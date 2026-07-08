Budh Gochar 2026 In Gemini: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के राजकुमार माने जाने वाले 'बुध' देव का राशि परिवर्तन हमेशा से ही मानव जीवन और व्यापार जगत के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना गया है. बुद्धि, विवेक, संवाद (Communication), तर्क और व्यापार के कारक ग्रह बुध ने 7 जुलाई 2026 को उलटी चाल (वक्री अवस्था) चलते हुए अपनी ही स्वराशि मिथुन (Gemini) में गोचर कर लिया है.

कर्क राशि से निकलकर मिथुन राशि में बुध का यह पुनः प्रवेश कई मायनों में ज्योतिषीय दृष्टि से विशेष है. बुध के इस गोचर का प्रभाव सभी 12 राशियों पर मिलाजुला देखने को मिलेगा, लेकिन मुख्य रूप से 3 भाग्यशाली राशियां ऐसी हैं, जिनकी बंद किस्मत का ताला अब खुलने जा रहा है. इन राशियों के जातकों को करियर में एक बड़ी और अप्रत्याशित उछाल (Career Growth) मिलने के मजबूत संकेत हैं.

आइए जानते हैं बुध के इस गोचर का मुख्य ज्योतिषीय महत्व क्या है और वो कौन सी 3 राशियां हैं जिनकी किस्मत अब चमकने वाली है.

बुध के गोचर का ज्योतिषीय महत्व और 'बुधादित्य राजयोग'

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, बुध एक तटस्थ ग्रह हैं. इसका सीधा मतलब यह है कि बुध जिस ग्रह की संगति में होते हैं या जिस भाव में बैठते हैं, उसी के अनुरूप फल देते हैं. यदि वे शुभ ग्रहों के प्रभाव में हैं तो जातक की बुद्धि कुशाग्र होती है और व्यापार में भारी मुनाफा होता है. वहीं, अशुभ प्रभाव में होने पर यह वाणी दोष और व्यापार में हानि का कारण बनते हैं.

7 जुलाई को बुध ने अपनी ही राशि मिथुन में प्रवेश किया है, इसलिए उनकी शक्ति और शुभता में कई गुना वृद्धि हो गई है. इसके साथ ही मिथुन राशि में पहले से ही ग्रहों के राजा 'सूर्य' विराजमान हैं. ऐसे में मिथुन राशि में सूर्य और बुध की युति से बेहद शुभ 'बुधादित्य राजयोग' का निर्माण भी हो रहा है, जो करियर में तरक्की के नए रास्ते खोलेगा.

इन 3 राशियों के करियर में आएगा बड़ा भूचाल

बुध का अपनी ही राशि में आना तीन राशियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है. इनके जीवन से आर्थिक तंगी दूर होगी और करियर को एक नई दिशा मिलेगी:

1. मिथुन राशि (Gemini)

बुध का यह गोचर आपकी ही राशि के प्रथम भाव यानी लग्न भाव में हुआ है. चूंकि बुध आपकी राशि के स्वामी भी हैं, इसलिए इसका सबसे ज्यादा और सीधा लाभ आपको ही मिलने जा रहा है.

करियर में उछाल: नौकरीपेशा जातकों को कार्यक्षेत्र में अपनी प्रतिभा दिखाने का पूरा मौका मिलेगा. आपके काम की सराहना होगी और वरिष्ठ अधिकारियों (Boss) के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे. प्रमोशन या बड़ी जिम्मेदारी मिलने के प्रबल योग हैं.

व्यापार और धन: यदि आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, तो कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है. जो लोग मीडिया, राइटिंग, मार्केटिंग, पीआर या बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हैं, उनकी संवाद शैली (Communication Skills) लोगों को आकर्षित करेगी, जिससे नए क्लाइंट्स मिलेंगे.

2. सिंह राशि (Leo)

सिंह राशि के जातकों के लिए बुध देव का यह गोचर एकादश भाव यानी 'आय और लाभ' के घर में हुआ है. यह गोचर आपकी आर्थिक स्थिति को एक नया बूस्ट देने वाला साबित होगा.

करियर में उछाल: यदि आप लंबे समय से नौकरी बदलने का विचार कर रहे थे या किसी बड़ी कंपनी में इंटरव्यू दे चुके हैं, तो इस अवधि में आपको मनमुताबिक सैलरी पैकेज के साथ ऑफर लेटर मिल सकता है.

बंद किस्मत का ताला: पुराने समय में किए गए निवेश (Investment) से अब आपको भारी मुनाफा होने वाला है. फंसा हुआ या डूबा हुआ पैसा वापस मिलने से आपकी आर्थिक परेशानियां दूर होंगी. पैतृक संपत्ति से भी लाभ के संकेत हैं.

3. तुला राशि (Libra)

तुला राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर नवम भाव यानी 'भाग्य भाव' में हुआ है. जैसा कि आपकी हेडलाइन कहती है, आपके लिए यह समय वाकई भाग्य के बंद ताले को खोलने वाला है.

करियर में उछाल: कार्यक्षेत्र में आ रही तमाम अड़चनें और ऑफिस पॉलिटिक्स (Office Politics) अब समाप्त होगी. आपके विरोधी या शत्रु चाहकर भी आपका नुकसान नहीं कर पाएंगे. यदि आप विदेश से जुड़ा कोई व्यापार करते हैं या विदेशी कंपनी में नौकरी का प्रयास कर रहे हैं, तो सफलता आपके कदम चूमेगी.

अन्य लाभ: छात्रों के लिए यह समय स्वर्णिम है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है. समाज में आपका मान-सम्मान और पद-प्रतिष्ठा बढ़ेगी.

वक्री अवस्था के कारण इन बातों का रखें विशेष ध्यान (चेतावनी)

ज्योतिषीय गणना के अनुसार, बुध इस समय वक्री (उल्टी चाल) अवस्था में हैं. चंद्रमा और मंगल के बीच ज्योतिष में शत्रुता का भाव माना जाता है, और बुध की यह स्थिति कुछ जातकों के लिए भ्रम भी पैदा कर सकती है. इसलिए शुभ फलों के बीच कुछ सावधानियां रखना भी जरूरी है:

सोच-समझकर बोलें: वक्री बुध कई बार वाणी में कड़वाहट या भ्रम पैदा कर देता है. इसलिए कार्यक्षेत्र में सहयोगियों या घर पर वरिष्ठों से बात करते समय अपने शब्दों का चयन बहुत संभलकर करें.

दस्तावेजों पर रखें नजर: व्यापार या नौकरी में किसी भी महत्वपूर्ण पेपर या कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करने से पहले उसे दो बार अच्छी तरह पढ़ लें. जल्दबाजी में लिया गया वित्तीय फैसला नुकसानदेह हो सकता है.

बुध को प्रसन्न करने के अचूक उपाय

इस गोचर काल के दौरान बुध देव के शुभ प्रभावों को और अधिक बढ़ाने के लिए जातकों को प्रत्येक बुधवार को भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए. गणपति जी को दूर्वा (हरी घास) और मोदक अर्पित करें. इसके साथ ही "ॐ बुं बुधाय नमः" मंत्र का यथासंभव जाप करना आपके करियर और बुद्धि के लिए अत्यंत लाभकारी रहेगा.

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