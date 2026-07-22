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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोअंक शास्त्रNumerology : आपकी जन्म तारीख बताएगी किस फील्ड में मिलेगी सबसे ज्यादा सफलता और कमाई

Numerology : आपकी जन्म तारीख बताएगी किस फील्ड में मिलेगी सबसे ज्यादा सफलता और कमाई

Numerology : क्या आपकी जन्म तारीख आपके करियर और कमाई की दिशा बता सकती है? अंक ज्योतिष के अनुसार हर मूलांक की अलग क्षमता और अनुकूल कार्यक्षेत्र माना जाता है.

Written By : रुचि शर्मा |  Updated at : 22 Jul 2026 05:34 PM (IST)
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Numerology : अंक ज्योतिष के अनुसार हर व्यक्ति की जन्म तिथि उसके स्वभाव, प्रतिभा और करियर की दिशा के बारे में कई संकेत देती है. माना जाता है कि अगर व्यक्ति अपनी जन्म संख्या के अनुसार सही क्षेत्र का चुनाव करें, तो उसे सफलता और आर्थिक लाभ मिलने की संभावना बढ़ जाती है.

हालांकि यह केवल एक ज्योतिषीय मान्यता है और करियर का चुनाव हमेशा अपनी रुचि, योग्यता और परिस्थितियों को ध्यान में रखकर करना चाहिए. आइए जानते हैं कि जन्म की तारीख के आधार पर किस क्षेत्र में सफलता और अच्छी कमाई मिलने की संभावना मानी जाती है.

जन्म संख्या कैसे निकालें?

यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है, तो आपकी जन्म संख्या 1 होगी. इसी तरह 2, 11, 20, 29 = 2, 3, 12, 21, 30 = 3. यही नियम 9 तक लागू होता है.

जन्म संख्या के अनुसार करियर और धन

मूलांक 1

अंक ज्योतिष में इस संख्या का स्वामी सूर्य माना जाता है. ऐसे लोग नेतृत्व क्षमता वाले, आत्मविश्वासी और फैसले लेने में तेज होते हैं. प्रशासन, सरकारी नौकरी, राजनीति, बिजनेस, मैनेजमेंट और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों में इन्हें अच्छी सफलता मिलने की संभावना मानी जाती है. अगर ये अपना काम शुरू करें तो आर्थिक रूप से भी अच्छा लाभ मिल सकता है.

मूलांक 2

इस संख्या पर चंद्रमा का प्रभाव माना जाता है. ऐसे लोग संवेदनशील, रचनात्मक और लोगों से अच्छे संबंध बनाने वाले होते हैं. शिक्षा, काउंसलिंग, होटल, हॉस्पिटैलिटी, मीडिया, लेखन, संगीत और कला से जुड़े क्षेत्रों में ये अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं. दूसरों के साथ मिलकर काम करने पर इन्हें अधिक सफलता मिलती है.

मूलांक 3

जन्म संख्या 3 का संबंध गुरु ग्रह से माना जाता है. ऐसे लोग ज्ञानवान, अनुशासित और सीखने-सिखाने में रुचि रखते हैं. शिक्षा, बैंकिंग, कानून, धार्मिक कार्य, प्रशासन, ट्रेनिंग और वित्तीय सलाह जैसे क्षेत्रों में इन्हें अच्छा करियर मिल सकता है. सही दिशा में मेहनत करने पर धन और सम्मान दोनों प्राप्त हो सकते हैं.

मूलांक 4

इस संख्या का संबंध राहु से माना जाता है. ऐसे लोग नई तकनीक, रिसर्च और अलग सोच के लिए जाने जाते हैं. आईटी, इंजीनियरिंग, डिजिटल मार्केटिंग, साइबर सिक्योरिटी, डेटा एनालिटिक्स और टेक्नोलॉजी से जुड़े क्षेत्रों में इन्हें अच्छी सफलता मिल सकती है. मेहनत और धैर्य इनके लिए सफलता की कुंजी मानी जाती है.

मूलांक 5

बुध ग्रह से जुड़ी यह संख्या तेज दिमाग और बेहतरीन संवाद क्षमता का प्रतीक मानी जाती है. मार्केटिंग, सेल्स, मीडिया, कंटेंट राइटिंग, पत्रकारिता, बिजनेस, सोशल मीडिया, ट्रेडिंग और पब्लिक रिलेशन जैसे क्षेत्रों में ये अच्छा नाम और पैसा कमा सकते हैं. बदलते माहौल में खुद को ढालने की क्षमता इन्हें आगे बढ़ाती है.

मूलांक 6

इस संख्या का संबंध शुक्र ग्रह से माना जाता है. ऐसे लोगों में सुंदरता, कला और रचनात्मकता की अच्छी समझ होती है. फैशन, फिल्म, इंटीरियर डिजाइन, ब्यूटी इंडस्ट्री, लक्जरी बिजनेस, ज्वेलरी, होटल और मनोरंजन जगत में इन्हें अच्छे अवसर मिल सकते हैं. सही दिशा में काम करने पर आर्थिक लाभ भी अच्छा मिल सकता है.

