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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीग्रह गोचरSurya Gochar 2026: सूर्य अपनी ही राशि सिंह में, अगले 30 दिन सत्ता, पद और प्रतिष्ठा के मामलों में किन राशियों के लिए महत्वपूर्ण?

Surya Gochar 2026: सूर्य अपनी ही राशि सिंह में, अगले 30 दिन सत्ता, पद और प्रतिष्ठा के मामलों में किन राशियों के लिए महत्वपूर्ण?

Surya Gochar Simgh 2026: सूर्य का अपनी राशि सिंह में आना वृश्चिक, तुला, धनु और मिथुन राशि वालों को विशेष लाभ देगा. जानें अगले 30 दिन सत्ता, करियर, प्रमोशन में क्या असर देखने को मिलेगा.

Written By : जागृति सोनी बरसले  | Updated at : 17 Aug 2026 12:20 PM (IST)
Surya Gochar Simgh 2026: सूर्य का अपनी राशि सिंह में आना वृश्चिक, तुला, धनु और मिथुन राशि वालों को विशेष लाभ देगा. जानें अगले 30 दिन सत्ता, करियर, प्रमोशन में क्या असर देखने को मिलेगा.

सूर्य गोचर 2026

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सूर्य का सिंह राशि में गोचर हो चुका है. 16 सितंबर तक सूर्य अपनी राशि में विराजमान रहेंगे. ऐसे में 30 दिन तक मिथुन, वृश्चिक, धनु और तुला राशि वालों को इसका जबरदस्त लाभ मिलने वाला है.
सूर्य का सिंह राशि में गोचर हो चुका है. 16 सितंबर तक सूर्य अपनी राशि में विराजमान रहेंगे. ऐसे में 30 दिन तक मिथुन, वृश्चिक, धनु और तुला राशि वालों को इसका जबरदस्त लाभ मिलने वाला है.
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सूर्य मिथुन राशि के तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं. नौकरी में अपनी बात रखने और जिम्मेदारी लेने का अवसर मिल सकता है, लेखन, मीडिया, कम्युनिकेशन, मार्केटिंग और सेल्स से जुड़े कामों में सक्रियता बढ़ सकती है. शत्रुओं पर जीत मिलने के योग बन रहे हैं.
सूर्य मिथुन राशि के तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं. नौकरी में अपनी बात रखने और जिम्मेदारी लेने का अवसर मिल सकता है, लेखन, मीडिया, कम्युनिकेशन, मार्केटिंग और सेल्स से जुड़े कामों में सक्रियता बढ़ सकती है. शत्रुओं पर जीत मिलने के योग बन रहे हैं.
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सूर्य आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं. करियर के लिहाज से समय महत्वपूर्ण रहेगा. काम में नई जिम्मेदारी मिल सकती है. आपकी मेहनत पर बॉस की नजर रहेगी. प्रमोशन के लिए बात करने का अवसर मिल सकता है. सरकारी कामकाज में भी काम आगे बढ़ सकता है. अधिकारियों से तालमेल बनाए रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा. सत्ता में आपकी जगह मजबूत होगी.
सूर्य आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं. करियर के लिहाज से समय महत्वपूर्ण रहेगा. काम में नई जिम्मेदारी मिल सकती है. आपकी मेहनत पर बॉस की नजर रहेगी. प्रमोशन के लिए बात करने का अवसर मिल सकता है. सरकारी कामकाज में भी काम आगे बढ़ सकता है. अधिकारियों से तालमेल बनाए रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा. सत्ता में आपकी जगह मजबूत होगी.
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सूर्य आपके ग्यारहवें भाव में गोचर कर रहे हैं. आमदनी बढ़ाने के नए रास्ते मिल सकते हैं. रुकी हुई योजनाओं में गति आएगी. नए लोगों से संपर्क बढ़ेगा. मित्रों और परिचितों से करियर में मदद मिल सकती है. टीम के साथ काम करने पर अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है.
सूर्य आपके ग्यारहवें भाव में गोचर कर रहे हैं. आमदनी बढ़ाने के नए रास्ते मिल सकते हैं. रुकी हुई योजनाओं में गति आएगी. नए लोगों से संपर्क बढ़ेगा. मित्रों और परिचितों से करियर में मदद मिल सकती है. टीम के साथ काम करने पर अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है.
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सूर्य आपके नवम भाव में गोचर कर रहे हैं. भाग्य का साथ मिल सकता है. उच्च शिक्षा और नई चीजें सीखने के लिए समय अनुकूल रहेगा. लंबी या धार्मिक यात्रा का योग बन सकता है. विदेश से जुड़े कामों में भी आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है. गुरु और वरिष्ठों का मार्गदर्शन लाभ देगा. करियर में आगे बढ़ने के लिए जो सफलता की कूंजी साबित होगा.
सूर्य आपके नवम भाव में गोचर कर रहे हैं. भाग्य का साथ मिल सकता है. उच्च शिक्षा और नई चीजें सीखने के लिए समय अनुकूल रहेगा. लंबी या धार्मिक यात्रा का योग बन सकता है. विदेश से जुड़े कामों में भी आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है. गुरु और वरिष्ठों का मार्गदर्शन लाभ देगा. करियर में आगे बढ़ने के लिए जो सफलता की कूंजी साबित होगा.
Published at : 17 Aug 2026 12:20 PM (IST)
Tags :
Sun Transit 2026 Surya Gochar 2026 Singh Sankranti 2026

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