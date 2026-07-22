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Vastu Tips: घर में बार-बार कांच टूट रहा है? इसे नजरअंदाज करना पड़ सकता है भारी

Vastu Tips: घर में बार-बार कांच या शीशा टूटने को वास्तु शास्त्र में अलग-अलग संकेतों से जोड़ा जाता है. कहीं इसे नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव माना जाता है तो कहीं बड़ी परेशानी टलने का संकेत.

Written By : रुचि शर्मा |  Updated at : 22 Jul 2026 05:53 PM (IST)
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Vastu Tips: घर में शीशा, खिड़की का कांच, ग्लास या अन्य कांच की चीजों का टूटना आम बात हो सकती है. लेकिन जब यह बार-बार होने लगे, तो कई लोगों के मन में सवाल उठता है कि क्या यह सिर्फ एक संयोग है या इसके पीछे कोई वास्तु संकेत भी छिपा है?

वास्तु शास्त्र और लोक मान्यताओं के अनुसार, घर में बार-बार कांच टूटना शुभ और अशुभ दोनों तरह के संकेतों से जोड़ा जाता है. हालांकि, इन मान्यताओं का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है और इन्हें धार्मिक एवं पारंपरिक विश्वासों के आधार पर देखा जाता है. आइए जानते हैं वास्तु शास्त्र में इसके बारे में क्या कहा गया है.

बार-बार कांच टूटना क्या संकेत देता है?

वास्तु शास्त्र के अनुसार, कांच को सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है. मान्यता है कि यदि घर में बार-बार कांच टूट रहा है, तो यह नकारात्मक ऊर्जा, मानसिक तनाव या पारिवारिक असंतुलन की ओर इशारा कर सकता है.

वहीं कुछ मान्यताओं के अनुसार, कांच का टूटना घर पर आने वाली किसी बड़ी नकारात्मकता को अपने ऊपर लेकर उसे समाप्त करने का संकेत भी माना जाता है.

किन कारणों से माना जाता है अशुभ?

 घर में बढ़ सकता है तनाव

वास्तु मान्यताओं के अनुसार, बार-बार कांच टूटना परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद या तनाव बढ़ने का संकेत माना जाता है. ऐसे समय में शांत वातावरण बनाए रखने की सलाह दी जाती है.

आर्थिक परेशानियों का संकेत

कुछ पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार, बिना किसी स्पष्ट कारण के बार-बार शीशा टूटना अचानक बढ़ते खर्च या आर्थिक अस्थिरता की ओर इशारा कर सकता है. हालांकि, इसे निश्चित भविष्यवाणी नहीं माना जाता.

नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव

वास्तु शास्त्र में माना जाता है कि यदि घर में लगातार नकारात्मक ऊर्जा बनी हुई हो, तो उसका असर कांच जैसी नाजुक वस्तुओं पर भी दिखाई दे सकता है. इसलिए घर की नियमित सफाई, पूजा और सकारात्मक वातावरण बनाए रखने की सलाह दी जाती है.

क्या कांच टूटना शुभ भी माना जाता है?

कुछ लोक मान्यताओं में कहा जाता है कि यदि अचानक कोई कांच टूट जाए, तो वह आने वाली किसी नकारात्मक ऊर्जा या संकट को अपने ऊपर लेकर समाप्त कर देता है. इसलिए कुछ लोग इसे शुभ संकेत भी मानते हैं. हालांकि, यह पूरी तरह आस्था और परंपराओं पर आधारित मान्यता है.

अगर घर में बार-बार कांच टूट रहा हो तो क्या करें?

  • घर की साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखें.
  • टूटे हुए कांच को लंबे समय तक घर में न रखें.
  • मुख्य द्वार और खिड़कियों के शीशों को सही स्थिति में रखें.
  • घर में नियमित रूप से पूजा-पाठ, दीपक या धूप जलाएं.
  • परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और सकारात्मक माहौल बनाए रखें.
  • यदि कोई शीशा दरार वाला हो, तो उसे जल्द बदल दें.

