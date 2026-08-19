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Masik Durga Ashtami 2026: गुरुवार को दुर्गाष्टमी, मां लक्ष्मी और दुर्गा को एक साथ कैसे करें प्रसन्न?
Masik Durga Ashtami 2026: सावन की दुर्गाष्टमी 20 अगस्त 2026 को है.सावन दुर्गाष्टमी पर मां दुर्गा और लक्ष्मी जी की पूजा, धन प्राप्ति, साहस, आत्मविश्वास और बाधाओं से लड़ने की शक्ति की कामना की जाती है.
मासिक दुर्गाष्टमी 2026
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Published at : 19 Aug 2026 05:48 PM (IST)
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डॉ. ख्याति पुरोहितस्वतंत्र पत्रकार व अध्यापिका
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