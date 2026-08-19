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Kundeshwar Dham: सावन में जानिए इस अनोखे धाम का सच, ओखली से निकले थे भोलेनाथ, हर साल चावल बराबर बढ़ जाता है कद!
सावन के हर सोमवार को महाआरती, बेलपत्र-धतूरे का विशेष शृंगार, कुंड में पवित्र स्नान और मनोकामना पूरी होने पर अखंड रामायण पाठ व रुद्राभिषेक कराने की सदियों पुरानी धार्मिक परंपरा आज भी जारी है.
कुंडेश्वर धाम
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Published at : 19 Aug 2026 11:49 AM (IST)
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डॉ. ख्याति पुरोहितस्वतंत्र पत्रकार व अध्यापिका
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