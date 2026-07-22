धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलTarot Rashifal 23 July 2026: टैरो राशिफल, मिथुन और धनु राशि वालों के हाथ लगेगा विदेश से धन लाभ का बड़ा मौका, कार्ड्स में दिखे तरक्की के संकेत!

Tarot Rashifal 23 July 2026: टैरो राशिफल, मिथुन और धनु राशि वालों के हाथ लगेगा विदेश से धन लाभ का बड़ा मौका, कार्ड्स में दिखे तरक्की के संकेत!

Tarot Rashifal 23 July 2026: टैरो राशिफल, ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा से जानें आज का भाग्य. वृश्चिक को पदोन्नति, तुला को लोन में सफलता. पढ़ें, मेष से मीन राशि का पूरा करियर व आर्थिक हाल.

Written By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 22 Jul 2026 07:22 PM (IST)
Preferred Sources

Tarot Rashifal 23 July 2026: जुलाई महीने का यह गुरुवार सभी 12 राशियों के लिए करियर की नई दिशा, आर्थिक स्थिरता और पारिवारिक जीवन के तालमेल के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण संकेत दे रहा है. आज ग्रहों की चाल और टैरो कार्ड्स आपके जीवन में क्या बड़े बदलाव लेकर आ रहे हैं, यह जानने के लिए हमने बात की प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा (श्री लक्ष्मीनारायण एस्ट्रो सॉल्यूशन, अजमेर) से.

आज वृश्चिक राशि के जातकों को पदोन्नति का तोहफा मिल सकता है और तुला राशि वालों के लोन से जुड़े काम हल होंगे, वहीं मेष राशि के जातकों को गुप्त शत्रुओं से सावधान रहने और सिंह राशि वालों को अपने सीक्रेट्स छिपाकर रखने की सख्त सलाह दी गई है. आइए विस्तार से जानते हैं कि मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा.

मेष टैरो राशिफल (Aries)

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मेष राशि के लोगों को आज प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष शत्रुओं से बेहद सतर्क रहने की आवश्यकता है. कोई आपके कार्यों में बेवजह बाधा डालने की कोशिश कर सकता है.

  • सलाह: कार्यस्थल और परिवार में किसी करीबी व्यक्ति के सहयोग से घर में धार्मिक आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न होगा.
  • सावधानी: अपनी योजनाओं और निर्णयों को लेकर जल्दबाजी या भावनाओं में बहकर कोई कदम न उठाएं.

वृष टैरो राशिफल (Taurus)

वृषभ राशि वालों को आज परिवार से कोई सुखद समाचार मिल सकता है. रोजमर्रा की उलझनों और दफ्तर के काम के दबाव के कारण आपको मानसिक थकान महसूस हो सकती है.

  • सलाह: संयम और समझदारी से काम लें, इससे आप जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से निभा पाएंगे.
  • सावधानी: सरकारी कामों में थोड़ी अधिक मेहनत के बाद ही सफलता मिलेगी, इसलिए धैर्य बनाए रखें.

मिथुन टैरो राशिफल (Gemini)

मिथुन राशि वालों के लिए आज विदेश से जुड़ी योजनाओं या विदेशी निवेश से अचानक बड़ा धन लाभ मिल सकता है. मित्रों के सहयोग से आत्मविश्वास मजबूत बना रहेगा और पुरानी उलझनों का समाधान निकलेगा.

  • सलाह: पुरानी समस्याओं के सुलझने से मन को शांति मिलेगी और संयम से काम लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.
  • सावधानी: खानपान में लापरवाही के कारण पेट से जुड़ी समस्या या पीठ दर्द बढ़ सकता है, सेहत का ध्यान रखें.

कर्क टैरो राशिफल (Cancer)

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, कर्क राशि के जातकों को करियर से जुड़ी किसी पुरानी और लंबी समस्या का स्थाई समाधान मिलेगा. कामकाज में मन लगेगा और जिम्मेदारियों को समझदारी से संभालेंगे.

