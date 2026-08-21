Aaj Ka Meen Rashifal 21 August 2026: 21 अगस्त 2026, शुक्रवार के दिन श्रावण शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि रात्रि 11:37 बजे तक रहेगी, जिसके बाद दशमी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज सुबह 11:53 बजे तक अनुराधा नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र आरंभ होगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का बेहद शुभ संयोग बन रहा है. चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में संचार करेंगे.

चंद्रमा आपकी राशि से 9वें भाव (नवम भाव यानी भाग्य, धर्म, सामाजिक प्रतिष्ठा, लंबी दूरी की यात्रा व ईश्वरीय कृपा स्थान) में गोचर कर रहे हैं. 9वें चंद्रमा के शुभ प्रभाव से आज आप सामाजिक रूप से अत्यधिक सक्रिय (Socially Active) रहेंगे और मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. आज शुभ कार्यों के लिए सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया उत्तम रहेगा, जबकि सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की यात्रा शुभ रहेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मीन राशि के जातकों के लिए जबरदस्त आर्थिक लाभ और समय प्रबंधन पर ध्यान देने का है. सर्वार्थ सिद्धि योग बनने से आज का दिन आपको बड़ी मात्रा में आर्थिक मुनाफा (Heavy Financial Profit) दिला सकता है. हालांकि, बिजनेस में इस बात का कड़ाई से पालन करना होगा कि जो काम जिस समय पर पूरा करना तय है, उसे उसी नियत समय पर निपटाएं; अन्यथा बेवजह नई बाधाएं और अड़चनें उत्पन्न होने की आशंका रहेगी. नए कारोबारियों (New Businessmen) को बाजार में आ रही शुरुआती चुनौतियों और बाधाओं को दूर करने के लिए अतिरिक्त कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन काफी अनुकूल और मनचाहे परिणामों वाला रहेगा. दिन आपके पूरी तरह फेवर में रहने के कारण जॉब में आपकी इच्छानुसार अनुकूल परिवर्तन (Favorable Transfer/Role Change) हो सकता है. एंप्लॉयड पर्सन ने कार्यक्षेत्र से जुड़े जो भी टारगेट्स तय कर रखे हैं, उनका अपनी वास्तविक कार्यक्षमता के आधार पर पुनर्मूल्यांकन जरूर करें ताकि काम का अनावश्यक दबाव न बने. मार्केटिंग से जुड़े एंप्लॉयड पर्सन के लिए आज का दिन अत्यंत प्रोडक्टिव (Productive) साबित होगा; वे अपनी मेहनत और रणनीतियों के दम पर अपने फील्ड में सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन में आज सामंजस्य बनाए रखने का प्रयास करना होगा. आप अपने व्यस्त शेड्यूल में से घर-परिवार के लिए पूरा समय निकालेंगे. हालांकि, किसी पुरानी बात या विचारों के टकराव के कारण पारिवारिक जीवन में थोड़ा तालमेल बिगड़ सकता है; इसलिए परिजनों के साथ बातचीत करते समय संयम, धैर्य और मधुरता बनाए रखें ताकि घर की शांति प्रभावित न हो.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और करियर (Education & Sports)

खिलाड़ियों (Sports Persons) के लिए आज का दिन शारीरिक देखभाल और सतर्कता का है. नियमित प्रैक्टिस या खेल के दौरान पीठ दर्द (Back Pain) और बदन में जकड़न महसूस हो सकती है. वार्म-अप और स्ट्रेचिंग के बिना भारी अभ्यास करने से बचें और शरीर को पर्याप्त आराम दें.

भाग्य भाव में चंद्रमा के गोचर से मानसिक दृष्टिकोण सकारात्मक रहेगा. हालांकि, खिलाड़ियों और युवाओं को मांसपेशियों में खिंचाव, कमर दर्द या शारीरिक जकड़न की समस्या परेशान कर सकती है. दिनचर्या में योगासन, सही पोस्चर और पर्याप्त पानी का सेवन शामिल करें; अधिक भारी वजन उठाने से परहेज करें.

शुभ रंग: पिंक (गुलाबी)

शुभ अंक: 2

अशुभ अंक: 4

आज का उपाय: शुक्रवार के पावन अवसर पर माता लक्ष्मी जी को सफेद पुष्प व मखाने की खीर अर्पित करें तथा कनकधारा स्तोत्र या श्री सूक्त का पाठ करें. साथ ही शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध व पीले पुष्प मिलाकर अभिषेक करें और 'ॐ नमः शिवाय' व 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करें; इससे 9वें चंद्रमा का शुभ फल मिलेगा, भाग्य का पूरा साथ रहेगा और सर्वार्थ सिद्धि योग से प्रचुर धन लाभ होगा.

FAQs

Q1. 21 अगस्त 2026 को मीन राशि के कारोबारियों को आर्थिक नुकसान से बचने के लिए क्या करना चाहिए?

Ans. सभी व्यावसायिक कार्यों को समय पर पूरा करें, टालमटोल से बचें और नए कारोबारी बाजार की बाधाओं को दूर करने के लिए मेहनत बढ़ाएं.

Q2. आज मीन राशि के नौकरीपेशा लोगों के करियर में क्या बड़ा सकारात्मक बदलाव आ सकता है?

Ans. दिन फेवर में होने से नौकरी में इच्छानुसार अनुकूल बदलाव या ट्रांसफर हो सकता है और मार्केटिंग प्रोफेशनल्स को बड़ी सफलता मिलेगी.

Q3. आज मीन राशि के खिलाड़ियों (Sports Persons) को प्रैक्टिस में क्या सावधानी रखनी है?

Ans. पीठ दर्द और बदन में जकड़न से बचने के लिए उचित स्ट्रेचिंग करें और आवश्यकतानुसार आराम लें.

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