वास्तु के अनुसार घर में कौन-सी अरोमा ऑयल जलाएं? जानिए खुशहाली और पॉजिटिव एनर्जी का सीक्रेट!

वास्तु के अनुसार घर में कौन-सी अरोमा ऑयल जलाएं? जानिए खुशहाली और पॉजिटिव एनर्जी का सीक्रेट!

Vastu for Aroma: घर की खुशबू मात्र महक नहीं, बल्कि ऊर्जा का संतुलन है. चंदन समेत 4 अरोमा आपके घर की ऊर्जा को स्थिरता और सकारात्मक वातावरण प्रदान करते हैं. जानिए घर के लिए 4 अरोमा कौन से सही?

By : अंकुर अग्निहोत्री  | Updated at : 01 Mar 2026 04:32 PM (IST)
Vastu for Aroma: घर की खुशबू मात्र महक नहीं, बल्कि ऊर्जा का संतुलन है. चंदन समेत 4 अरोमा आपके घर की ऊर्जा को स्थिरता और सकारात्मक वातावरण प्रदान करते हैं. जानिए घर के लिए 4 अरोमा कौन से सही?

घर की पॉजिटिविटी के लिए एसेंशियल ऑयल

आपके घर की सुंगध केवल एक सुखद वातावरण बनाने से कहीं अधिक काम करती हैं, यह आपके मूड, उत्पादकता और यहां तक कि रिश्तों को भी प्रभावित करने का काम करती है. वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर में सकारात्मकता के लिए सही खुशबू तेलों का इस्तेमाल करने से रुकी हुई ऊर्जा को दूर करने और सद्भाव को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है.
आपके घर की सुंगध केवल एक सुखद वातावरण बनाने से कहीं अधिक काम करती हैं, यह आपके मूड, उत्पादकता और यहां तक कि रिश्तों को भी प्रभावित करने का काम करती है. वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर में सकारात्मकता के लिए सही खुशबू तेलों का इस्तेमाल करने से रुकी हुई ऊर्जा को दूर करने और सद्भाव को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है.
चंदन का अरोमा अपनी गहरी शांतिदायक सुंगध के लिए जाना जाता है. घर के वास्तु में, इसे पूजा कक्ष या घर के केंद्र में रखने की सलाह दी जाती है. ऐसा माना जाता है कि, यह वातावरण को शुद्ध करने के साथ तनाव कम करने और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है. अगर आपके घर में तनाव या अस्थिरता महसूस होती है, तो चंदन का अरोमा भावनात्मक संतुलन बहाल कर सकता है.
चंदन का अरोमा अपनी गहरी शांतिदायक सुंगध के लिए जाना जाता है. घर के वास्तु में, इसे पूजा कक्ष या घर के केंद्र में रखने की सलाह दी जाती है. ऐसा माना जाता है कि, यह वातावरण को शुद्ध करने के साथ तनाव कम करने और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है. अगर आपके घर में तनाव या अस्थिरता महसूस होती है, तो चंदन का अरोमा भावनात्मक संतुलन बहाल कर सकता है.
Published at : 01 Mar 2026 04:32 PM (IST)
Vastu Tips For Home Vastu Tips Vastu Shastra

वास्तु शास्त्र फोटो गैलरी