वास्तु एवं ज्योतिष विशेषज्ञ पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, "बार-बार कांच टूटने को केवल अशुभ मान लेना सही नहीं है. कई बार इसके पीछे सामान्य कारण भी हो सकते हैं. लेकिन यदि ऐसा लगातार हो रहा है, तो वास्तु के अनुसार घर की ऊर्जा, दिशा और वातावरण पर ध्यान देना चाहिए. नियमित पूजा, सकारात्मक सोच और घर की स्वच्छता बनाए रखने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है."

निष्कर्ष

घर में बार-बार कांच टूटना वास्तु शास्त्र और लोक मान्यताओं में अलग-अलग संकेतों से जोड़ा गया है. इसे लेकर घबराने की बजाय घर का वातावरण सकारात्मक रखें और यदि कोई वास्तु दोष महसूस हो तो किसी योग्य विशेषज्ञ से सलाह लें. साथ ही यह भी ध्यान रखें कि ऐसी मान्यताएं धार्मिक और पारंपरिक विश्वासों पर आधारित हैं.

FAQ

क्या घर में बार-बार कांच टूटना अशुभ होता है?
वास्तु मान्यताओं के अनुसार इसे कुछ स्थितियों में अशुभ संकेत माना जाता है, लेकिन यह निश्चित नियम नहीं है.

क्या कांच टूटना शुभ भी हो सकता है?

कुछ लोक मान्यताओं के अनुसार, कांच टूटना नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करने का संकेत भी माना जाता है.

बार-बार शीशा टूटे तो क्या करना चाहिए?

घर की साफ-सफाई रखें, टूटा कांच तुरंत हटाएं और सकारात्मक वातावरण बनाए रखें.

क्या इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण है?

नहीं. यह मान्यताएं धार्मिक और पारंपरिक विश्वासों पर आधारित हैं.

वास्तु के अनुसार घर में शीशा कहां लगाना शुभ माना जाता है?

वास्तु शास्त्र में उत्तर या पूर्व दिशा में शीशा लगाना सामान्यतः शुभ माना जाता है, हालांकि घर की बनावट के अनुसार विशेषज्ञ की सलाह लेना बेहतर रहता है.

 

About the author रुचि शर्मा

रुचि शर्मा ज्योतिष जानकार हैं जो पिछले 13 वर्षों से ज्योतिष, धर्म और आध्यात्मिक विषयों पर अध्ययन, शोध और लेखन कर रही हैं. वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, हस्तरेखा शास्त्र, टैरो, Chinese Astrology, राशिफल (Horoscope), ग्रह गोचर, पंचांग (Panchang), व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों पर उनकी विशेष पकड़ है. जटिल ज्योतिषीय सिद्धांतों और ग्रह-नक्षत्रों के प्रभाव को सरल एवं सहज भाषा में समझाना उनकी प्रमुख पहचान है.

उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से मास्टर इन मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त की है. मीडिया और डिजिटल कंटेंट के क्षेत्र में लंबे अनुभव के दौरान वह राजस्थान पत्रिका, हिंदुस्तान, बीईसीआईएल, टाइम्स ग्रुप और Astrosage जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ कार्य कर चुकी हैं. पिछले कई वर्षों से उनका लेखन मुख्य रूप से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और भारतीय संस्कृति से जुड़े विषयों पर केंद्रित रहा है.

रुचि शर्मा पारंपरिक ज्योतिषीय ग्रंथों, पंचांगों और प्रामाणिक स्रोतों के आधार पर विषयों का अध्ययन करती हैं तथा यूजर्स तक सरल, विश्वसनीय और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का प्रयास करती हैं. उनके लेखों का उद्देश्य ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों को आम पाठकों के लिए सहज और समझने योग्य बनाना है.
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Published at : 22 Jul 2026 05:53 PM (IST)
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