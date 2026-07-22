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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'हॉर्मुज में जहाज पर हुआ हमला तो उड़ा देंगे पुल-पावर प्लांट', ट्रंप ने ईरान को दी सीधी धमकी

'हॉर्मुज में जहाज पर हुआ हमला तो उड़ा देंगे पुल-पावर प्लांट', ट्रंप ने ईरान को दी सीधी धमकी

सोशल मीडिया ट्रुथ पर पोस्ट करते हुए ट्रंप ने ईरान में पुलों और पावर प्लांट पर बमबारी करने की धमकी दी है. यह धमकी उन्होंने दूसरी बार दी है. इसमें पावर प्लांट या पुल को निशाना बनाने को कहा है.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 22 Jul 2026 07:46 PM (IST)
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ईरान और अमेरिका के बीच 28 फरवरी से जारी तनाव फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रहा है. एक तरफ चर्चा भी जारी है, तो दूसरी तरफ हमले भी जारी हैं. अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी धमकी दी है.

अपने हाल ही के सोशल मीडिया ट्रुथ पर पोस्ट करते हुए ट्रंप ने ईरान में पुलों और पावर प्लांट पर बमबारी करने की धमकी दी है. यह धमकी उन्होंने दूसरी बार दी है. उन्होने ईरान को दी इस नई धमकी में कहा, अब से, जब भी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में किसी भी जहाज पर मिसाइल, रॉकेट, ड्रोन या किसी अन्य उपकरण या हथियार से हमला करेगा, तो अमेरिका एक पुल या पावर प्लांट पर बमबारी करके उसे नष्ट कर देगा. इसमें राजधानी तेहरान के पास या शहर के अंदर मौजूद पुल या पावर प्लांट भी शामिल होंगे. 

ईरान बोला- अमेरिका ने लराक द्वीप पर किया हमला

इससे पहले ईरान सरकारी मीडिया के मुताबिक, अमेरिका ने हॉर्मुज में लराक द्वीप पर हमला किया है. तस्नीम न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट की मानें तो स्थानीय समयानुसार दोपहर 2:48 बजे मिसाइल हमले के कारण द्वीप पर जोरदा धमाकों की आवाज सुनी गई. रिपोर्ट में कहा गया है कि संबंधित अधिकारियों ने हमले की गंभीरता, मिसाइल के गिरने की जगह और उससे हुए संभावित नुकसान का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है.

इधर, इराक के प्रधानमंत्री 23 जुलाई को ईरान जाएंगे. अलजजीरा के मुताबिक, इराकी समाचार एजेंसी ने सरकारी प्रवक्ता हैदर अल अबूदी के हवाले से बताया कि पीएम अली अल जैदी एक ऑफिशियल निमंत्रण पर गैस सहयोग और क्षेत्रीय घटनाक्रम पर चर्चा करने के लिए मंत्रियों के एक डेलीगेशन के साथ ईरान पहुंचेंगे. अल अबूदी ने कहा है कि हथियारों को केवल राज्य के कंट्रोल में रखने के मुद्दे पर केबल बगदाद में चर्चा हुई है. उन्होंने कहा है कि यह इराक का आंतरिक मामला है. इस पर देश के बाहर चर्चा नहीं की जाएगी.

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About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
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Published at : 22 Jul 2026 07:44 PM (IST)
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