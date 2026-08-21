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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलDhanu Rashifal 21 August 2026: 12वें चंद्रमा से धनु राशि वाले विदेशी संपर्क व कर्ज से बचें, कार्यक्षेत्र में वाणी पर रखें नियंत्रण

Dhanu Rashifal 21 August 2026: 12वें चंद्रमा से धनु राशि वाले विदेशी संपर्क व कर्ज से बचें, कार्यक्षेत्र में वाणी पर रखें नियंत्रण

Dhanu Rashifal 21 August 2026: 12वें चंद्रमा से धनु राशि वाले विदेशी संपर्क व भारी कर्ज से बचें! पढ़ें 21 अगस्त का पंचांग, शुभ समय, अंक-रंग व राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 21 Aug 2026 07:29 AM (IST)
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Aaj Ka Dhanu Rashifal 21 August 2026: 21 अगस्त 2026, शुक्रवार के दिन श्रावण शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि रात्रि 11:37 बजे तक रहेगी, जिसके बाद दशमी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज सुबह 11:53 बजे तक अनुराधा नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र आरंभ होगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का प्रभाव रहेगा. चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में संचार करेंगे.

चंद्रमा आपकी राशि से 12वें भाव (द्वादश भाव यानी व्यय, हानि, विदेशी संपर्क, मानसिक चिंता व भारी खर्च स्थान) में गोचर कर रहे हैं. 12वें चंद्रमा के प्रभाव से आज विदेशी संपर्कों (Foreign Contacts) या दूरस्थ सौदों से आर्थिक हानि होने की आशंका है, इसलिए अतिरिक्त सावधानी बरतें. आज शुभ कार्यों के लिए सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया उत्तम रहेगा, जबकि सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की यात्रा शुभ रहेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन धनु राशि के जातकों के लिए काफी सतर्कता और संयम बरतने का है. ग्रह गोचर प्रतिकूल होने के कारण दिन की शुरुआत (Day Starting) में कारोबारियों को कुछ अप्रत्याशित बाधाओं और समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जिससे आपका आत्मविश्वास कुछ डगमगा सकता है. बिजनेस में अपनी वित्तीय क्षमता या उम्मीद से ज्यादा कर्ज (Loan) या उधार लेने की भूल बिल्कुल न करें, अन्यथा भविष्य में उसे चुकाना बहुत मुश्किल हो जाएगा. इस कठिन समय में अपनी मानसिक स्थिति को पूरी तरह सकारात्मक बनाए रखें. किसी बहुत महंगी वस्तु (Costly Item) पर अचानक बड़ा खर्चा होने से आपके बजट पर असर पड़ेगा, जिसके चलते अन्य जरूरी खर्चों में कटौती करनी पड़ सकती है.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन संयम और कूटनीति से काम लेने का है. ऑफिस में किसी सहकर्मी या अधिकारी के साथ तीखी झड़प या कहासुनी हो सकती है, इसलिए हर हाल में शांति और सावधानी बरतें. वर्कस्पेस पर नियमित गतिविधियों और रोजमर्रा के काम को पूरा करने के लिए भी आपको अतिरिक्त प्रयास करने होंगे. अपनी वाणी पर विशेष नियंत्रण रखें, क्योंकि आवेश में आकर आपकी भाषा बहुत कठोर या कड़वी हो सकती है, जिससे बनते काम बिगड़ सकते हैं. नई व्यावसायिक या जॉब प्लानिंग को कुछ समय के लिए रोकें या उन पर दोबारा गंभीरता से विचार करें.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में आज मानसिक शांति बनाए रखने के लिए खुद को सकारात्मक गतिविधियों में व्यस्त रखें. परेशानियों और तनाव से बचने के लिए कुछ समय प्रकृति (Nature) के बीच या शांत माहौल में बिताएं. परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत में अपनी कठोर वाणी का असर न आने दें और धैर्यपूर्वक परिजनों की बातें सुनें.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और आर्टिस्ट राशिफल (Education & Sports)

खिलाड़ियों (Sports Persons) के लिए आज का दिन सतर्क रहने का है. खेल के मैदान या ट्रैक पर आपका ही कोई करीबी मित्र या साथी आपको धोखा दे सकता है, जिसका सीधा असर आपके प्रदर्शन पर पड़ेगा और आप अपना शत-प्रतिशत नहीं दे पाएंगे; इसलिए दूसरों पर आंख मूंदकर भरोसा न करें.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

12वें भाव में चंद्रमा के संचरण से दिनभर की परेशानियों और भागदौड़ के कारण आप मानसिक रूप से काफी डिस्टर्ब (Mentally Disturbed) महसूस कर सकते हैं, जिससे सेहत से जुड़ी समस्याएं (जैसे सिरदर्द, अनिद्रा या तनाव) बढ़ सकती हैं. मानसिक शांति के लिए योग, मेडिटेशन और सात्विक आहार को अपनी दिनचर्या में शामिल करें.

शुभ रंग: ब्लू (नीला)

शुभ अंक: 9

अशुभ अंक: 5

आज का उपाय: शुक्रवार के पावन अवसर पर माता लक्ष्मी जी को सफेद पुष्प व बताशे अर्पित करें तथा श्री सूक्त का पाठ करें. साथ ही भगवान शिवजी को जल में कच्चा दूध व पीले फूल डालकर अभिषेक करें और 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' व 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करें; इससे 12वें चंद्रमा के अशुभ प्रभाव शांत होंगे, विदेशी हानि से रक्षा होगी और मानसिक तनाव दूर होगा.

FAQs 

Q1. 21 अगस्त 2026 को धनु राशि के कारोबारियों को वित्तीय मामलों में क्या सबसे बड़ी सावधानी रखनी है?
Ans. विदेशी संपर्कों में लेन-देन से बचें, अत्यधिक कर्ज या उधार न लें और फालतू खर्चों पर तुरंत रोक लगाएं.

Q2. आज धनु राशि के नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में किस बात से बचना चाहिए?
Ans. किसी से भी विवाद या झड़प में न उलझें और अपनी वाणी को कठोर न होने दें, अन्यथा संबंध खराब हो सकते हैं.

Q3. आज धनु राशि के खिलाड़ियों (Sports Persons) को मैदान पर क्या सावधानी रखनी है?
Ans. ट्रैक पर किसी दोस्त या साथी के भरोसे न रहें, क्योंकि धोखा मिलने से प्रदर्शन पर बुरा असर पड़ सकता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 21 Aug 2026 07:29 AM (IST)
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