मूलांक 7

केतु से जुड़ी यह संख्या आध्यात्मिक और शोधप्रिय मानी जाती है. ऐसे लोग रिसर्च, ज्योतिष, मनोविज्ञान, लेखन, शिक्षा, चिकित्सा, आध्यात्मिक कार्य और विश्लेषणात्मक क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं. इन्हें धीरे-धीरे सफलता मिलती है, लेकिन लंबे समय तक टिकती है.

मूलांक 8

इस संख्या का संबंध शनि ग्रह से माना जाता है. ऐसे लोग मेहनती, जिम्मेदार और धैर्यवान होते हैं. इंजीनियरिंग, निर्माण कार्य, रियल एस्टेट, मैन्युफैक्चरिंग, न्यायिक सेवा, प्रशासन और बड़े उद्योगों में इन्हें अच्छी सफलता मिल सकती है. लगातार मेहनत करने पर आर्थिक स्थिति मजबूत होने की संभावना रहती है.

मूलांक 9

मंगल ग्रह से जुड़ी यह संख्या साहस और ऊर्जा का प्रतीक मानी जाती है. सेना, पुलिस, खेल, मेडिकल, फिटनेस, सुरक्षा सेवाएं, अग्निशमन, सामाजिक सेवा और नेतृत्व वाले क्षेत्रों में ये अच्छा कर सकते हैं. जोखिम उठाने की क्षमता इन्हें सफलता दिलाने में मदद करती है.

क्या केवल जन्म संख्या से तय होता है करियर?

अंक ज्योतिष में जन्म संख्या को महत्वपूर्ण माना गया है, लेकिन केवल इसी के आधार पर करियर तय नहीं किया जाता. किसी भी व्यक्ति की सफलता उसकी शिक्षा, मेहनत, अनुभव, कौशल और सही अवसरों पर भी निर्भर करती है. इसलिए अंक ज्योतिष को केवल एक मार्गदर्शक के रूप में देखना अधिक उचित माना जाता है.

FAQ

जन्म संख्या कैसे निकाली जाती है?

जिस तारीख को आपका जन्म हुआ है, उसी के आधार पर जन्म संख्या तय होती है. जैसे 1, 10, 19 और 28 तारीख वालों की जन्म संख्या 1 होती है.

क्या जन्म संख्या से करियर का पता चल सकता है?

अंक ज्योतिष के अनुसार जन्म संख्या व्यक्ति की प्रतिभा और रुचि का संकेत देती है, लेकिन करियर केवल इसी पर निर्भर नहीं करता.

कौन-सी जन्म संख्या वाले लोग बिजनेस में सफल माने जाते हैं?

अंक ज्योतिष में जन्म संख्या 1, 5 और 8 वालों को बिजनेस में अच्छा माना जाता है.

क्या जन्म संख्या से धन योग भी देखा जाता है?

मान्यता है कि जन्म संख्या आर्थिक अवसरों और कमाई के संभावित क्षेत्रों का संकेत दे सकती है.

क्या अंक ज्योतिष वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है?

नहीं. अंक ज्योतिष पारंपरिक मान्यताओं पर आधारित एक ज्योतिषीय पद्धति है. इसे वैज्ञानिक तथ्य नहीं माना जाता.

यह भी पढ़े- Kajari Teej 2026: सिर्फ सुहागिनों का ही नहीं, अविवाहित लड़कियों के लिए भी बेहद खास है कजरी तीज

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author रुचि शर्मा

रुचि शर्मा ज्योतिष जानकार हैं जो पिछले 13 वर्षों से ज्योतिष, धर्म और आध्यात्मिक विषयों पर अध्ययन, शोध और लेखन कर रही हैं. वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, हस्तरेखा शास्त्र, टैरो, Chinese Astrology, राशिफल (Horoscope), ग्रह गोचर, पंचांग (Panchang), व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों पर उनकी विशेष पकड़ है. जटिल ज्योतिषीय सिद्धांतों और ग्रह-नक्षत्रों के प्रभाव को सरल एवं सहज भाषा में समझाना उनकी प्रमुख पहचान है.

उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से मास्टर इन मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त की है. मीडिया और डिजिटल कंटेंट के क्षेत्र में लंबे अनुभव के दौरान वह राजस्थान पत्रिका, हिंदुस्तान, बीईसीआईएल, टाइम्स ग्रुप और Astrosage जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ कार्य कर चुकी हैं. पिछले कई वर्षों से उनका लेखन मुख्य रूप से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और भारतीय संस्कृति से जुड़े विषयों पर केंद्रित रहा है.

रुचि शर्मा पारंपरिक ज्योतिषीय ग्रंथों, पंचांगों और प्रामाणिक स्रोतों के आधार पर विषयों का अध्ययन करती हैं तथा यूजर्स तक सरल, विश्वसनीय और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का प्रयास करती हैं. उनके लेखों का उद्देश्य ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों को आम पाठकों के लिए सहज और समझने योग्य बनाना है.
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Published at : 22 Jul 2026 05:32 PM (IST)
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