Train Cancelled: रेलवे ने आज रद्द की कई ट्रेनें, कुछ रेल आधे रास्ते तक ही चलेंगी

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom यात्री यात्रा से पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस जांच लें।

Latest Train Cancelled Update: क्या आप रोजाना काम पर जाने के लिए पैसेंजर ट्रेनों का इस्तेमाल करते हैं या फिर आज आप लंबी दूरी की यात्रा के लिए ट्रेन से सफर करने वाले हैं? अगर हां, तो यह खबर आपके काम की है. रेलवे मौसम की खराबी के कारण कई बार ट्रेनों के संचालन में बदलाव करता है. इसी बीच रेलवे ने खड़गपुर रेल मंडल में कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है. अगर आप भी इस रूट से आज सफर करने वाले हैं तो पहले ही रद्द ट्रेनों के बारे में जान लीजिए.

दरअसल, खड़गपुर रेल मंडल में लगातार हो रही बारिश के कारण कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ है. यही कारण है कि रेलवे ने कई ट्रेनों को रद्द और शॉर्ट टर्मिनेट किया है. इसलिए पहले ही प्रभावित रहने वाली ट्रेनों की लिस्ट देखें.



ये ट्रेनें तय स्टेशन तक नहीं जाएंगी

ट्रेन नंबर 68177 रुपसा-बारीपदा पैसेंजर

ट्रेन नंबर 681080 बारीपद-बालेश्वर पैसेंजर

ट्रेन नंबर 18015 शालीमार-भंजपुर एक्सप्रेस

ट्रेन नंबर 18402 पुरी-बांगरीपोसी एक्सप्रेस

ट्रेन नंबर 68176 भंजपुर-रुपसा पैसेंजर

ट्रेन नंबर 18017 भंजपुर-पुरी एक्सप्रेस

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आज कौन-कौन सी ट्रेनें रहेंगी रद्द?

ट्रेन नंबर 68179 बारीपदा-बांगरीपोसी पैसेंजर भी नहीं चलाई जाएगी.

ट्रेन नंबर 68183 बारीपदा-बांगरीपोसी पैसेंजर भी रद्द की गई है.

ट्रेन नंबर 18401 बांगरीपोसी-पुरी एक्सप्रेस रद्द की गई है.

ट्रेन नंबर 86817 बांगरीपोसी-बारीपदा पैसेंजर को भी रद्द किया गया है.

ध्यान दें, अगर आप भी इन ट्रेनों से सफर करने वाले हैं तो पहले ट्रेन का मौजूदा स्टेटस चेक करें.

यात्रियों पर क्या होगा असर?

ट्रेन रद्द और शॉर्ट टर्मिनेट होने की वजह से अब यात्रियों को दूसरे साधनों का सहारा लेना पड़ सकता है.

साथ ही उन्हें गंतव्य तक पहुंचने में ज्यादा समय लग सकता है

अगर यात्रा जरूरी है तो आपको घर से निकलने से पहले ही ट्रेन के स्टेटस को चेक करना चाहिए, उसके बाद ही आगे की योजना करनी चाहिए.

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