बाथरूम का दरवाजा खुला छोड़ते हैं? वास्तु शास्त्र के अनुसार ये आपके लिए खतरनाक है!

वास्तु शास्त्र से अभिप्राय वास्तुकला और ऊर्जा संतुलन से जुड़ा एक प्राचीन भारतीय विज्ञान है, जिसके अनुसार घर के प्रत्येक स्थानों की स्थिति और व्यवस्था का सीधा प्रभाव घर में रहने वाले लोगों पर पड़ता है. इनमें से सबसे जरूरी क्षेत्र स्नानघर है, क्योंकि यहां पर जल और ऊर्जा दोनों का प्रवाह निरंतर होता है. विशेषज्ञों का सुझाव है कि, स्नानघर का दरवाजा हमेशा बंद होना चाहिए क्योंकि खुले दरवाजे से घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है.