जिन लोगों को संतान प्राप्ति की कामना है उन्हें सावन में शिव साधना धूतरे के फूले से करना चाहिए. ये फूल शिवलिंग पर अर्पित कर अपनी मनोकामना कहैं. कहा जाता है कि शिव जी के आशीर्वाद से घर में जल्द बच्चे की किलकारियां गूंजती हैं.