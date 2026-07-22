Tarot Rashifal 23 July 2026: टैरो राशिफल, मिथुन और धनु राशि वालों के हाथ लगेगा विदेश से धन लाभ का बड़ा मौका, कार्ड्स में दिखे तरक्की के संकेत!
Tarot Rashifal 23 July 2026: टैरो राशिफल, ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा से जानें आज का भाग्य. वृश्चिक को पदोन्नति, तुला को लोन में सफलता. पढ़ें, मेष से मीन राशि का पूरा करियर व आर्थिक हाल.
Tarot Rashifal 23 July 2026: जुलाई महीने का यह गुरुवार सभी 12 राशियों के लिए करियर की नई दिशा, आर्थिक स्थिरता और पारिवारिक जीवन के तालमेल के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण संकेत दे रहा है. आज ग्रहों की चाल और टैरो कार्ड्स आपके जीवन में क्या बड़े बदलाव लेकर आ रहे हैं, यह जानने के लिए हमने बात की प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा (श्री लक्ष्मीनारायण एस्ट्रो सॉल्यूशन, अजमेर) से.
आज वृश्चिक राशि के जातकों को पदोन्नति का तोहफा मिल सकता है और तुला राशि वालों के लोन से जुड़े काम हल होंगे, वहीं मेष राशि के जातकों को गुप्त शत्रुओं से सावधान रहने और सिंह राशि वालों को अपने सीक्रेट्स छिपाकर रखने की सख्त सलाह दी गई है. आइए विस्तार से जानते हैं कि मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा.
मेष टैरो राशिफल (Aries)
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मेष राशि के लोगों को आज प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष शत्रुओं से बेहद सतर्क रहने की आवश्यकता है. कोई आपके कार्यों में बेवजह बाधा डालने की कोशिश कर सकता है.
- सलाह: कार्यस्थल और परिवार में किसी करीबी व्यक्ति के सहयोग से घर में धार्मिक आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न होगा.
- सावधानी: अपनी योजनाओं और निर्णयों को लेकर जल्दबाजी या भावनाओं में बहकर कोई कदम न उठाएं.
वृष टैरो राशिफल (Taurus)
वृषभ राशि वालों को आज परिवार से कोई सुखद समाचार मिल सकता है. रोजमर्रा की उलझनों और दफ्तर के काम के दबाव के कारण आपको मानसिक थकान महसूस हो सकती है.
- सलाह: संयम और समझदारी से काम लें, इससे आप जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से निभा पाएंगे.
- सावधानी: सरकारी कामों में थोड़ी अधिक मेहनत के बाद ही सफलता मिलेगी, इसलिए धैर्य बनाए रखें.
मिथुन टैरो राशिफल (Gemini)
मिथुन राशि वालों के लिए आज विदेश से जुड़ी योजनाओं या विदेशी निवेश से अचानक बड़ा धन लाभ मिल सकता है. मित्रों के सहयोग से आत्मविश्वास मजबूत बना रहेगा और पुरानी उलझनों का समाधान निकलेगा.
- सलाह: पुरानी समस्याओं के सुलझने से मन को शांति मिलेगी और संयम से काम लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.
- सावधानी: खानपान में लापरवाही के कारण पेट से जुड़ी समस्या या पीठ दर्द बढ़ सकता है, सेहत का ध्यान रखें.
कर्क टैरो राशिफल (Cancer)
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, कर्क राशि के जातकों को करियर से जुड़ी किसी पुरानी और लंबी समस्या का स्थाई समाधान मिलेगा. कामकाज में मन लगेगा और जिम्मेदारियों को समझदारी से संभालेंगे.
- सलाह: यह समय अपने व्यवसाय को संतुलित रखने और उसे नई दिशा देने का है.
- सावधानी: जीवनसाथी या परिवार से किसी बात पर खटपट हो सकती है, भावनात्मक संवाद से मामले को सुलझाएं.
सिंह टैरो राशिफल (Leo)
सिंह राशि वालों के लिए आज कामकाज को लेकर कोई नई योजना बन सकती है. हालांकि, अनावश्यक खर्चों में बढ़ोतरी के कारण आपको मानसिक तनाव झेलना पड़ सकता है.
- सलाह: खर्चों को लेकर सतर्क रहें और केवल प्राथमिकताओं के अनुसार ही धन खर्च करें.
- सावधानी: किसी के सामने भी अपनी सीक्रेट/प्राइवेट बातें साझा न करें, वरना योजनाओं की सफलता प्रभावित हो सकती है.
