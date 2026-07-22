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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाAAP सांसद संजय सिंह ने PM आवास के पास धरने पर उठाए थे सवाल, अब राहुल गांधी ने दिया ऐसा जवाब

AAP सांसद संजय सिंह ने PM आवास के पास धरने पर उठाए थे सवाल, अब राहुल गांधी ने दिया ऐसा जवाब

Rahul Gandhi: सीजेपी के धरने को कमजोर करने के लिए पीएम मोदी ने राहुल गांधी को अपने आवास पर धरने पर बिठा दिया. इस पर राहुल गांधी ने कहा कि हम छात्रों के आंदोलन का पूरा सपोर्ट कर रहे हैं.

Written By : विक्रम कुमार |  Updated at : 22 Jul 2026 07:04 PM (IST)
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नीट परीक्षा में पेपर लीक और छात्रों के विरोध प्रदर्शन को लेकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़े हुए हैं. आम आदमी पार्टी (AAP) ने कांग्रेस के प्रधानमंत्री आवास धरने की आलोचना की थी, जिसका अब राहुल गांधी ने जवाब दिया है.  AAP सांसद संजय सिंह ने कहा था कि राहुल गांधी छात्र के आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं. इस पर राहुल गांधी ने कहा, 'हम छात्रों के आंदोलन का पूरा सपोर्ट कर रहे हैं. मेरे मुंह से कल खून निकल रहा था. हम पूरा सपोर्ट कर रहे हैं.'

संजय सिंह का राहुल गांधी पर बड़ा आरोप

आम आदमी पार्टी (AAP) के सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया था कि सीजेपी (CJP) के धरने को कमजोर करने के लिए पीएम मोदी ने राहुल गांधी को अपने आवास पर धरने पर बिठा दिया. एक अन्य पोस्ट में संजय सिंह ने लिखा, 'देश के करोड़ों युवाओं के लिए सोनम वांगचुक पिछले 23 दिनों से आमरण अनशन पर हैं. जंतर मंतर पर देश का युवा आंदोलन कर रहा है. 20 जुलाई को युवाओं को बर्बरता पूर्वक पीटा गया. कांग्रेस एक महीने से आंदोलन को गाली दे रही है अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि जंतर मंतर नहीं हमारे धरने में शामिल हो. आखिर युवाओं के आंदोलन को क्यों कमजोर करना चाहती है कांग्रेस? जंतर मंतर के आंदोलन में शामिल होने की अपील क्यों नहीं करती कांग्रेस?'

विरोध कर रहे छात्र आतंकवादी नहीं: राहुल गांधी

राहुल गांधी ने कहा कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे समेत उनकी सभी मांगें पूरी तरह जायज हैं और उन पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता. उन्होंने कहा कि विरोध कर रहे छात्र आतंकवादी नहीं हैं, बल्कि वे केवल ऐसी शिक्षा व्यवस्था चाहते हैं जो कारगर हो और निष्पक्ष हो. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से छात्रों से माफी मांगने और छात्रों पर हुए हमले के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराने की मांग का भी समर्थन किया.

 

पुलिस की कार्रवाई का जिक्र करते हुए गांधी ने कहा, ‘सवाल यह है कि हमारे छात्रों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है. उन्होंने ऐसा क्या किया है कि सुरक्षा बल उन पर हथियार तान रहे हैं, उन्हें पीटा जा रहा है और उन पर ज़ुल्म किया जा रहा है?’ राहुल गांधी ने कहा, ‘वे शांतिपूर्ण ढंग से विरोध कर रहे हैं और अपना हक मांग रहे हैं जो यह देश उन्हें देने का जिम्मेदार है. वे बस इस देश के छात्रों के तौर पर यह कह रहे हैं कि- ‘हम एक ऐसी शिक्षा प्रणाली के हकदार हैं जो निष्पक्ष हो.'

लोकसभा में विपक्ष के नेता ने कहा कि बच्चों ने आत्महत्याएं की हैं, वे बहुत ज़्यादा तनाव से गुज़रते हैं और यह इस देश में एक जायज और बहुत गंभीर समस्या है.उन्होंने कहा, ‘यह बात सबको बहुत स्पष्ट है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था, जिसे दुनिया की सबसे अच्छी शिक्षा प्रणालियों में से एक माना जाता था, वह अब धांधली वाली  प्रणाली बन गई है.’

Published at : 22 Jul 2026 07:02 PM (IST)
Tags :
Rahul Gandhi AAP Sanjay Singh
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