इसके बाद जब ग्रामीणों ने मौके पर आकर वह बर्तन हटाया, तो वहां चावल के दाने के बराबर एक नन्हा शिवलिंग धरती से प्रकट होता दिखाई दिया. शुरुआत में मिट्टी के बर्तन से ढके होने के कारण इन्हें कूड़ा देव कहा गया, परंतु बाद में कुंड के किनारे होने से यह कुंडेश्वर महादेव कहलाए. चंदेल राजा मदन वर्मन ने यहां भव्य मंदिर बनवाया था. मंदिर परिसर में स्थापित नंदी की प्रतिमा पर आज भी संवत 1204 स्पष्ट रूप से लिखा मिलता है.