सूर्य आपके नवम भाव में गोचर कर रहे हैं. भाग्य का साथ मिल सकता है. उच्च शिक्षा और नई चीजें सीखने के लिए समय अनुकूल रहेगा. लंबी या धार्मिक यात्रा का योग बन सकता है. विदेश से जुड़े कामों में भी आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है. गुरु और वरिष्ठों का मार्गदर्शन लाभ देगा. करियर में आगे बढ़ने के लिए जो सफलता की कूंजी साबित होगा.