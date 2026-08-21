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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'विवाद पैदा करने की कोशिश' चंपत राय के 9 पन्नों की चिट्ठी पर आया नृपेंद्र मिश्रा का पहला जवाब

'विवाद पैदा करने की कोशिश' चंपत राय के 9 पन्नों की चिट्ठी पर आया नृपेंद्र मिश्रा का पहला जवाब

राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले के बीच चंपत राय की चिट्ठी के बाद पूर्व IAS नृपेंद्र मिश्रा का पहला बयान आया है. अपने बयान में मिश्रा ने पत्रकारों पर ही आरोप मढ़ने की कोशिश की.

Written By : विवेक राय |  Updated at : 21 Aug 2026 11:11 AM (IST)
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राम मंदिर ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय के 9 पन्नों की चिट्ठी पर मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा का पहला बयान आया है. उन्होंने कहा है कि मैंने पत्र नहीं देखा. केवल विवाद पैदा करने की कोशिश की जा रही है.

भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी मिश्रा ने चंपत राय के पत्र के सवाल पर कहा- कौन सा पत्र? मैंने ऐसा कोई पत्र देखा नहीं है. जब तक मैं पत्र को देखूं नहीं तब तक मैं केवल यह जवाब दूंगा कि यह केवल मनगढ़ंत है. 9 पन्ने के पत्र में उन्होंने ऐसी कोई आलोचना नहीं होगी.  पत्रकारों पर ही आरोप लगाते हुए मिश्रा ने कहा कि आप लोग केवल विवाद पैदा करने के लिए मेरे सामने ऐसा प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं.

मंदिर निर्माण पर और क्या बोले नृपेंद्र मिश्रा?

इससे पहले राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने कहा, 'भगवान का जो मंदिर और परिसर है, उसके बारे में मुख्य रूप से समीक्षा की गई. कुल मिलाकर करीब 70 निर्माण कार्य हैं जिसमें से 60 निर्माण जो हो चुके हैं, वो ट्रस्ट को दिया जा चुका है. उनकी देख-रेख अब ट्रस्ट देखेगा. हमारी दृष्टि से सबसे जरूरी यह है कि जो निर्माण कार्य ट्रस्ट को मिल चुका है, उसका आंतरिक ऑडिट करवा लें और उसको बंद कर दें. फाइनल क्लोजर, ऑडिटर करता है जिसमें सभी समीक्षाएं की जाती हैं. कुल मिलाकर हम लोग निर्माण के अंतिम चरण में हैं. हमारा मुख्य ध्यान संग्रहालय में है. करीब 4 महीने का काम सभागार और ट्रस्ट कार्यालय का है.'

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संग्रहालय में शुल्क को लेकर मिश्रा ने कहा, अभी ट्रस्ट ने इस पर फैसला नहीं लिया है. यह गैलरी नंबर 7 होगी और इस पर लगभग 5 करोड़ का व्यय है. अब ट्रस्ट को फैसला लेना है कि इस व्यय को टिकट से वसूला जाए या फिर मुफ्त दिखाया जाए. संत-महात्माओं को यही उम्मीद थी, यही उनका निर्देश था. उनकी यही इच्छा थी कि यह मंदिर बने. और मुख्य रूप से, अयोध्या के संत-महात्मा चाहते हैं कि उन्हें दर्शन के लिए विशेष सुविधाएं मिलें. हम निर्माण के अंतिम चरण में हैं. बारिश में जलभराव की समस्या दूर करने के लिए ड्रेनेज और सीवेज सिस्टम को मुख्य नाले से जोड़ा जाएगा.

Published at : 21 Aug 2026 10:59 AM (IST)
Tags :
Champat Rai Nripendra Misra UP NEWS RAM MANDIR Ayodhya NEWS
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