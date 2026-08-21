ज्योतिष और वास्तु शास्त्र का बुनियादी नियम कहता है कि नाभि के ऊपर सोना और नाभि के नीचे चांदी धारण करनी चाहिए. सिर, कान, गला और नाक जैसे ऊपरी अंगों में सोना पहनना शुभ माना जाता है, क्योंकि सोना सूर्य और बृहस्पति का प्रतिनिधित्व करता है जो मान-सम्मान और तेज को बढ़ाता है. इसके विपरीत, चांदी को पैरों में पायल या बिछिया के रूप में पहना जाता है ताकि शरीर में ऊर्जा का संतुलन बना रहे.