य अत्याचारी राजा जरासंध को चुनौती देना और उसके कारागार में बंद राजाओं को मुक्त कराना था. यह महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण अभियानों में से एक माना जाता है.
2/10
राजा जरासंध ने तीनों अतिथियों का सम्मान किया, लेकिन उनके व्यवहार पर संदेह भी जताया. तब श्रीकृष्ण ने अपना वास्तविक परिचय दिया और स्पष्ट कहा कि वे युद्ध के लिए आए हैं. सत्य सामने आते ही सभा का वातावरण गंभीर और तनावपूर्ण हो गया.
राजा जरासंध ने तीनों अतिथियों का सम्मान किया, लेकिन उनके व्यवहार पर संदेह भी जताया. तब श्रीकृष्ण ने अपना वास्तविक परिचय दिया और स्पष्ट कहा कि वे युद्ध के लिए आए हैं. सत्य सामने आते ही सभा का वातावरण गंभीर और तनावपूर्ण हो गया.
3/10
युद्ध की चुनौती स्वीकार करते हुए जरासंध ने भीम को अपना प्रतिद्वंद्वी चुना. दोनों महान योद्धा समान बल और पराक्रम वाले थे. उनके बीच मल्लयुद्ध आरंभ हुआ, जिसे देखने के लिए सभी उत्सुक थे. यह युद्ध शक्ति, धैर्य और साहस की कठिन परीक्षा बन गया.
युद्ध की चुनौती स्वीकार करते हुए जरासंध ने भीम को अपना प्रतिद्वंद्वी चुना. दोनों महान योद्धा समान बल और पराक्रम वाले थे. उनके बीच मल्लयुद्ध आरंभ हुआ, जिसे देखने के लिए सभी उत्सुक थे. यह युद्ध शक्ति, धैर्य और साहस की कठिन परीक्षा बन गया.
4/10
भीम और जरासंध ने पूरे बल के साथ एक-दूसरे पर प्रहार किए. कभी पकड़, कभी दांव और कभी जोरदार टक्कर से रणभूमि गूंज उठी. दोनों योद्धा किसी भी कीमत पर हार मानने को तैयार नहीं थे. उनका युद्ध सभी दर्शकों को आश्चर्यचकित कर रहा था.
भीम और जरासंध ने पूरे बल के साथ एक-दूसरे पर प्रहार किए. कभी पकड़, कभी दांव और कभी जोरदार टक्कर से रणभूमि गूंज उठी. दोनों योद्धा किसी भी कीमत पर हार मानने को तैयार नहीं थे. उनका युद्ध सभी दर्शकों को आश्चर्यचकित कर रहा था.
5/10
दिन बीतते गए, लेकिन युद्ध का परिणाम नहीं निकला. दोनों योद्धा थकने के बजाय और अधिक उत्साह से लड़ते रहे. उनकी अद्भुत सहनशक्ति और युद्ध कौशल देखकर हर कोई हैरान था. यह संघर्ष असाधारण शक्ति और धैर्य का प्रतीक बन गया.
दिन बीतते गए, लेकिन युद्ध का परिणाम नहीं निकला. दोनों योद्धा थकने के बजाय और अधिक उत्साह से लड़ते रहे. उनकी अद्भुत सहनशक्ति और युद्ध कौशल देखकर हर कोई हैरान था. यह संघर्ष असाधारण शक्ति और धैर्य का प्रतीक बन गया.
6/10
लगातार कई दिनों तक चले युद्ध के बाद भी भीम जरासंध को परास्त नहीं कर सके. तब श्रीकृष्ण ने संकेत देकर भीम को जरासंध की जन्म-कथा और उसकी कमजोरी याद दिलाई. यही संकेत आगे चलकर विजय का सबसे बड़ा कारण बना.
लगातार कई दिनों तक चले युद्ध के बाद भी भीम जरासंध को परास्त नहीं कर सके. तब श्रीकृष्ण ने संकेत देकर भीम को जरासंध की जन्म-कथा और उसकी कमजोरी याद दिलाई. यही संकेत आगे चलकर विजय का सबसे बड़ा कारण बना.
7/10
श्रीकृष्ण ने एक तिनके को बीच से फाड़कर भीम को संकेत दिया कि जरासंध का अंत कैसे संभव है. भीम ने संकेत समझ लिया और नई रणनीति अपनाई. अब युद्ध केवल बल का नहीं, बल्कि बुद्धि और सही समय पर लिए गए निर्णय का भी था.
