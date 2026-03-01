वास्तु के अनुसार घर में कौन-सी अरोमा ऑयल जलाएं? जानिए खुशहाली और पॉजिटिव एनर्जी का सीक्रेट!

चंदन का अरोमा अपनी गहरी शांतिदायक सुंगध के लिए जाना जाता है. घर के वास्तु में, इसे पूजा कक्ष या घर के केंद्र में रखने की सलाह दी जाती है. ऐसा माना जाता है कि, यह वातावरण को शुद्ध करने के साथ तनाव कम करने और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है. अगर आपके घर में तनाव या अस्थिरता महसूस होती है, तो चंदन का अरोमा भावनात्मक संतुलन बहाल कर सकता है.