JPSC परीक्षा: हाई कोर्ट के ऑर्डर पर देवेंद्र महतो बोले- 'अगर सरकार…'
Devendra Nath Mahto: देवेंद्र महतो का कहना है कि जब हाई कोर्ट ने सरकार को मौका दिया था, तो एडवोकेट जनरल कोर्ट क्यों नहीं पहुंचे? पढ़िए उन्होंने और क्या कुछ कहा है.
झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) की ओर से बीते गुरुवार (20 अगस्त, 2026) को राज्य सरकार के 11वीं से 13वीं JPSC परीक्षाओं और नियुक्तियों को रद्द करने के आदेश पर रोक लगा दी गई. इस आदेश पर अब छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो (Devendra Nath Mahto) ने बयान जारी किया है.
देवेंद्र महतो ने कहा, "...मैं हाई कोर्ट के आदेश का सम्मान करता हूं. मुझे भरोसा है कि हाई कोर्ट उस मुद्दे पर न्याय करेगा जिसके लिए हम पेपर लीक और झारखंड में हो रही गड़बड़ियों के खिलाफ विरोध कर रहे थे, ये चीजें लाखों छात्रों का भविष्य बर्बाद कर रही हैं."
'हम धोखा बर्दाश्त नहीं करेंगे'
उन्होंने कहा, "जब हाई कोर्ट ने सरकार को मौका दिया था, तो एडवोकेट जनरल कोर्ट क्यों नहीं पहुंचे? सरकार की तरफ से पेश वकील ने CID जांच रिपोर्ट को ठीक से क्यों नहीं रखा? इससे ऐसा लगता है कि सरकार मामले को दबाना चाहती है… अगर सरकार धोखा देती है या मामले को दबाने की कोशिश करती है, तो छात्रों का शांतिपूर्ण विरोध जारी रहेगा… हम धोखा बर्दाश्त नहीं करेंगे..."
#WATCH रांची: झारखंड हाई कोर्ट द्वारा राज्य सरकार के 11वीं से 13वीं JPSC परीक्षाओं और नियुक्तियों को रद्द करने के आदेश पर रोक लगाने के बाद, छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने कहा, "...मैं हाई कोर्ट के आदेश का सम्मान करता हूं। मुझे भरोसा है कि हाई कोर्ट उस मुद्दे पर न्याय करेगा जिसके… pic.twitter.com/2wXpGXwVvA— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 20, 2026
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जयपाल सिंह स्टेडियम में प्रदर्शन की अनुमति नहीं
बता दें कि 18 अगस्त को झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) के नेतृत्व वाली सरकार ने 2014 से आयोजित की गई 22 परीक्षाएं रद्द कर दीं और 23 अन्य की जांच के आदेश दिए. अब गुरुवार को हाई कोर्ट ने सरकार के फैसले पर रोक लगा दी. इस बीच सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. कहा गया है कि जयपाल सिंह स्टेडियम में अब किसी भी तरह के विरोध-प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जाएगी. प्रशासन द्वारा वहां निषेधाज्ञा (BNS 163) लागू कर दी गई है.
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