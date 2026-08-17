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Surya Gochar 2026: सूर्य अपनी ही राशि सिंह में, अगले 30 दिन सत्ता, पद और प्रतिष्ठा के मामलों में किन राशियों के लिए महत्वपूर्ण?
Surya Gochar Simgh 2026: सूर्य का अपनी राशि सिंह में आना वृश्चिक, तुला, धनु और मिथुन राशि वालों को विशेष लाभ देगा. जानें अगले 30 दिन सत्ता, करियर, प्रमोशन में क्या असर देखने को मिलेगा.
सूर्य गोचर 2026
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Published at : 17 Aug 2026 12:20 PM (IST)
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सूर्य अपनी ही राशि सिंह में, अगले 30 दिन सत्ता, पद और प्रतिष्ठा के मामलों में किन राशियों के लिए महत्वपूर्ण?
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Hirdesh Kumar Singh
Opinion