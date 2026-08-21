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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीTrain Cancelled: रेलवे ने आज रद्द की कई ट्रेनें, कुछ रेल आधे रास्ते तक ही चलेंगी

Train Cancelled: रेलवे ने आज रद्द की कई ट्रेनें, कुछ रेल आधे रास्ते तक ही चलेंगी

Train Cancelled Today: आज ट्रेन से सफर करने वाले हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. खड़गपुर रेल मंडल में भारी बारिश के कारण हुए लैंडस्लाइड के कारण कई ट्रेनों के संचालन में बदलाव किया गया है.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 21 Aug 2026 10:02 AM (IST)
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  • यात्री यात्रा से पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस जांच लें।

Latest Train Cancelled Update: क्या आप रोजाना काम पर जाने के लिए पैसेंजर ट्रेनों का इस्तेमाल करते हैं या फिर आज आप लंबी दूरी की यात्रा के लिए ट्रेन से सफर करने वाले हैं? अगर हां, तो यह खबर आपके काम की है. रेलवे मौसम की खराबी के कारण कई बार ट्रेनों के संचालन में बदलाव करता है. इसी बीच रेलवे ने खड़गपुर रेल मंडल में कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है. अगर आप भी इस रूट से आज सफर करने वाले हैं तो पहले ही रद्द ट्रेनों के बारे में जान लीजिए.

दरअसल, खड़गपुर रेल मंडल में लगातार हो रही बारिश के कारण कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ है. यही कारण है कि रेलवे ने कई ट्रेनों को रद्द और शॉर्ट टर्मिनेट किया है. इसलिए पहले ही प्रभावित रहने वाली ट्रेनों की लिस्ट देखें.
 
ये ट्रेनें तय स्टेशन तक नहीं जाएंगी

  • ट्रेन नंबर 68177 रुपसा-बारीपदा पैसेंजर
  • ट्रेन नंबर 681080 बारीपद-बालेश्वर पैसेंजर
  • ट्रेन नंबर 18015 शालीमार-भंजपुर एक्सप्रेस
  • ट्रेन नंबर 18402 पुरी-बांगरीपोसी एक्सप्रेस
  • ट्रेन नंबर 68176 भंजपुर-रुपसा पैसेंजर
  • ट्रेन नंबर 18017 भंजपुर-पुरी एक्सप्रेस

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आज कौन-कौन सी ट्रेनें रहेंगी रद्द?

  • ट्रेन नंबर 68179 बारीपदा-बांगरीपोसी पैसेंजर भी नहीं चलाई जाएगी.
  • ट्रेन नंबर 68183 बारीपदा-बांगरीपोसी पैसेंजर भी रद्द की गई है.
  • ट्रेन नंबर 18401 बांगरीपोसी-पुरी एक्सप्रेस रद्द की गई है.
  • ट्रेन नंबर 86817 बांगरीपोसी-बारीपदा पैसेंजर को भी रद्द किया गया है.

ध्यान दें, अगर आप भी इन ट्रेनों से सफर करने वाले हैं तो पहले ट्रेन का मौजूदा स्टेटस चेक करें. 

यात्रियों पर क्या होगा असर?

  • ट्रेन रद्द और शॉर्ट टर्मिनेट होने की वजह से अब यात्रियों को दूसरे साधनों का सहारा लेना पड़ सकता है.
  • साथ ही उन्हें गंतव्य तक पहुंचने में ज्यादा समय लग सकता है
  • अगर यात्रा जरूरी है तो आपको घर से निकलने से पहले ही ट्रेन के स्टेटस को चेक करना चाहिए, उसके बाद ही आगे की योजना करनी चाहिए.

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 21 Aug 2026 09:59 AM (IST)
Tags :
Utility News INDIAN RAILWAYS Train Cancel Kharagpur Railway Division
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