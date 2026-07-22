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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोग्रह गोचरSurya Grahan 2026: सूर्य ग्रहण से पहले जरूर करें इन चीजों का दान, चमक जाएगा भाग्य

Surya Grahan 2026: सूर्य ग्रहण से पहले जरूर करें इन चीजों का दान, चमक जाएगा भाग्य

Surya Grahan 2026: धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूर्य ग्रहण से पहले अन्न, गेहूं, गुड़, तांबा और लाल वस्त्र का दान शुभ माना जाता है. यह दान सेवा, पुण्य और सकारात्मक भाव का प्रतीक माना गया है.

Written By : रुचि शर्मा |  Updated at : 22 Jul 2026 04:33 PM (IST)
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Surya Grahan 2026: साल 2026 का दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण 12 अगस्त 2026 को लगने जा रहा है. सनातन धर्म में सूर्य ग्रहण को एक महत्वपूर्ण खगोलीय घटना के साथ-साथ धार्मिक दृष्टि से भी विशेष माना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, ग्रहण से पहले दान-पुण्य, जप, तप और ईश्वर का स्मरण करना शुभ माना जाता है.

मान्यता है कि सूर्य ग्रहण से पहले किया गया दान कई गुना फलदायी हो सकता है और व्यक्ति को शुभ फल की प्राप्ति होती है. हालांकि, अलग-अलग धर्म ग्रंथों, संप्रदायों और स्थानीय परंपराओं में दान से जुड़े नियमों में कुछ अंतर हो सकता है. आइए जानते हैं कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार 12 अगस्त 2026 के सूर्य ग्रहण से पहले किन चीजों का दान करना शुभ माना जाता है.

गेहूं का दान

धार्मिक मान्यता के अनुसार गेहूं का संबंध सूर्य देव से माना जाता है. सूर्य ग्रहण से पहले गेहूं का दान करना शुभ माना जाता है. इससे सूर्य की कृपा प्राप्त होने और आत्मविश्वास व सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होने की मान्यता है.

गुड़ का दान

गुड़ का दान भी सूर्य देव से जुड़ा माना गया है. ग्रहण से पहले जरूरतमंद लोगों को गुड़ दान करने से शुभ फल मिलने की मान्यता है. इसे स्वास्थ्य और सुख-समृद्धि का प्रतीक भी माना जाता है.

तांबे की वस्तु का दान

ज्योतिष और धार्मिक मान्यताओं में तांबे का संबंध सूर्य ग्रह से माना जाता है. इसलिए सूर्य ग्रहण से पहले तांबे के पात्र या तांबे की उपयोगी वस्तु का दान करना शुभ माना जाता है.

लाल वस्त्र का दान

लाल रंग सूर्य का प्रतीक माना जाता है. धार्मिक मान्यता है कि सूर्य ग्रहण से पहले लाल वस्त्र दान करने से सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है और मान-सम्मान में वृद्धि होती है.

अन्न और भोजन का दान

धर्म शास्त्रों में अन्नदान को सबसे श्रेष्ठ दान कहा गया है. सूर्य ग्रहण से पहले गरीब, जरूरतमंद या भूखे लोगों को भोजन कराना और अनाज का दान करना अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है.

फल और मौसमी खाद्य पदार्थ

जरूरतमंद लोगों को ताजे फल दान करना भी शुभ माना जाता है. इसे सेवा और करुणा का प्रतीक माना गया है.

ग्रहण से पहले किन बातों का रखें ध्यान?

  • ग्रहण से पहले स्नान करके भगवान सूर्य की पूजा करें.
  • "ॐ घृणि सूर्याय नमः" मंत्र का जाप करें.
  • अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार ही दान करें.
  • दान दिखावे के लिए नहीं, बल्कि सेवा भाव से करें.
  • जरूरतमंद व्यक्ति को उपयोगी वस्तु का दान करना अधिक शुभ माना जाता है.

सूर्य ग्रहण के दौरान क्या करें?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण काल में मंत्र जाप, भगवान का ध्यान और धार्मिक ग्रंथों का पाठ करना शुभ माना जाता है. ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान, घर की साफ-सफाई और दान-पुण्य करने की भी परंपरा है.

एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा के अनुसार, सूर्य ग्रहण से पहले किया गया दान केवल धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि सेवा और परोपकार की भावना का भी प्रतीक है. यदि श्रद्धा और निस्वार्थ भाव से जरूरतमंद लोगों की सहायता की जाए, तो इसे सबसे श्रेष्ठ दान माना जाता है. धार्मिक उपायों के साथ अच्छे कर्मों का महत्व हमेशा सबसे अधिक माना गया है.

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूर्य ग्रहण से पहले गेहूं, गुड़, तांबा, लाल वस्त्र और अन्न का दान शुभ माना जाता है. हालांकि, अलग-अलग परंपराओं में इन नियमों में कुछ अंतर हो सकता है. इसलिए अपने कुलाचार, गुरु या स्थानीय परंपरा के अनुसार दान करना उचित माना जाता है.

FAQ

सूर्य ग्रहण से पहले क्या दान करना शुभ माना जाता है?

गेहूं, गुड़, तांबे की वस्तु, लाल वस्त्र और अन्न का दान शुभ माना जाता है.

क्या ग्रहण से पहले अन्नदान करना चाहिए?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण से पहले अन्नदान और जरूरतमंदों को भोजन कराना पुण्यदायी माना जाता है.

सूर्य ग्रहण से पहले किस मंत्र का जाप करें?

"ॐ घृणि सूर्याय नमः" मंत्र का जाप शुभ माना जाता है.

क्या ग्रहण से पहले दान करना जरूरी है?

यह धार्मिक आस्था का विषय है. दान करना अनिवार्य नहीं है, लेकिन श्रद्धा से किया गया दान शुभ माना जाता है.

ग्रहण के समय सबसे महत्वपूर्ण क्या माना गया है?

मंत्र जाप, ईश्वर का स्मरण, ध्यान और सकारात्मक विचारों के साथ समय बिताना शुभ माना जाता है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author रुचि शर्मा

रुचि शर्मा ज्योतिष जानकार हैं जो पिछले 13 वर्षों से ज्योतिष, धर्म और आध्यात्मिक विषयों पर अध्ययन, शोध और लेखन कर रही हैं. वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, हस्तरेखा शास्त्र, टैरो, Chinese Astrology, राशिफल (Horoscope), ग्रह गोचर, पंचांग (Panchang), व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों पर उनकी विशेष पकड़ है. जटिल ज्योतिषीय सिद्धांतों और ग्रह-नक्षत्रों के प्रभाव को सरल एवं सहज भाषा में समझाना उनकी प्रमुख पहचान है.

उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से मास्टर इन मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त की है. मीडिया और डिजिटल कंटेंट के क्षेत्र में लंबे अनुभव के दौरान वह राजस्थान पत्रिका, हिंदुस्तान, बीईसीआईएल, टाइम्स ग्रुप और Astrosage जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ कार्य कर चुकी हैं. पिछले कई वर्षों से उनका लेखन मुख्य रूप से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और भारतीय संस्कृति से जुड़े विषयों पर केंद्रित रहा है.

रुचि शर्मा पारंपरिक ज्योतिषीय ग्रंथों, पंचांगों और प्रामाणिक स्रोतों के आधार पर विषयों का अध्ययन करती हैं तथा यूजर्स तक सरल, विश्वसनीय और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का प्रयास करती हैं. उनके लेखों का उद्देश्य ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों को आम पाठकों के लिए सहज और समझने योग्य बनाना है.
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Published at : 22 Jul 2026 04:33 PM (IST)
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