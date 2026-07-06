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Mahabharat: सिर्फ ताकत नहीं, बुद्धि से जीता गया था जरासंध का युद्ध
Mahabharat: भीम और जरासंध का युद्ध सिखाता है कि केवल शक्ति नहीं, बल्कि धैर्य, सही मार्गदर्शन और बुद्धिमानी भी सफलता की कुंजी हैं. जब उद्देश्य धर्म की रक्षा हो, तो असंभव भी संभव बन जाता है.
महाभारत कथा
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Published at : 06 Jul 2026 06:02 AM (IST)
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