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नाक में चांदी की नथ पहनना शुभ या अशुभ? जान लें शास्त्रों का यह सख्त नियम
शास्त्रों में नाभि से ऊपर सोना और पैरों में चांदी का नियम है. नाक में चांदी की नथ पहनने से वैवाहिक सुख, मानसिक शांति और आर्थिक स्थिति पर असर पड़ता है. जानिए इससे जुड़े जरूरी नियम.
चांदी की नथ
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Published at : 21 Aug 2026 09:53 AM (IST)
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