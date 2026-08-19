शाम के समय पूजा स्थल पर मां दुर्गा और मां लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाएं. ज्योतिषीय दृष्टि से गुरुवार को दीपदान करना गुरु ग्रह से जुड़े शुभ प्रभावों को मजबूत करने वाला उपाय माना जाता है. गुरु मजबूत हो तो भाग्य का साथ मिलता है, ज्ञान में वृद्धि और तरक्की के रास्ते खुलते हैं.