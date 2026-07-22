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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारछात्रों के प्रदर्शन पर प्रशांत किशोर की पहली प्रतिक्रिया, 'यह जो गुस्सा है उसको…'

छात्रों के प्रदर्शन पर प्रशांत किशोर की पहली प्रतिक्रिया, 'यह जो गुस्सा है उसको…'

Prashant Kishor News: प्रशांत किशोर ने कहा कि नौकरियां बेची जा रही हैं. प्रश्न पत्र बेचे जा रहे हैं. छात्रों का गुस्सा तो टूटना ही था. पढ़िए जन सुराज के सूत्रधार ने और क्या कहा है.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 22 Jul 2026 08:20 PM (IST)
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राजधानी पटना में बुधवार (22 जुलाई, 2026) को हुए छात्रों के प्रदर्शन पर जन सुराज के सूत्रधार और बांकीपुर से प्रत्याशी प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) ने प्रतिक्रिया दी है. प्रशांत किशोर ने कहा कि वर्षों से छात्रों का यह जो गुस्सा है उसको दबाया जा रहा है. बिहार में युवा-छात्रों ने पिछले कई साल से यह देखा है हर दो-चार महीने का पेपर लीक होता है, कोई पकड़ा नहीं जाता है. 

प्रशांत किशोर ने कहा कि जो छात्र परीक्षा देते हैं उनको नौकरी नहीं मिलती है. नौकरियां बेची जा रही हैं. प्रश्न पत्र बेचे जा रहे हैं. छात्रों का गुस्सा तो टूटना ही था.

प्रशांत किशोर ने बीजेपी पर किया पलटवार

दूसरी ओर प्रशांत किशोर ने बीजेपी के उस आरोप पर पलटवार किया है कि वे बांकीपुर में खूब पैसा खर्च कर रहे हैं. प्रशांत किशोर ने पलटवार करते हुए कहा कि देश में सबसे ज्यादा पैसा खर्च करने वाली पार्टी दूसरे पर इल्जाम लगा रही है. इलेक्शन कमीशन उनका, कोर्ट उनका, शासन उनका, तो कंप्लेन करने क्यों जा रहे हैं? जांच करा लें.

यह भी पढ़ें- दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के बीच BJP को राहुल गांधी की सिक्योरिटी की चिंता, कह दी ये बड़ी बात

'घबराहट की क्या बात... कार्रवाई करने दीजिए'

प्रशांत किशोर ने कहा, "अगर वह कह रहे हैं कि हमने गलती की है इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई करने दीजिए… इसमें घबराहट की क्या बात है. इनके खिलाफ कोई दूसरी पार्टी वाले इलेक्शन कमीशन के पास जाते हैं तो यह लोग कहते हैं कि एकदम फेयर चुनाव हो रहा है, वो लोग हारने के डर से इलेक्शन कमीशन के पास जा रहे और अब वो ऐसा बोल रहे हैं. अब हम लोगों की बारी है कि ये हारने के डर से इलेक्शन कमीशन के पास जा रहे हैं."

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 22 Jul 2026 08:07 PM (IST)
Tags :
Prashant Kishor AISA Patna BIHAR NEWS
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