श्रीकृष्ण ने एक तिनके को बीच से फाड़कर भीम को संकेत दिया कि जरासंध का अंत कैसे संभव है. भीम ने संकेत समझ लिया और नई रणनीति अपनाई. अब युद्ध केवल बल का नहीं, बल्कि बुद्धि और सही समय पर लिए गए निर्णय का भी था.
8/10
भीम ने पूरी शक्ति से जरासंध को पकड़कर उसके शरीर को दो भागों में चीर दिया. इस बार दोनों हिस्सों को अलग दिशा में फेंक दिया, जिससे वह दोबारा जीवित नहीं हो सका. इस प्रकार अत्याचारी राजा का अंत हुआ और धर्म की विजय हुई.
भीम ने पूरी शक्ति से जरासंध को पकड़कर उसके शरीर को दो भागों में चीर दिया. इस बार दोनों हिस्सों को अलग दिशा में फेंक दिया, जिससे वह दोबारा जीवित नहीं हो सका. इस प्रकार अत्याचारी राजा का अंत हुआ और धर्म की विजय हुई.
9/10
जरासंध के वध के बाद उसके कारागार में बंद अनेक राजाओं को मुक्त कराया गया. सभी ने श्रीकृष्ण और भीम का आभार व्यक्त किया. मगध में शांति स्थापित हुई और धर्म की रक्षा का उद्देश्य सफल हुआ. यह विजय केवल एक राजा की नहीं, बल्कि न्याय की जीत थी.
जरासंध के वध के बाद उसके कारागार में बंद अनेक राजाओं को मुक्त कराया गया. सभी ने श्रीकृष्ण और भीम का आभार व्यक्त किया. मगध में शांति स्थापित हुई और धर्म की रक्षा का उद्देश्य सफल हुआ. यह विजय केवल एक राजा की नहीं, बल्कि न्याय की जीत थी.
10/10
इस कथा से सीख मिलती है कि केवल शारीरिक बल ही सफलता नहीं दिलाता. सही मार्गदर्शन, धैर्य, बुद्धिमत्ता और उचित समय पर लिया गया निर्णय सबसे बड़ी शक्ति बन जाते हैं. जब साहस के साथ धर्म और विवेक का साथ हो, तब सबसे शक्तिशाली शत्रु पर भी विजय प्राप्त की जा सकती है.
इस कथा से सीख मिलती है कि केवल शारीरिक बल ही सफलता नहीं दिलाता. सही मार्गदर्शन, धैर्य, बुद्धिमत्ता और उचित समय पर लिया गया निर्णय सबसे बड़ी शक्ति बन जाते हैं. जब साहस के साथ धर्म और विवेक का साथ हो, तब सबसे शक्तिशाली शत्रु पर भी विजय प्राप्त की जा सकती है.
Published at : 06 Jul 2026 06:02 AM (IST)
Tags :
Mahabharat Katha Pandavas Mahabharat Shri Krishna

धर्म फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

लाइफस्टाइल
Checking Phone After Waking Up: सुबह उठते ही देखते हैं फोन? ये आदत बना देगी इस गंभीर बीमारी का मरीज, आज ही संभलें
सुबह उठते ही देखते हैं फोन? ये आदत बना देगी इस गंभीर बीमारी का मरीज, आज ही संभलें
लाइफस्टाइल
IRCTC Tour Package 2026: 'देश में ही दिखेगी जन्नत'! IRCTC के इस सस्ते पैकेज से एक साथ घूम आएं 3 सबसे खूबसूरत राज्य
'देश में ही दिखेगी जन्नत'! IRCTC के इस सस्ते पैकेज से एक साथ घूम आएं 3 सबसे खूबसूरत राज्य
लाइफस्टाइल
दिनभर ऑफिस की कुर्सी पर बैठे रहने का खतरा, इस डेस्क वर्कआउट से आसानी से हो जाएगा कम
दिनभर ऑफिस की कुर्सी पर बैठे रहने का खतरा, इस डेस्क वर्कआउट से आसानी से हो जाएगा कम
लाइफस्टाइल
Glass Cleaning Hacks: धुंधले पड़ गए हैं घर के खिड़की-दरवाजों के कांच? इस आसान घरेलू तरीके से लाएं चकाचक चमक
धुंधले पड़ गए हैं घर के खिड़की-दरवाजों के कांच? इस आसान घरेलू तरीके से लाएं चकाचक चमक
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News | Ketan Murder Case: सिया...सहेली और खूनी भविष्यवाणी !
