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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKumbh Rashifal 21 August 2026: 10वें चंद्रमा व सर्वार्थ सिद्धि योग से कुंभ राशि वालों को जॉब प्रोफाइल बदलाव से होगा लाभ, बिजनेस में मिलेगा बड़ा फायदा

Kumbh Rashifal 21 August 2026: 10वें चंद्रमा व सर्वार्थ सिद्धि योग से कुंभ राशि वालों को जॉब प्रोफाइल बदलाव से होगा लाभ, बिजनेस में मिलेगा बड़ा फायदा

Kumbh Rashifal 21 August 2026: 10वें चंद्रमा व सर्वार्थ सिद्धि योग से कुंभ राशि वालों को जॉब प्रोफाइल बदलाव से होगा लाभ! पढ़ें 21 अगस्त का पंचांग, शुभ समय, अंक-रंग व राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 21 Aug 2026 07:38 AM (IST)
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Aaj Ka Kumbh Rashifal 21 August 2026: 21 अगस्त 2026, शुक्रवार के दिन श्रावण शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि रात्रि 11:37 बजे तक रहेगी, जिसके बाद दशमी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज सुबह 11:53 बजे तक अनुराधा नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र आरंभ होगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का बेहद शुभ संयोग बन रहा है.

चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में संचार करेंगे. चंद्रमा आपकी राशि से 10वें भाव (दशम भाव यानी कर्म, नौकरी, पदोन्नति, कार्यक्षेत्र, सामाजिक प्रतिष्ठा व जॉब प्रोफाइल स्थान) में गोचर कर रहे हैं. 10वें चंद्रमा के शुभ प्रभाव से आज जॉब प्रोफाइल में बदलाव या नई जिम्मेदारी स्वीकार करने से आपको बड़ा लाभ हासिल होगा. आज शुभ कार्यों के लिए सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया उत्तम रहेगा, जबकि सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की यात्रा शुभ रहेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन कुंभ राशि के जातकों के लिए नई व्यावसायिक यात्राओं और लाभ के नए अवसरों का है. बिजनेस से जुड़ी यात्राओं (Business Related Traveling) के दौरान किसी करीबी व प्रिय मित्र की दी गई सलाह आपके लिए मील का पत्थर साबित हो सकती है, जिससे आपको कोई बड़ा आर्थिक फायदा होने के प्रबल योग हैं. यदि पैतृक व्यवसाय (Ancestral Business) को लेकर परिवार में कोई विवाद या मतभेद चल रहा था, तो आज उस संदर्भ में शांतिपूर्वक बैठकर बातचीत करना बेहद उचित और समाधानकारी रहेगा. बिजनेसमैन द्वारा पूर्व में किसी पार्टी या क्लाइंट के साथ किया गया पुराना काम आज आपके लिए काफी उपयुक्त और लाभदायक साबित होगा.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन करियर में बड़ा बदलाव और सक्रियता दिखाने का है. 10वें चंद्रमा के प्रभाव से आप नौकरी बदलने (Job Switch) या अपनी वर्तमान जॉब प्रोफाइल में बदलाव की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ेंगे, जिससे भविष्य में शानदार लाभ होगा. एंप्लॉयड पर्सन को अपने दैनिक कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए अपने कम्फर्ट जोन (Comfort Zone) से बाहर निकलना होगा. वर्कस्पेस पर अपनी नियमित गतिविधियों को निपटाने में आप अन्य सभी सहकर्मियों से काफी आगे रहेंगे; आपके कई महत्वपूर्ण काम बनेंगे और कार्यक्षेत्र से कोई बहुप्रतीक्षित शुभ समाचार प्राप्त होगा.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और सामाजिक जीवन के मामले में आज का दिन प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला रहेगा. आपके सकारात्मक व्यवहार और सक्रियता से आपका सामाजिक दायरा (Social Circle) काफी बढ़ेगा और नए संपर्कों से लाभ होगा. परिवार में यदि पैतृक मामलों को लेकर कोई तनाव था, तो बातचीत से माहौल सहज होगा. अपनों के साथ संबंधों में मधुरता बनी रहेगी.

शिक्षा, स्टूडेंट और करियर (Education & Students)

प्रतियोगी और सामान्य परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों (Competitive & General Students) के लिए आज का दिन आशाजनक रहेगा. छात्रों द्वारा वर्तमान में की जा रही लगन और कठिन मेहनत के भविष्य में बेहद सुखद और शानदार परिणाम मिलेंगे; अपने अध्ययन की निरंतरता बनाए रखें.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

दशम भाव में चंद्रमा के गोचर से आपका मानसिक उत्साह और कार्यक्षमता बहुत अच्छी बनी रहेगी. कम्फर्ट जोन से बाहर निकलकर अधिक भागदौड़ करने के कारण शाम को हल्की शारीरिक थकान महसूस हो सकती है. पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, नियमित स्ट्रेचिंग करें और समय पर पौष्टिक आहार लें.

शुभ रंग: येलो (पीला)

शुभ अंक: 5

अशुभ अंक: 8

आज का उपाय: शुक्रवार के पावन अवसर पर माता लक्ष्मी जी को सफेद पुष्प व बताशे अर्पित करें और कनकधारा स्तोत्र या श्री सूक्त का पाठ करें. साथ ही शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध व काले तिल मिलाकर अभिषेक करें तथा 'ॐ नमः शिवाय' व 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का जाप करें; इससे 10वें चंद्रमा का पूर्ण शुभ फल मिलेगा, जॉब में प्रमोशन के रास्ते खुलेंगे और सर्वार्थ सिद्धि योग से व्यापार में बड़ा मुनाफा होगा.

FAQs

Q1. 21 अगस्त 2026 को कुंभ राशि के नौकरीपेशा लोगों के लिए क्या बड़ा अवसर बन रहा है?
Ans. 10वें चंद्रमा के प्रभाव से जॉब प्रोफाइल में बदलाव या नौकरी बदलने से बड़ा लाभ मिलेगा और कार्यक्षेत्र में शुभ समाचार प्राप्त होगा.

Q2. आज कुंभ राशि के कारोबारियों को बिजनेस ट्रैवलिंग में क्या फायदा हो सकता है?
 Ans. बिजनेस रिलेटेड यात्रा के दौरान किसी प्रिय मित्र की सलाह से बड़ा आर्थिक फायदा होगा और पूर्व के कार्यों से नए मौके मिलेंगे.

Q3. आज कुंभ राशि वालों को पैतृक बिजनेस के विवादों को सुलझाने के लिए क्या करना चाहिए?
 Ans. पैतृक व्यवसाय के संदर्भ में परिजनों व साझेदारों से खुलकर शांतिपूर्ण बातचीत करें, जिससे विवाद का समाधान निकल आएगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 21 Aug 2026 07:38 AM (IST)
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