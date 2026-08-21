'रणबीर कपूर से बेहतर', 'रामायण' में यश के 'रावण' लुक पर फिदा हुए हनी सिंह

नितेश तिवारी निर्देशित 'रामायण' साल की सबसे बड़ी और मच अवेटेड फिल्मों में से एक है. इस एपिक फिल्म में रणबीर कपूर ने भगवान राम और केजीएफ स्टार यश ने रावण का किरदार निभाया है.हाल ही में इसका ट्रेलर रिलीज हुआ था जिसे काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. वहीं फिल्म की पहली झलक देखने के बाद फैंस इसकी रिलीज का इंतजार नहीं कर पा रहे हैं.

इन सबके बीच अब रैपर और सिंगर हनी सिंग ने 'रामायण' में रणबीर और यश के किदारों पर बात की है. वे फिल्म में यश के रावण के किरदार पर फिदा हो गए हैं. उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि रावण के रूप में यश का लुक उन्हें भगवान राम के रूप में रणबीर कपूर से कहीं ज्यादा पसंद आया है.

हनी सिंह ने रावण के रूप में यश के लुक की जमकर की तारीफ

बता दें कि इंस्टाग्राम लाइव सेशन के दौरान, हनी सिंह ने कहा, "यश भाई हैं बेंगलुरु से हमारे. रावण बने हैं. सच कहूं दोस्त, मैंने 'रामायण' का टीजर देखा है. मैं श्री राम का बहुत बड़ा भक्त हूं. मेरा रावण से कोई लेना-देना नहीं है. लेकिन यश भाई क्या लग रहे हैं. मेरी ओपिनियन में रणबीर भाई से ज्यादा अच्छे मुझे यश लगे हैं.”

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बचपन में देखी रामलीला जैसी ही हो 'रामायण'

हनी सिंह ने 'रामायण' के साथ अपने पर्सनल अटैचमेंट के बारे में भी बात की. उन्होंने दिल्ली और करमपुरा में बड़े होते हुए देखी गई रामलीला की परफॉर्मेंस को याद किया. उन्होंने उम्मीद जताई कि फिल्म बनाने वाले इस एपिक की ओरिजनल भावना के प्रति ईमानदार रहेंगे और इसकी मुख्य भावनाओं में कोई बदलाव नहीं करेंगे. उन्होंने कहा, "मुझे उम्मीद है कि फिल्म बहुत अच्छी होगी. इससे किसी की भावनाएं आहत न हों. बचपन से हमने जैसी रामायण देखी है, दिल्ली और करमपुरा में जैसी रामलीला देखी है, जो हमारे लिए जितनी पवित्र थी, वैसी ही रहे. इसमें कोई छेड़छाड़ न हो. क्योंकि ये बचपन की भावनाएं हैं."

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'रामायण' के बारे में

बता दें कि नमित मल्होत्रा ​​द्वारा प्रोड्यूस की जा रही इस फिल्म का पहला भाग दिवाली से दो दिन पहले, 6 नवंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगा. वहीं दूसरा भाग दिवाली 2027 के आसपास रिलीज होने की उम्मीद है, हालांकि इसकी सही रिलीज डेट अभी घोषित नहीं की गई है.

'रामायण' स्टार कास्ट

फिल्म के कलाकारों की बात करें तो इसमें रणबीर कपूर ने भगवान राम, साई पल्लवी ने माता सीता, यश ने रावण, रवि दुबे ने लक्ष्मण, सनी देओल ने हनुमान, लारा दत्ता ने कैकेयी, अरुण गोविल ने दशरथ और रकुल प्रीत सिंह ने शूपर्णखा का किरदार निभाया है.

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