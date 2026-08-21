13 साल ऑस्ट्रेलिया के लिए खेला, पहला इंटरनेशनल शतक पुर्तगाल के लिए ठोका

ऑस्ट्रेलिया के लिए खेल चुके ऑलराउंडर खिलाड़ी मोजेस हेनरिक्स ने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर का पहला शतक लगाया है. उनकी पहली सेंचुरी ऑस्ट्रेलिया के लिए नहीं बल्कि पुर्तगाल के लिए आई है. पुर्तगाल की टीम इस समय 'आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप सब रीजनल यूरोप क्वालीफायर सी' टूर्नामेंट में खेल रही है, जहां गुरुवार को उसका सामना चेक रिपब्लिक से हुआ.

पुर्तगाल की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 211 रन बना डाले. इसमें 111 रन तो अकेले मोजेस हेनरिक्स ने ही बना डाले और बाकी बल्लेबाज मिलकर 100 ही रन बना पाए. हेनरिक्स ने इस मुकाबले में 48 गेंदों में अपना शतक पूरा किया. यह टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में पुर्तगाल के लिए दूसरा सबसे तेज शतक भी है.

ठोका दूसरा सबसे तेज शतक

मोजेस हेनरिक्स ने चेक रिपब्लिक के खिलाफ मैच में 51 गेंदों में 111 रन बनाए और इस दौरान उनके बल्ले से 12 चौके और 7 छक्के निकले. उन्होंने 90 रन तो चौके और छक्कों से ही बना डाले. उन्होंने 48 गेंद में 100 रन पूरे किए, जो पुर्तगाल के लिए टी20 इंटरनेशनल में दूसरा सबसे तेज शतक है. वहीं उनके द्वारा बनाए गए 111 रन, पुर्तगाल के लिए व्यक्तिगत रूप से दूसरा सबसे बड़ा स्कोर भी है.

पुर्तगाल के लिए सबसे तेज टी20 शतक क्रिस्टोफर डी फ्रीटास ने इसी साल लगाया था. उन्होंने नॉर्वे के खिलाफ मैच में 43 गेंद में सेंचुरी पूरी की थी. पुर्तगाल के लिए सबसे बड़ी टी20 पारी खेलने का रिकॉर्ड भी क्रिस्टोफर के ही नाम है. नॉर्वे के खिलाफ उसी मैच में उन्होंने 125 रन बनाए थे.

आसानी से जीता पुर्तगाल

पुर्तगाल ने इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 211 रन बनाए थे. चेक रिपब्लिक की टीम बैटिंग करने आई तो 8.5 ओवर के बाद बारिश आ गई. उसने 8.5 ओवर में सिर्फ 24 रन बनाए और उसके 5 विकेट गिर चुके थे. DLS पद्धति से यह मैच पुर्तगाल ने 91 रनों के अंतर से जीता.