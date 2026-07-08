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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोPalmistry: हथेली में इस जगह पर तिल होना माना जाता है बेहद शुभ, जीवनभर नहीं होती पैसों की कमी!

Palmistry: हथेली में इस जगह पर तिल होना माना जाता है बेहद शुभ, जीवनभर नहीं होती पैसों की कमी!

Palmistry: क्या आपकी हथेली के बीचों-बीच या गुरु, शनि और शुक्र पर्वत पर तिल है? हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार ये तिल धन, सफलता, सम्मान और समृद्धि के शुभ संकेत माने जाते हैं.

Written By : अणिमा शुक्ला |  Updated at : 08 Jul 2026 04:35 PM (IST)
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Palmistry: क्या आपकी हथेली पर भी तिल है? अक्सर लोग शरीर पर बने तिलों को सिर्फ एक सामान्य निशान मानते हैं, लेकिन हस्तरेखा शास्त्र में इनका विशेष महत्व बताया गया है. हथेली के अलग-अलग स्थानों पर बना तिल व्यक्ति के स्वभाव, करियर, आर्थिक स्थिति और भविष्य से जुड़े कई संकेत देता है. 

खासतौर पर हथेली के बिल्कुल बीचों-बीच बना तिल बेहद शुभ माना जाता है. लेकिन, यह ध्यान रखना जरूरी है कि हस्तरेखा शास्त्र की मान्यताएं पारंपरिक विश्वासों पर आधारित हैं और इन्हें वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित नहीं माना जाता है.

हथेली के बीचों-बीच तिल क्यों माना जाता है शुभ?

हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार अगर हथेली के ठीक केंद्र में तिल हो और वह किसी प्रमुख रेखा को स्पर्श न करता हो, तो इसे धन और आर्थिक उन्नति का संकेत माना जाता है. ऐसी मान्यता है कि अगर मुट्ठी बंद करने पर यह तिल पूरी तरह छिप जाता है, तो इसका शुभ प्रभाव और भी बढ़ जाता है.

कहा जाता है कि ऐसे लोग मेहनती, दूरदर्शी और धन प्रबंधन में कुशल होते हैं. वे अपनी योजनाबद्ध सोच और निरंतर प्रयास के दम पर जीवन में अच्छी आर्थिक स्थिति बना सकते हैं. इनकी पहचान केवल कमाई तक सीमित नहीं रहती, बल्कि धन को सही तरीके से बचाने और निवेश करने की क्षमता भी इन्हें दूसरों से अलग बनाती है.

गुरु पर्वत पर तिल का क्या होता है अर्थ?

हथेली में तर्जनी उंगली(पहली उंगसी) के नीचे स्थित भाग को गुरु पर्वत कहा जाता है. हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार इस स्थान पर तिल होना ज्ञान, नेतृत्व क्षमता और सम्मान का प्रतीक माना जाता है.

ऐसी मान्यता है कि गुरु पर्वत पर तिल वाले लोग शिक्षा, प्रशासन, प्रबंधन या नेतृत्व से जुड़े क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं. इनमें निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होती है और समाज में प्रतिष्ठा मिलने की संभावना भी अधिक मानी जाती है.

शनि पर्वत पर तिल देता है मेहनत का फल

मध्यमा उंगली(बीच उंगली) के नीचे का हिस्सा शनि पर्वत कहलाता है. इस स्थान पर बना तिल परंपरागत मान्यताओं के अनुसार धैर्य, अनुशासन और कर्मठता का प्रतीक माना जाता है.

ऐसे लोगों के बारे में कहा जाता है कि वे सफलता पाने के लिए लगातार मेहनत करते हैं और धीरे-धीरे अपने कार्यक्षेत्र में पहचान बनाते हैं. इन्हें अपने प्रयासों का परिणाम समय के साथ मिलने की संभावना बताई जाती है.

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शुक्र पर्वत पर तिल और धन-वैभव का संबंध

अंगूठे के नीचे का उभरा हुआ भाग शुक्र पर्वत कहलाता है. हस्तरेखा शास्त्र में इस स्थान पर तिल को सुख-सुविधाओं, आकर्षण और आर्थिक समृद्धि से जोड़कर देखा जाता है.

शुक्र पर्वत पर तिल वाले लोगों के जीवन में भौतिक सुख-सुविधाएं बढ़ सकती हैं. इन्हें धन, ऐश्वर्य और आरामदायक जीवन का लाभ मिलने की संभावना बताई जाती है. साथ ही ऐसे लोग रिश्तों को निभाने और सामाजिक जीवन में संतुलन बनाए रखने में भी अच्छे माने जाते हैं.

क्या केवल तिल देखकर भविष्य तय किया जा सकता है?

हस्तरेखा विशेषज्ञों के अनुसार किसी भी व्यक्ति का भविष्य केवल एक तिल के आधार पर नहीं बताया जाता. हथेली की प्रमुख रेखाएं, पर्वतों की स्थिति, उंगलियों का आकार और अन्य कई संकेतों का एक साथ अध्ययन किया जाता है. इसलिए केवल तिल को देखकर किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं माना जाता.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अणिमा शुक्ला

अणिमा शुक्ला | डिजिटल पत्रकार (इंटर्न), ABP Live धर्म-एस्ट्रो सेक्शन

अणिमा शुक्ला एक उभरती हुई डिजिटल पत्रकार और वीडियो स्टोरीटेलर हैं, जो वर्तमान में ABP Live के धर्म और एस्ट्रो सेक्शन में इंटर्न के रूप में कार्यरत हैं. उन्होंने AAFT, नोएडा से BAJMC और AIMC, दिल्ली से TV & Radio Journalism (TVRJ) में पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है, जिसने उनके कंटेंट को व्यावहारिक, तकनीकी रूप से मजबूत और ऑडियंस-फोकस्ड बनाया है.

अणिमा की विशेष रुचि अंक शास्त्र (Numerology), वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष और हस्तरेखा विज्ञान (Palmistry) जैसे विषयों में है. वे इन पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को सरल और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत करती हैं, ताकि डिजिटल ऑडियंस, खासतौर पर Gen-Z, उन्हें आसानी से समझ सके और अपने जीवन में लागू कर सके.

एक वीडियो स्टोरीटेलर के रूप में, अणिमा जटिल विषयों को विजुअल फॉर्मेट (short videos, reels, explainers) के माध्यम से आकर्षक और समझने योग्य बनाती हैं. उनका फोकस सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि उसे जिम्मेदारी और स्पष्टता के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि दर्शकों को भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट मिल सके.

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Published at : 08 Jul 2026 04:35 PM (IST)
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