कन्या टैरो राशिफल (Virgo)
कन्या राशि के जातकों का आज का दिन बहुत खास है, क्योंकि आज आपका रचनात्मक पक्ष पूरी तरह निखर कर सामने आएगा. आप खुद में नई ऊर्जा और अद्भुत आत्मविश्वास महसूस करेंगे.
- सलाह: नए लोगों से संपर्क स्थापित होंगे जो भविष्य में आपकी व्यावसायिक योजनाओं को साकार करने में मदद करेंगे.
- सावधानी: अपने इस आत्मविश्वास का लाभ उठाकर अधूरे कामों को पहले प्राथमिकता से निपटाएं.
तुला टैरो राशिफल (Libra)
तुला राशि वालों के लिए आज का दिन आर्थिक स्थिति में बड़ा सुधार लेकर आएगा. रुके हुए कार्यों में तेजी आएगी. जीवनसाथी से पूरा सामंजस्य और सहयोग मिलेगा, जिससे निर्णय आसानी से लागू होंगे.
- सलाह: अगर आप बैंक से लोन लेने का सोच रहे हैं तो आज आवेदन करने के लिए दिन बेहद शुभ है.
- सावधानी: सरकारी मामलों में सफलता मिलेगी, बस कागजी कार्रवाई बहुत ध्यानपूर्वक पूरी करें.
वृश्चिक टैरो राशिफल (Scorpio)
वृश्चिक राशि के नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन विशेष फलदायक रहने वाला है. आपको कार्यस्थल पर पदोन्नति (Promotion), सम्मान या नई जिम्मेदारियों का तोहफा मिल सकता है.
- सलाह: व्यवसायियों के लिए यह समय किसी नई योजना को गति देने का है, लाभ के योग काफी प्रबल हैं.
- सावधानी: सोच-समझकर लिए गए निर्णय ही आपको निकट भविष्य में स्थाई लाभ दिलाएंगे.
धनु टैरो राशिफल (Sagittarius)
धनु राशि के लोगों के लिए आज निवेश या विदेश से जुड़ी योजनाओं में बड़ी सफलता मिलने के योग हैं. आय का कोई नया स्रोत हाथ लग सकता है, जिससे आर्थिक स्थिति काफी मजबूत होगी.
- सलाह: बाहरी लोगों से मिलने वाला समर्थन आपके आत्मविश्वास को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा.
- सावधानी: पुराने प्रयासों का फल मिलने से मन खुश रहेगा, लेकिन अत्यधिक उत्साह में बजट न भूलें.
मकर टैरो राशिफल (Capricorn)
मकर राशि वालों के लिए आज का दिन काफी व्यस्तता भरा रहेगा. कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण योजनाओं पर विचार-विमर्श होगा, जो करियर को नई दिशा देगा.
- सलाह: संपत्ति, मकान या भूमि से जुड़े कार्यों में आज लाभ मिलने के स्पष्ट संकेत हैं.
- सावधानी: नींद पूरी न होने से शारीरिक थकावट महसूस हो सकती है, इसलिए काम के बीच आराम को भी प्राथमिकता दें.
कुंभ टैरो राशिफल (Aquarius)
कुंभ राशि वालों को आज कार्यक्षेत्र में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे. आप अपनी काबिलियत और बौद्धिक क्षमता से दूसरों को प्रभावित करेंगे, जिससे करियर में आगे बढ़ने के रास्ते खुलेंगे.
- सलाह: संतान पक्ष से कोई सुखद समाचार या बड़ी उपलब्धि मिल सकती है, जिससे परिवार में खुशी का माहौल रहेगा.
- सावधानी: नई योजनाओं को लागू करने के लिए दिन अनुकूल है, लेकिन हर कदम योजनाबद्ध तरीके से उठाएं.
मीन टैरो राशिफल (Pisces)
मीन राशि के जातकों को व्यापार में थोड़ी उठापटक का सामना करना पड़ सकता है. परिवार में किसी बात को लेकर आपसी मतभेद होने की संभावना है, जिससे आपका मानसिक तनाव बढ़ सकता है.
- सलाह: विपरीत परिस्थितियों में धैर्य रखें और शांत मन से पारिवारिक मामलों को संभालने का प्रयास करें.
- सावधानी: किसी भी योजना में निवेश करने से पहले पूरी जांच-पड़ताल कर लें, जल्दबाजी का फैसला नुकसान पहुंचा सकता है.
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