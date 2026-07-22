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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाहॉस्पिटल में एडमिट हुए नंदमुरी बालकृष्ण, 'NBK 111' की शूटिंग में हुआ हादसा, घुटने में लगी चोट

हॉस्पिटल में एडमिट हुए नंदमुरी बालकृष्ण, 'NBK 111' की शूटिंग में हुआ हादसा, घुटने में लगी चोट

Nandamuri Balakrishna health update: एक्टर नंदमुरी बालकृष्ण अपनी फिल्म 'NBK 111' की शूटिंग के समय घायल हो गए हैं. उनके घुटने पर चोट आई है, जिसके बाद उन्हें हैदराबाद के हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: श्रेया शर्मा |  Updated at : 22 Jul 2026 08:52 PM (IST)
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साउथ सुपरस्टार नंदमूरी बालकृष्ण इन दिनों चर्चा में हैं. हाल ही में उनकी आने वाली फिल्म 'NBK 111' के सेट पर एक हादसा हुआ, जिसमें वो घायल हो गए है. डॉक्टरों के मुताबिक, घुटने में आई उनके चोट को देखते हुए छोटी सी सर्जरी की जाएगी. फिलहाल वो हैदराबाद के AIG हॉस्पिटल में एडमिट है और डॉक्टर्स उनपर नजर बनाए हुए हैं. 

डॉक्टरों ने दिया अपडेट

आज यानी 22 जुलाई को हॉस्पिटल ने बालकृष्ण की हेल्थ अपडेट देते हुए बताया कि शूटिंग के समय उनके बाएं घुटने में चोट लगी है और खून जम चुका है, जिससे सूजन बढ़ गई है. वहीं ऑर्थोपेडिक सर्जनों के अनुसार, उनकी मांसपेशी फट गई है इसीलिए उनके टेस्ट और स्कैन किए जा रहे है, ताकि सही कारणों का अच्छे से पता लगाया जा सके. साथ ही उनकी मेडिकल हिस्ट्री को देखते हुए सभी उनकी अच्छी तरह चेकअप कर रहे है, ताकि जल्द आगे की प्रक्रिया की जा सके. सभी जांच पूरे होने के बाद माइनर सर्जरी की जाएगी.'

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टीम ने दिया बयान

वहीं फिल्म की टीम ने भी एक बयान जारी कर बताया कि चिंता की कोई बात नहीं है. फिल्म के एक्शन सीन के बीच बालकृष्ण को हल्की मसल टियर हुई, जिसका इलाज हो रहा है. बालकृष्ण का सिनेमा के लिए जुनून उनके टीम के लिए प्रेरणा है और वो उनकी जल्दी ठीक होने की दुआ कर रहे हैं. वहीं जूनियर एनटीआर, नंदमुरी कल्याण राम, नारा रोहित जैसे कलाकार भी उनकी सेहत के लिए प्रार्थना कर रहे हैं. 

लीड रोल में होगी ये एक्ट्रेस 

बता दें कि गोपीचंद मलिनेनी के निर्देशन में बन रही इस फिल्म में नयनतारा लीड रोल में नजर आने वाली थी. हालांकि अब बताया जा रहा है कि उनकी जगह काजल अग्रवाल को चुना गया हैं. लेकिन मेकर्स ने इसकी कोई पुष्टि नहीं की हैं. वहीं फिल्म को लेकर बताया जा रहा है कि इसकी कहानी में दो अलग अलग समय के बीच के सफर को दिखाया जायेगा, जिसमें बालकृष्ण डबल रोल में दिखाई देंगे. जहां उनका किरदार एक राजा के रूप में होगा, तो दूसरी ओर वो समुद्री डाकू के रूप में नजर आएंगे. फिल्म का निर्माण वृद्धि सिनेमाज और वेंकट सतीश किलारू कर रहे हैं. 

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Published at : 22 Jul 2026 08:52 PM (IST)
Tags :
Nandamuri Balakrishna NBK 111 Movie
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