  • सलाह: यह समय अपने व्यवसाय को संतुलित रखने और उसे नई दिशा देने का है.
  • सावधानी: जीवनसाथी या परिवार से किसी बात पर खटपट हो सकती है, भावनात्मक संवाद से मामले को सुलझाएं.

सिंह टैरो राशिफल (Leo)

सिंह राशि वालों के लिए आज कामकाज को लेकर कोई नई योजना बन सकती है. हालांकि, अनावश्यक खर्चों में बढ़ोतरी के कारण आपको मानसिक तनाव झेलना पड़ सकता है.

  • सलाह: खर्चों को लेकर सतर्क रहें और केवल प्राथमिकताओं के अनुसार ही धन खर्च करें.
  • सावधानी: किसी के सामने भी अपनी सीक्रेट/प्राइवेट बातें साझा न करें, वरना योजनाओं की सफलता प्रभावित हो सकती है.

कन्या टैरो राशिफल (Virgo)

कन्या राशि के जातकों का आज का दिन बहुत खास है, क्योंकि आज आपका रचनात्मक पक्ष पूरी तरह निखर कर सामने आएगा. आप खुद में नई ऊर्जा और अद्भुत आत्मविश्वास महसूस करेंगे.

  • सलाह: नए लोगों से संपर्क स्थापित होंगे जो भविष्य में आपकी व्यावसायिक योजनाओं को साकार करने में मदद करेंगे.
  • सावधानी: अपने इस आत्मविश्वास का लाभ उठाकर अधूरे कामों को पहले प्राथमिकता से निपटाएं.

तुला टैरो राशिफल (Libra)

तुला राशि वालों के लिए आज का दिन आर्थिक स्थिति में बड़ा सुधार लेकर आएगा. रुके हुए कार्यों में तेजी आएगी. जीवनसाथी से पूरा सामंजस्य और सहयोग मिलेगा, जिससे निर्णय आसानी से लागू होंगे.

  • सलाह: अगर आप बैंक से लोन लेने का सोच रहे हैं तो आज आवेदन करने के लिए दिन बेहद शुभ है.
  • सावधानी: सरकारी मामलों में सफलता मिलेगी, बस कागजी कार्रवाई बहुत ध्यानपूर्वक पूरी करें.

वृश्चिक टैरो राशिफल (Scorpio)

वृश्चिक राशि के नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन विशेष फलदायक रहने वाला है. आपको कार्यस्थल पर पदोन्नति (Promotion), सम्मान या नई जिम्मेदारियों का तोहफा मिल सकता है.

  • सलाह: व्यवसायियों के लिए यह समय किसी नई योजना को गति देने का है, लाभ के योग काफी प्रबल हैं.
  • सावधानी: सोच-समझकर लिए गए निर्णय ही आपको निकट भविष्य में स्थाई लाभ दिलाएंगे.

धनु टैरो राशिफल (Sagittarius)

धनु राशि के लोगों के लिए आज निवेश या विदेश से जुड़ी योजनाओं में बड़ी सफलता मिलने के योग हैं. आय का कोई नया स्रोत हाथ लग सकता है, जिससे आर्थिक स्थिति काफी मजबूत होगी.

  • सलाह: बाहरी लोगों से मिलने वाला समर्थन आपके आत्मविश्वास को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा.
  • सावधानी: पुराने प्रयासों का फल मिलने से मन खुश रहेगा, लेकिन अत्यधिक उत्साह में बजट न भूलें.

मकर टैरो राशिफल (Capricorn)

मकर राशि वालों के लिए आज का दिन काफी व्यस्तता भरा रहेगा. कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण योजनाओं पर विचार-विमर्श होगा, जो करियर को नई दिशा देगा.

  • सलाह: संपत्ति, मकान या भूमि से जुड़े कार्यों में आज लाभ मिलने के स्पष्ट संकेत हैं.
  • सावधानी: नींद पूरी न होने से शारीरिक थकावट महसूस हो सकती है, इसलिए काम के बीच आराम को भी प्राथमिकता दें.

