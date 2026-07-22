छात्रों के प्रदर्शन पर प्रशांत किशोर की पहली प्रतिक्रिया, 'यह जो गुस्सा है उसको…'

राजधानी पटना में बुधवार (22 जुलाई, 2026) को हुए छात्रों के प्रदर्शन पर जन सुराज के सूत्रधार और बांकीपुर से प्रत्याशी प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) ने प्रतिक्रिया दी है. प्रशांत किशोर ने कहा कि वर्षों से छात्रों का यह जो गुस्सा है उसको दबाया जा रहा है. बिहार में युवा-छात्रों ने पिछले कई साल से यह देखा है हर दो-चार महीने का पेपर लीक होता है, कोई पकड़ा नहीं जाता है.

प्रशांत किशोर ने कहा कि जो छात्र परीक्षा देते हैं उनको नौकरी नहीं मिलती है. नौकरियां बेची जा रही हैं. प्रश्न पत्र बेचे जा रहे हैं. छात्रों का गुस्सा तो टूटना ही था.

प्रशांत किशोर ने बीजेपी पर किया पलटवार

दूसरी ओर प्रशांत किशोर ने बीजेपी के उस आरोप पर पलटवार किया है कि वे बांकीपुर में खूब पैसा खर्च कर रहे हैं. प्रशांत किशोर ने पलटवार करते हुए कहा कि देश में सबसे ज्यादा पैसा खर्च करने वाली पार्टी दूसरे पर इल्जाम लगा रही है. इलेक्शन कमीशन उनका, कोर्ट उनका, शासन उनका, तो कंप्लेन करने क्यों जा रहे हैं? जांच करा लें.

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'घबराहट की क्या बात... कार्रवाई करने दीजिए'

प्रशांत किशोर ने कहा, "अगर वह कह रहे हैं कि हमने गलती की है इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई करने दीजिए… इसमें घबराहट की क्या बात है. इनके खिलाफ कोई दूसरी पार्टी वाले इलेक्शन कमीशन के पास जाते हैं तो यह लोग कहते हैं कि एकदम फेयर चुनाव हो रहा है, वो लोग हारने के डर से इलेक्शन कमीशन के पास जा रहे और अब वो ऐसा बोल रहे हैं. अब हम लोगों की बारी है कि ये हारने के डर से इलेक्शन कमीशन के पास जा रहे हैं."

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