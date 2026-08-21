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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलMakar Rashifal 21 August 2026: 11वें चंद्रमा व सर्वार्थ सिद्धि योग से मकर राशि वालों को बिजनेस में होगा बड़ा मुनाफा, इनोवेटिव आइडियाज से बढ़ेगा कारोबार

Makar Rashifal 21 August 2026: 11वें चंद्रमा व सर्वार्थ सिद्धि योग से मकर राशि वालों को बिजनेस में होगा बड़ा मुनाफा, इनोवेटिव आइडियाज से बढ़ेगा कारोबार

Makar Rashifal 21 August 2026: 11वें चंद्रमा व सर्वार्थ सिद्धि योग से मकर राशि वालों को होगा बड़ा मुनाफा, मिलेंगे नए अवसर! पढ़ें 21 अगस्त का राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 21 Aug 2026 07:33 AM (IST)
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Capricorn Horoscope today: 21 अगस्त 2026, शुक्रवार के दिन श्रावण शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि रात्रि 11:37 बजे तक रहेगी, जिसके बाद दशमी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज सुबह 11:53 बजे तक अनुराधा नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र आरंभ होगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का बेहद शुभ संयोग बन रहा है.

चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में संचार करेंगे. चंद्रमा आपकी राशि से 11वें भाव (एकादश भाव यानी लाभ, आय, उपलब्धि, बड़े भाई-बहन, सामाजिक नेटवर्क व कर्तव्य पूर्ति स्थान) में गोचर कर रहे हैं. 11वें चंद्रमा के प्रभाव से आज अपने व्यक्तिगत और सामाजिक कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाना आपके लिए भाग्योदयकारी रहेगा. आज शुभ कार्यों के लिए सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया उत्तम रहेगा, जबकि सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की यात्रा शुभ रहेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मकर राशि के जातकों के लिए नई ऊंचाइयों को छूने और शानदार आर्थिक लाभ कमाने का है. सर्वार्थ सिद्धि योग बनने से बिजनेस में बहुत अच्छा प्रॉफिट हासिल होने के मजबूत योग बन रहे हैं. अपने कारोबार को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए कुछ नए और इनोवेटिव आइडियाज (Innovative Ideas) का इस्तेमाल करें. अपने प्रॉडक्ट्स पर गहन रिसर्च करें और उन्हें नए जमाने की मांग के अनुसार डेवलप करके आगे बढ़ें; इससे बाजार में आपका दबदबा बढ़ेगा और आय के नए स्रोत खुलेंगे.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन सूझबूझ और सतर्कता बरतने का रहेगा. वर्कस्पेस पर अपने को-वर्कर्स (सहकर्मियों) और सीनियर्स द्वारा दी गई सलाह पर गंभीरता से ध्यान दें, क्योंकि उनका अनुभव कभी भी आपके बड़े काम आ सकता है. वहीं दूसरी ओर, मार्केटिंग से जुड़े एंप्लॉयड पर्सन को कार्यक्षेत्र में पूरी तरह अलर्ट रहना होगा; कोई सहकर्मी या प्रतिद्वंद्वी अपना टारगेट पूरा करने के चक्कर में आपके साथ धोखाधड़ी या छल कर सकता है. इसके साथ ही मार्केटिंग प्रोफेशनल्स फील्ड में वाहन बेहद सावधानीपूर्वक चलाएं ताकि किसी भी दुर्घटना से बचा जा सके.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में आज आपसी तालमेल और स्नेह बना रहेगा. परिवार के किसी सदस्य के साथ किसी छोटी बात को लेकर मामूली झड़प या वैचारिक मतभेद हो सकता है, लेकिन आपसी समझदारी और गहरा प्यार उस खटास को तुरंत दूर कर देगा. घर के माहौल को शांत बनाए रखने के लिए बातचीत में सौम्यता बरतें.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और आर्टिस्ट राशिफल (Education & Sports)

खिलाड़ियों और कलाकारों (Sports Persons & Artists) के लिए आज का दिन अप्रत्याशित सफलताएं लेकर आया है. उनके हाथ अचानक से करियर को चमकाने वाले नए और बेहतरीन अवसर लग सकते हैं, जिससे उनकी प्रतिभा को बड़ा मंच मिलेगा.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

11वें भाव में चंद्रमा के संचरण से आपकी मानसिक स्फूर्ति और ऊर्जा का स्तर बहुत अच्छा बना रहेगा. मार्केटिंग प्रोफेशनल्स को यात्रा व फील्ड वर्क के दौरान विशेष रूप से वाहन सावधानी से चलाने की सलाह दी जाती है. संतुलित आहार लें और नियमित दिनचर्या का पालन करें.

शुभ रंग: गोल्डन (सुनहरा)

शुभ अंक: 3

अशुभ अंक: 1

आज का उपाय: शुक्रवार के पावन अवसर पर माता लक्ष्मी जी को सफेद पुष्प व मखाने की खीर अर्पित करें और कनकधारा स्तोत्र या श्री सूक्त का पाठ करें. साथ ही शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध व काले तिल मिलाकर अभिषेक करें और 'ॐ नमः शिवाय' व 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का जाप करें; इससे 11वें चंद्रमा का पूर्ण शुभ फल मिलेगा, धोखा-धड़ी से रक्षा होगी और सर्वार्थ सिद्धि योग से आय में जबरदस्त इजाफा होगा.

FAQs 

Q1. 21 अगस्त 2026 को मकर राशि के कारोबारियों को बिजनेस ग्रोथ के लिए क्या करना चाहिए?
Ans. सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से इनोवेटिव आइडियाज अपनाएं, प्रोडक्ट्स पर रिसर्च करके उन्हें डेवलप करें जिससे बड़ा मुनाफा होगा.

Q2. आज मकर राशि के मार्केटिंग प्रोफेशनल्स को कार्यक्षेत्र में क्या सावधानी रखनी है?
Ans. टारगेट पूरा करने के चक्कर में कोई आपके साथ धोखाधड़ी कर सकता है, इसलिए सतर्क रहें और फील्ड में वाहन सावधानी से चलाएं.

Q3. आज मकर राशि के कलाकारों और खिलाड़ियों (Artists & Sports Persons) के लिए क्या शुभ संकेत हैं?
Ans. 11वें चंद्रमा के शुभ प्रभाव से अचानक करियर में नए और बड़े अवसर हाथ लग सकते हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 21 Aug 2026 07:33 AM (IST)
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