कुंभ टैरो राशिफल (Aquarius)

कुंभ राशि वालों को आज कार्यक्षेत्र में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे. आप अपनी काबिलियत और बौद्धिक क्षमता से दूसरों को प्रभावित करेंगे, जिससे करियर में आगे बढ़ने के रास्ते खुलेंगे.

  • सलाह: संतान पक्ष से कोई सुखद समाचार या बड़ी उपलब्धि मिल सकती है, जिससे परिवार में खुशी का माहौल रहेगा.
  • सावधानी: नई योजनाओं को लागू करने के लिए दिन अनुकूल है, लेकिन हर कदम योजनाबद्ध तरीके से उठाएं.

मीन टैरो राशिफल (Pisces)

मीन राशि के जातकों को व्यापार में थोड़ी उठापटक का सामना करना पड़ सकता है. परिवार में किसी बात को लेकर आपसी मतभेद होने की संभावना है, जिससे आपका मानसिक तनाव बढ़ सकता है.

  • सलाह: विपरीत परिस्थितियों में धैर्य रखें और शांत मन से पारिवारिक मामलों को संभालने का प्रयास करें.
  • सावधानी: किसी भी योजना में निवेश करने से पहले पूरी जांच-पड़ताल कर लें, जल्दबाजी का फैसला नुकसान पहुंचा सकता है.

ह भी पढ़े- Kal Ka Rashifal: कल का राशिफल 23 जुलाई 2026 गुरुवार को वृश्चिक और तुला राशि वाले रहें बेहद सावधान, करियर और सेहत पर मंडराएगा बड़ा खतरा!