Ram Mandir Chadhava Chori | Janhit: कल 6 जुलाई... क्या होगी 'चंपत' की विदाई? | Champat Rai | Ayodhya
Amir Khan Wedding: दिल है की मानता नहीं | Bollywood News | ABP News
Ram Mandir Daan Chori | Sandeep Chaudhary: Trust में गड़बड़झाले का सबसे सटीक विश्लेषण | Ayodhya | UP
Ram Mandir Donation Scam : चढ़ावा चोरी...मास्टरमाइंड की उल्टी गिनती! | | Champat Rai | ABP Report

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

प्रशांत अग्रवाल
प्रशांत अग्रवालप्रेसिडेंट, नारायण सेवा संस्थान
विकास की दौड़ में पीछे छूटती एक बड़ी आबादी: दिव्यांग युवाओं के लिए कौशल विकास अब विकल्प नहीं, आवश्यकता है
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
PoK में खूनी रविवार! बगावत की आवाज कुचलने के लिए शहबाज-मुनीर की सेना ने की फायरिंग, एक की मौत और 14 घायल
PoK में खूनी रविवार! बगावत की आवाज कुचलने के लिए शहबाज-मुनीर की सेना ने की फायरिंग, एक की मौत
पंजाब
पंजाब के इस चुनाव में कांग्रेस को मिली बंपर जीत, 15 में से 13 सीटों पर किया कब्जा
पंजाब के इस चुनाव में कांग्रेस को मिली बंपर जीत, 15 में से 13 सीटों पर किया कब्जा
बॉलीवुड
Sunday Box office Collection Updates: 'अल्फा' ने वीकेंड पर पकड़ी रफ्तार, 'वेलकम 3' का भी जलवा बरकरार, जानें संडे कलेक्शन
'अल्फा' ने वीकेंड पर पकड़ी रफ्तार, 'वेलकम 3' का भी जलवा बरकरार, जानें संडे कलेक्शन
क्रिकेट
तिलक वर्मा ने रचा इतिहास, सबसे कम उम्र में ऐसा करने वाले बने पहले बल्लेबाज; विराट-अभिषेक सब पिछड़े
तिलक वर्मा ने रचा इतिहास, सबसे कम उम्र में ऐसा करने वाले बने पहले बल्लेबाज; विराट-अभिषेक पिछड़े
विश्व
ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026: भारत पिछड़ा, 100 देशों की लिस्ट से भी बाहर, जानें टॉप-10 पर कौन से देश
ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026: भारत पिछड़ा, 100 देशों की लिस्ट से भी बाहर, जानें टॉप-10 पर कौन से देश
इंडिया
Exclusive: पिता राम विलास पासवान की जयंती पर भावुक हुए चिराग, भरत तिवारी एनकाउंटर से लेकर प्रशांत किशोर तक, जानें बिहार को लेकर क्या कहा
पिता राम विलास की जयंती पर भावुक हुए चिराग, भरत तिवारी से लेकर प्रशांत किशोर तक, जानें बिहार को लेकर क्या कहा
एग्रीकल्चर
मोटा मुनाफा कमाना है तो जुलाई में लगाएं खीरा, ये 3 जादुई किस्में करेंगी पैसों की बारिश
मोटा मुनाफा कमाना है तो जुलाई में लगाएं खीरा, ये 3 जादुई किस्में करेंगी पैसों की बारिश
टेक्नोलॉजी
एक छोटी सी गलती से बढ़ सकता है शॉर्ट सर्किट का खतरा! जानें कैसे Smart Plug बढ़ा देता है लोगों की मुसीबत
एक छोटी सी गलती से बढ़ सकता है शॉर्ट सर्किट का खतरा! जानें कैसे Smart Plug बढ़ा देता है लोगों की मुसीबत
ENT LIVE
Lock Upp 2 का पहला एविक्शन, Shresta Iyer का सफर खत्म
Lock Upp 2 का पहला एविक्शन, Shresta Iyer का सफर खत्म
ENT LIVE
Sutluj ने दिखाया पंजाब का दर्द, Diljit Dosanjh ने जीता दिल
Sutluj ने दिखाया पंजाब का दर्द, Diljit Dosanjh ने जीता दिल
ABP NEWS
होम गार्ड की पिटाई की, उसे सड़क पर पीटा।
होम गार्ड की पिटाई की, उसे सड़क पर पीटा।
ABP NEWS
पुल पर बहुत ज़्यादा पानी है, दोनों तरफ़ गाड़ियाँ फंसी हुई हैं।
पुल पर बहुत ज़्यादा पानी है, दोनों तरफ़ गाड़ियाँ फंसी हुई हैं।
ABP NEWS
बिजली चली गई, इन्वर्टर खराब हो गया... ऐसे में मोमबत्तियां काम आईं।
बिजली चली गई, इन्वर्टर खराब हो गया... ऐसे में मोमबत्तियां काम आईं।
Embed widget