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
Read More
Published at : 22 Jul 2026 07:22 PM (IST)
Tags :
Horoscope Tarot Card Reading Tarot Horoscope Rashifal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Tarot Rashifal 23 July 2026: टैरो राशिफल, मिथुन और धनु राशि वालों के हाथ लगेगा विदेश से धन लाभ का बड़ा मौका, कार्ड्स में दिखे तरक्की के संकेत!
टैरो राशिफल 23 जुलाई 2026 मिथुन और धनु राशि वालों के हाथ लगेगा विदेश से धन लाभ का बड़ा मौका, कार्ड्स में दिखे तरक्की के संकेत!
राशिफल
Kal Ka Rashifal: कल का राशिफल 23 जुलाई 2026 गुरुवार को वृश्चिक और तुला राशि वाले रहें बेहद सावधान, करियर और सेहत पर मंडराएगा बड़ा खतरा!
Kal Ka Rashifal: कल का राशिफल, गुरुवार को वृश्चिक और तुला राशि वाले रहें बेहद सावधान, करियर और सेहत पर मंडराएगा बड़ा खतरा!
राशिफल
Aaj ka Dhanu Rashifal 22 July 2026: बड़े क्लाइंट से मिलेगा लाभ, रुका हुआ पैसा मिलने और व्यापार बढ़ने के बन रहे हैं योग
बड़े क्लाइंट से मिलेगा लाभ, रुका हुआ पैसा मिलने और व्यापार बढ़ने के बन रहे हैं योग
राशिफल
Aaj ka Kumbh Rashifal 22 July 2026: आय बढ़ने के मजबूत योग, नौकरी में बदलाव और नए अवसर भविष्य को देंगे नई दिशा
आय बढ़ने के मजबूत योग, नौकरी में बदलाव और नए अवसर भविष्य को देंगे नई दिशा
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: शाहरुख खान की 'किंग' की रिलीज अफवाहों पर विराम, 24 दिसंबर 2026 को होगा बड़ा धमाका (22-07-2026)
E20 ethanol: अब ATM से निकलेगा इथेनॉल! |ABPLIVE
Honda ZR-V expected price in India: Kodiaq से ज़्यादा? #honda #hondazrv #autolive
Ravi Dubey के Lakshman बनने पर भावुक हुईं Sargun Mehta, बोलीं- ‘सालों की मेहनत और तपस्या का फल’
Lock Upp 2 में फिर आमने-सामने होंगी Hina Khan और Shilpa Shinde? पुराने विवाद से मचेगा बड़ा बवाल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
AAP सांसद संजय सिंह ने PM आवास के पास धरने पर उठाए थे सवाल, अब राहुल गांधी ने दिया ऐसा जवाब
AAP सांसद संजय सिंह ने PM आवास के पास धरने पर उठाए थे सवाल, अब राहुल गांधी ने दिया ऐसा जवाब
इंडिया
Explained: 380 दिन के किसान और 103 के एंटी CAA से बड़ा छात्र आंदोलन! इन दोनों से ज्यादा CJP को जन समर्थन क्यों?
380 दिन के किसान और 103 के एंटी CAA से बड़ा छात्र आंदोलन! दोनों से ज्यादा CJP को समर्थन क्यों?
बिहार
'पीछे हटे तो नौकरी के लायक नहीं बचोगे', IPS के हड़काते ही छात्रों को कूटने दौड़ी पटना पुलिस
'पीछे हटे तो नौकरी के लायक नहीं बचोगे', IPS के हड़काते ही छात्रों को कूटने दौड़ी पटना पुलिस
स्पोर्ट्स
Commonwealth Games 2026 India Schedule: कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का पूरा शेड्यूल, फ्री में कैसे देखें लाइव? नीरज चोपड़ा भी आएंगे नजर
कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का पूरा शेड्यूल, फ्री में कैसे देखें लाइव? नीरज चोपड़ा भी आएंगे नजर
एग्रीकल्चर
सरकार दे रही है प्राकृतिक खेती के लिए आर्थिक मदद, जानिए कौन उठा सकता है लाभ
सरकार दे रही है प्राकृतिक खेती के लिए आर्थिक मदद, जानिए कौन उठा सकता है लाभ
दिल्ली NCR
अस्पताल से सोनम वांगचुक ने सरकार को लिखी चिट्ठी, अनशन खत्म करने को तैयार, रखी शर्त
अस्पताल से सोनम वांगचुक ने सरकार को लिखी चिट्ठी, अनशन खत्म करने को तैयार, रखी शर्त
क्रिकेट
कीचड़ में नंगे पैर चलकर प्रेमानंद महाराज के आश्रम पहुंचे विराट-अनुष्का, छात्र प्रदर्शन पर चुप्पी; उठे सवाल 
कीचड़ में नंगे पैर चलकर प्रेमानंद महाराज के आश्रम पहुंचे विराट-अनुष्का, छात्र प्रदर्शन पर चुप्पी
ट्रेंडिंग
इस मुस्लिम इंफ्लुएंसर ने छोड़ी सोशल मीडिया की दुनिया, मुंबई छोड़ गांव में हुई शिफ्ट- खुद दी जानकारी
इस मुस्लिम इंफ्लुएंसर ने छोड़ी सोशल मीडिया की दुनिया, मुंबई छोड़ गांव में हुई शिफ्ट- खुद दी जानकारी
ABP NEWS
Jantar Mantar Protest: प्रियंका से बस में अंदर आने की अपील करता रहा पुलिसवाला लेकिन वो लटकी रहीं
Jantar Mantar Protest: प्रियंका से बस में अंदर आने की अपील करता रहा पुलिसवाला लेकिन वो लटकी रहीं
ABP NEWS
Jantar Mantar Protest Update: संसद भवन के पास कई सड़कों पर लगाए गए बैरिकेड्स
Jantar Mantar Protest Update: संसद भवन के पास कई सड़कों पर लगाए गए बैरिकेड्स
ABP NEWS
Viral Video: तेजस्वी यादव ने ऐसे मनाया पत्नी राजश्री का जन्मदिन
Viral Video: तेजस्वी यादव ने ऐसे मनाया पत्नी राजश्री का जन्मदिन
ABP NEWS
Viral Video: कुछ सेकेंड पहले यहां पर Mall था...
Viral Video: कुछ सेकेंड पहले यहां पर Mall था...
ABP NEWS
CJP Protest: प्रियंका गांधी के कपड़े पकड़कर बस के अंदर धक्का मार रहा पुलिस वाला?
CJP Protest: प्रियंका गांधी के कपड़े पकड़कर बस के अंदर धक्का मार रहा पुलिस वाला?
Embed widget